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На уничтоженном "Новочеркасске", вероятно, ликвидировано 74 российских моряка, еще 27 были ранены, - Центр нацсопротивления. ДОКУМЕНТ

Активисты "Кибер Сопротивления" располагают письмом главкома ВМФ РФ с предложением объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из телепроекта "НАШИ" на канале "Россия 1" (Ксения Гончарова (Шачина).

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В письме россияне подтверждают смерть большинства личного состава корабля, пораженного в Феодосии Силами обороны 26 декабря. Еще 27 окупантов получили ранения.

На уничтоженном Новочеркасске, вероятно, ликвидировано 74 российских моряка, еще 27 были ранены, - Центр нацсопротивления 01

Следует заметить, что первоначально релиз, который рассылала пресс-служба Черноморского флота России, опубликовали большинство крымских СМИ, но впоследствии ряд из них удалили публикацию. Однако подтверждение публикации осталось в интернете навсегда.

На уничтоженном Новочеркасске, вероятно, ликвидировано 74 российских моряка, еще 27 были ранены, - Центр нацсопротивления 02
На уничтоженном Новочеркасске, вероятно, ликвидировано 74 российских моряка, еще 27 были ранены, - Центр нацсопротивления 03

Похоже, что командованию ВМФ РФ не очень нравится политика Кремля относительно умолчания потерь и отношения к людям как к дешевому ресурсу. Потому что, похоже, что главком флота Николай Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством.

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Центр национального сопротивления отмечает, что поражение корабля произошло в момент накопления на нем средств поражения, что сделало операцию максимально эффективной", - говорится в сообщении.

Автор: 

корабль (2041) ликвидация (3542) Черноморский флот РФ (1560) Центр национального сопротивления (565)


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Топ комментарии
+25
Гойдааааааааааааааааа...
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29.12.2023 23:47
+24
На щастя жодна людина не постраждала, тіко кацапи
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29.12.2023 23:55
+20
Летять похороночки в кацапські стороночки. Шкода мало.
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29.12.2023 23:50
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Гойдааааааааааааааааа...
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29.12.2023 23:47 Ответить
В Феодосии школьники к 9 Мая соберут огромное слово "Победа" из разбросанных по городу кусков БДК "Новочеркасск"
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29.12.2023 23:59 Ответить
Це як тут?:

