Общие боевые потери РФ с начала войны – около 358 270 человек (+750 за сутки), 5969 танков, 8434 артсистемы, 11053 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 358 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 358270 (+750) человек,

танков - 5969 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 11053 (+20) ед,

артиллерийских систем - 8434 (+17) ед,

РСЗО - 939 (+1) ед,

средства ПВО - 621 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15),

крылатые ракеты – 1708 (+88),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29) ед,

специальная техника - 1260 (+6)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.