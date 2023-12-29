На уничтоженном "Новочеркасске", вероятно, ликвидировано 74 российских моряка, еще 27 были ранены, - Центр нацсопротивления. ДОКУМЕНТ
Активисты "Кибер Сопротивления" располагают письмом главкома ВМФ РФ с предложением объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 оккупантов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из телепроекта "НАШИ" на канале "Россия 1" (Ксения Гончарова (Шачина).
В письме россияне подтверждают смерть большинства личного состава корабля, пораженного в Феодосии Силами обороны 26 декабря. Еще 27 окупантов получили ранения.
Следует заметить, что первоначально релиз, который рассылала пресс-служба Черноморского флота России, опубликовали большинство крымских СМИ, но впоследствии ряд из них удалили публикацию. Однако подтверждение публикации осталось в интернете навсегда.
Похоже, что командованию ВМФ РФ не очень нравится политика Кремля относительно умолчания потерь и отношения к людям как к дешевому ресурсу. Потому что, похоже, что главком флота Николай Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством.
Центр национального сопротивления отмечает, что поражение корабля произошло в момент накопления на нем средств поражения, что сделало операцию максимально эффективной", - говорится в сообщении.
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У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
В капиталистическом аду жарят и, можете себе представить, каждый день задницу гвоздь забивают.
А в российском аду то газа нет, то черти пьяные. Но зато 30 числа все гвозди будут забиты.
Итак, первое место Narendra Modi Stadium, India с 132,000 мест! Ну, понятно, их там дохрена, хотя, какой нахрен вид "спорта" может привлечь столько народу в Индии, кроме массовых синхронных танцев Болливуда? Я не знаю. На втором месте: (барабанная дробь) кто бы мог бл..ь подумать! Сев. Корея с 114,000 мест! Ну, это не для спорта, конечно, а для массового психоза по восхвалению их хомячка по кличке Rocket-Man. Остальная восьмёрка (даже скучно стало) наши американские стадионы. Как то так.
"Крым был бы несостоятельной базой для россии… Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков беспилотников против невинных мирных жителей, ни логистического центра для поддержки российской обороны на юге Украины, ни Керченского моста", - описал в X экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес вероятные последствия увеличения поставок западных ракет Украине.
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Брянск. Предварительно, прилет в радиозавод "Кремний"
https://t.me/insiderUKR/67214
скільки з тим новокацапськом на дно відправилося
кацапських надій на українців повбивати,
зважаючі на знищєну начинку тої калоші....
охрененный героизм шмалять калибрами по торговым центрам и жилым домам. Подонки...
А в аду, 8 часов у котла отстоял, а дальше пьянка и ****