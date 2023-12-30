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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 358 270 человек (+750 за сутки), 5969 танков, 8434 артсистемы, 11053 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 358 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 358270 (+750) человек,

танков - 5969 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 11053 (+20) ед,

артиллерийских систем - 8434 (+17) ед,

РСЗО - 939 (+1) ед,

средства ПВО - 621 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15),

крылатые ракеты – 1708 (+88),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29) ед,

специальная техника - 1260 (+6)

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 358 270 человек (+750 за сутки), 5969 танков, 8434 артсистемы, 11053 боевых бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280) ликвидация (3542) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+16
Минув 3597 день москальсько-української війни.
90!! одиниці техніки та 750!! чумардосів.
Арта 18!, броня 36!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Відбита чергова величезна хвиля лайна з неба. Крилаті ракети перевалили за 1700!, сукупна броня за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 358 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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30.12.2023 09:17
+10
Дякую захисникам.
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30.12.2023 08:01
+10
Мертвий Владімір... Мені подобається.
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30.12.2023 09:36
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Все правильно там.В кацапів десятки тисяч танків було вироблено ще за совка.Багато звичайно вже погнило на складах.Але ще біля 4 000 в них є.
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30.12.2023 07:51 Ответить
Які десяткИ тисяч? Станом на 2021 рік, було 3330 у строю і, як раз, 10 000 на зберіганні. В усіх родах військ: сухопутні, ПДВ, берегова охорона ВМФ.
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30.12.2023 11:10 Ответить
Ну то вже давно мали б закінчитися.Але як бачимо поки що пруть і пруть на фронті ці танки
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30.12.2023 18:55 Ответить
Якщо вивели з ладу,це не означає,що знищили.З двох-трьох можна один зліпити.Та їх і єсть у них до біса.Не продавли і на метал не різали,як деякі.
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30.12.2023 07:52 Ответить
Щоб російський прапорщик та щось не скомуніздив - такого не буває. Звідкіля ж тоді партнери Гладковського-молодшого розживалися запчастинами. Крім того, військова техніка може містити кольорові і, навіть, дорогоцінні метали.
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30.12.2023 11:15 Ответить
Вам по кожному танчику відеозвіт представити?
Впевнений, ви навіть ті що є не дивитись. Бо їх реально дофіга.
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30.12.2023 07:58 Ответить
Ага, особисто кожен постріл фільмую....
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30.12.2023 08:26 Ответить
Може десь і завищеною, але танків у них справді дофіга. В наступні 3 роки вони планують зняти з консервації і виробити 5-5.5 тисяч танків. 80% цієї кількості це саме старі танки які у них ще є на складах
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30.12.2023 08:00 Ответить
А КОГО вони туди посадять?
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30.12.2023 09:00 Ответить
Було у 2021 році - 3330 в строю + 10000 на зберіганні = 13330. Знищено - 5969. Це 44,78% від загальної кількості. Я не знаю - чи входять у ці 5969 затрофеєні. Крім того, у деяких, що на зберіганні, може бути стан металобрухту. Можливо, що вже половини нема.
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30.12.2023 11:29 Ответить
До чого тут Китай, порівняй з гватемалой. Тай ще дужче у штанці писнеш
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30.12.2023 08:58 Ответить
Героям слава !!!
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30.12.2023 07:52 Ответить
Дякую захисникам.
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30.12.2023 08:01 Ответить
Цікаво, чи встигнуть хлопці до Нового року спалити черговий ювілейний танк.
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30.12.2023 08:47 Ответить
Минув 3597 день москальсько-української війни.
90!! одиниці техніки та 750!! чумардосів.
Арта 18!, броня 36!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Відбита чергова величезна хвиля лайна з неба. Крилаті ракети перевалили за 1700!, сукупна броня за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 358 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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30.12.2023 09:17 Ответить
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30.12.2023 09:33 Ответить
Мертвий Владімір... Мені подобається.
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30.12.2023 09:36 Ответить
А мертвий Владімір Владімірович подобався б ще більше.
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30.12.2023 11:17 Ответить
 
 