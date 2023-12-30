Общие боевые потери РФ с начала войны – около 358 270 человек (+750 за сутки), 5969 танков, 8434 артсистемы, 11053 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 358 270 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 358270 (+750) человек,
танков - 5969 (+16) ед,
боевых бронированных машин - 11053 (+20) ед,
артиллерийских систем - 8434 (+17) ед,
РСЗО - 939 (+1) ед,
средства ПВО - 621 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15),
крылатые ракеты – 1708 (+88),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29) ед,
специальная техника - 1260 (+6)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Впевнений, ви навіть ті що є не дивитись. Бо їх реально дофіга.
90!! одиниці техніки та 750!! чумардосів.
Арта 18!, броня 36!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Відбита чергова величезна хвиля лайна з неба. Крилаті ракети перевалили за 1700!, сукупна броня за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 358 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...