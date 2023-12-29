В боях за Украину погиб командир отделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Игорь Иванюк. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов на Донбассе погиб свободовец, главный сержант, командир отделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Иванюк Игорь (Майор).

Об этом сообщил экс-нардеп "Свободы", воин 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Юрий Сиротюк, передает Цензор.НЕТ.

"Игорь Иванюк "Майор" (06.10.1971 - 28.12.2023)

Мастер-сержант, главный сержант, командир отделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, свободовец.

Игорь, ты вывозил нас, друг, из ада.

Теперь несешься крылатыми конями на Небо.

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Держи его, друг!

Как держал Киев в первые дни войны.

Сражался и отбивал Киевщину.

Шел на штурм Лукьяновки и отражал контратаку.

Давал форы молодым на "Деревяшке".

Первым из бригады ехал на Донбасс.

Был сильнее наших железных коней, которые в строю только благодаря тебе.

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Прошел окрестности Лисичанска. Северск. Торецк. Зализное. Шумы. Нью-Йорк. Майорск. Соледар. Бахмут. Ивановское.

18 адских месяцев боев за Донбасс.

Где бы мы ни были, знали: "Майор" вывезет, даже когда техника не вывозит.

Погиб как Герой.

Теперь ты будешь вести звездочкой с неба.

И я точно знаю, ты меня видишь.

До встречи, друг!" - говорится в сообщении.