На уничтоженном "Новочеркасске", вероятно, ликвидировано 74 российских моряка, еще 27 были ранены, - Центр нацсопротивления. ДОКУМЕНТ

Активисты "Кибер Сопротивления" располагают письмом главкома ВМФ РФ с предложением объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из телепроекта "НАШИ" на канале "Россия 1" (Ксения Гончарова (Шачина).

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В письме россияне подтверждают смерть большинства личного состава корабля, пораженного в Феодосии Силами обороны 26 декабря. Еще 27 окупантов получили ранения.







Следует заметить, что первоначально релиз, который рассылала пресс-служба Черноморского флота России, опубликовали большинство крымских СМИ, но впоследствии ряд из них удалили публикацию. Однако подтверждение публикации осталось в интернете навсегда.









Похоже, что командованию ВМФ РФ не очень нравится политика Кремля относительно умолчания потерь и отношения к людям как к дешевому ресурсу. Потому что, похоже, что главком флота Николай Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством.

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Центр национального сопротивления отмечает, что поражение корабля произошло в момент накопления на нем средств поражения, что сделало операцию максимально эффективной", - говорится в сообщении.