В боях за Украину погиб командир отделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Игорь Иванюк. ФОТО
Защищая Украину от российских оккупантов на Донбассе погиб свободовец, главный сержант, командир отделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Иванюк Игорь (Майор).
Об этом сообщил экс-нардеп "Свободы", воин 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Юрий Сиротюк, передает Цензор.НЕТ.
"Игорь Иванюк "Майор" (06.10.1971 - 28.12.2023)
Мастер-сержант, главный сержант, командир отделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, свободовец.
Игорь, ты вывозил нас, друг, из ада.
Теперь несешься крылатыми конями на Небо.
Держи его, друг!
Как держал Киев в первые дни войны.
Сражался и отбивал Киевщину.
Шел на штурм Лукьяновки и отражал контратаку.
Давал форы молодым на "Деревяшке".
Первым из бригады ехал на Донбасс.
Был сильнее наших железных коней, которые в строю только благодаря тебе.
Прошел окрестности Лисичанска. Северск. Торецк. Зализное. Шумы. Нью-Йорк. Майорск. Соледар. Бахмут. Ивановское.
18 адских месяцев боев за Донбасс.
Где бы мы ни были, знали: "Майор" вывезет, даже когда техника не вывозит.
Погиб как Герой.
Теперь ты будешь вести звездочкой с неба.
И я точно знаю, ты меня видишь.
До встречи, друг!" - говорится в сообщении.
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