У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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30.12.2023 00:02 Ответить
А на старый новый год, из фрагментов разбросаных по городу тел, можно сварить студень.
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30.12.2023 00:09 Ответить
Хотів написати "ну ти людожер".... а потім задумався - яким словом замінити "людо"?
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30.12.2023 00:26 Ответить
Может "Iстота"?
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30.12.2023 03:33 Ответить
LOL!!!
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30.12.2023 03:29 Ответить
Летять похороночки в кацапські стороночки. Шкода мало.
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29.12.2023 23:50 Ответить
це не мало ,це максимум що могло бути на борту під час стоянки у порту, 100% результат. СЛАВА ЗСУ.
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30.12.2023 08:58 Ответить
Земля скловатою, гниль рашистська.
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29.12.2023 23:54 Ответить
Чудово!
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29.12.2023 23:54 Ответить
На щастя жодна людина не постраждала, тіко кацапи
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29.12.2023 23:55 Ответить
молодець, дай тобі Боже здоровля!
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30.12.2023 00:33 Ответить
Щира дяка, здоровля Вам.
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30.12.2023 09:34 Ответить
В Кобзона аншлаг
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29.12.2023 23:57 Ответить
у проходах приставні стільці поставили.
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30.12.2023 00:04 Ответить
В проходах Да он уже давно на стадионе поёт.
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30.12.2023 03:36 Ответить
там у пеклі для кацапів вже окрему маракану побудували на мільйон місць.
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30.12.2023 03:41 Ответить
Хммм. Маловато будет. Строить, так строить! С размахом! Интересно, а в аду тоже воруют? (Представил себе кацапский ад )
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30.12.2023 04:00 Ответить
звісно тирять. Чортам там не солодко працювати, бо кацапи тирять все - смолу , сірку... тирять казани та здають у металоприйомку...
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30.12.2023 04:06 Ответить
Двумя словами:
В капиталистическом аду жарят и, можете себе представить, каждый день задницу гвоздь забивают.
А в российском аду то газа нет, то черти пьяные. Но зато 30 числа все гвозди будут забиты.
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30.12.2023 05:55 Ответить
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30.12.2023 07:09 Ответить
Да-а-а. Стареем мы, стареем. Я давно не проверял и, к моему удивлению оказалось, что Маракана после неоднократных перестроек уже давно не входит даже в десятку самых крупных стадионов мира, а ведь в 50-х годах могла собирать толпу в 200,000 стоячих.
Итак, первое место Narendra Modi Stadium, India с 132,000 мест! Ну, понятно, их там дохрена, хотя, какой нахрен вид "спорта" может привлечь столько народу в Индии, кроме массовых синхронных танцев Болливуда? Я не знаю. На втором месте: (барабанная дробь) кто бы мог бл..ь подумать! Сев. Корея с 114,000 мест! Ну, это не для спорта, конечно, а для массового психоза по восхвалению их хомячка по кличке Rocket-Man. Остальная восьмёрка (даже скучно стало) наши американские стадионы. Как то так.
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30.12.2023 06:55 Ответить
Ходжес об уничтожении российского корабля "новочеркасск": Представьте, если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP?
"Крым был бы несостоятельной базой для россии… Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков беспилотников против невинных мирных жителей, ни логистического центра для поддержки российской обороны на юге Украины, ни Керченского моста", - описал в X экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес вероятные последствия увеличения поставок западных ракет Украине.
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29.12.2023 23:58 Ответить
В даному випадку ідея з " новочеркасском " утопіческа в орігінальному сенсі
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30.12.2023 00:05 Ответить
Олаф Шольц - «Мы передадим Таурус Украине . Уже на следующей неделе.
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30.12.2023 00:06 Ответить
приснилось ему
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30.12.2023 00:49 Ответить
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29.12.2023 23:59 Ответить
ждём "Куникова" со снарядами.
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30.12.2023 00:02 Ответить
И десанта, десанта по-больше... на всякий пожарный случай!
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30.12.2023 07:12 Ответить
"Цезарь куни" (18+)
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30.12.2023 12:53 Ответить
Кари, московитам *****, страшної кари
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30.12.2023 00:03 Ответить
А, якщо голову відірвало? то це поранення?
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30.12.2023 00:04 Ответить
Если кацап, то нет. Это как вам палец порезать.
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30.12.2023 00:18 Ответить
Робота Бєлгородської ПеВеО...

https://t.me/operativnoZSU/129581

Брянск. Предварительно, прилет в радиозавод "Кремний"

https://t.me/insiderUKR/67214
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30.12.2023 00:05 Ответить
Памятник погібшим кораблям вже давно поставили. Звідки вони знали?

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30.12.2023 00:06 Ответить
авансом
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30.12.2023 00:27 Ответить
Це за першу Кримську війну 1854 р., за цю другу Кримську війну пам'ятники ставити буде нікому
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30.12.2023 00:51 Ответить
Він вже стоїть
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30.12.2023 01:04 Ответить
Взагалі-то пам'ятник "затопленим кораблям"
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30.12.2023 04:41 Ответить
Три раза топили. Традиция однако
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30.12.2023 05:58 Ответить
Так новочеркаськ і затопили як і москву. Какая разніца?
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30.12.2023 08:12 Ответить
а якщо починаєш думати,
скільки з тим новокацапськом на дно відправилося
кацапських надій на українців повбивати,
зважаючі на знищєну начинку тої калоші....
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30.12.2023 00:13 Ответить
читаю: "...экипажи кораблей... проявили массовый героизм..." (с)
охрененный героизм шмалять калибрами по торговым центрам и жилым домам. Подонки...
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30.12.2023 00:19 Ответить
ми це зрозуміли зранку ..але вони 3 доби готували відповідь ...це довго в рай можуть не успіти
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30.12.2023 00:27 Ответить
Вообще нам, мужикам, в раю тяжело будет. Там вкалывают без выходных. Людей не хватает.
А в аду, 8 часов у котла отстоял, а дальше пьянка и ****
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30.12.2023 06:09 Ответить
Ну бахнули сильно) а "пропавшие просто ушли пивка попить".
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30.12.2023 02:47 Ответить
Никогда не мог пить больше 2-бокалов пива.
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30.12.2023 06:11 Ответить
Одновременно?
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30.12.2023 12:54 Ответить
Нет. После двух бокалов сильно водки хочется
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30.12.2023 12:57 Ответить
👍
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30.12.2023 13:02 Ответить
ракету жалко, ну да ладно
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30.12.2023 09:27 Ответить
 
 