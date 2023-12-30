В Херсоне в результате попадания "Шахеда" повреждено здание, где размещается представительство омбудсмана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате атаки РФ на Херсон зафиксирован "прилет" шахедов в здание, где размещается представительство омбудсмана.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера страна-террорист совершила одну из самых жестоких ракетных атак на мирное население Украины. Почти в каждой области украинцы стали свидетелями российского террора. Российская ракета попала в дом нашей сотрудницы в Одессе".
А уже сегодня прилет шахедов в здание, где находится представительство Омбудсмана в Херсоне. Место, где занимаются защитой прав человека. Но ведь России безразлично все, если для них человеческая жизнь - ничто!" - написал Лубинец.
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тут була стаття де якась людина в тексті висрала слово "поліціянткиня".
я спеціально перевіряв - на 1100 коментарів тільки 7 людей обурились\посміялись над ідіотським словечком.
А ми ще дивуємось з 73% поржатилєй-шашликожратєлєй?
реально з цих фемінітивів просто вже не то шо смішно, а явно що "феміністи" це як мінімум корисні ідіоти, прямо як Шуфрич - він же просто дурачок, а не працює на рашку. Табачнік би підтвердив.
Раніше, до червоних, казали https://r2u.org.ua/s?w=%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on кацапка або https://r2u.org.ua/s?w=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&no_accents=on&highlight=on московка .
Раніше, це коли? Слів https://r2u.org.ua/s?w=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on руханка та https://r2u.org.ua/s?w=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&scope=all&dicts=all&highlight=on спортовики до червонодупих у словниках - немає, хоча слово https://r2u.org.ua/s?w=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on гімнастика - існувало.