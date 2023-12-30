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В Херсоне в результате попадания "Шахеда" повреждено здание, где размещается представительство омбудсмана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате атаки РФ на Херсон зафиксирован "прилет" шахедов в здание, где размещается представительство омбудсмана.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера страна-террорист совершила одну из самых жестоких ракетных атак на мирное население Украины. Почти в каждой области украинцы стали свидетелями российского террора. Российская ракета попала в дом нашей сотрудницы в Одессе".

А уже сегодня прилет шахедов в здание, где находится представительство Омбудсмана в Херсоне. Место, где занимаются защитой прав человека. Но ведь России безразлично все, если для них человеческая жизнь - ничто!" - написал Лубинец.

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В Херсоне в результате попадания Шахеда повреждено здание, где размещается представительство омбудсмана 01
В Херсоне в результате попадания Шахеда повреждено здание, где размещается представительство омбудсмана 02
В Херсоне в результате попадания Шахеда повреждено здание, где размещается представительство омбудсмана 03
В Херсоне в результате попадания Шахеда повреждено здание, где размещается представительство омбудсмана 04

Автор: 

обстрел (27165) Херсон (2821) Лубинец Дмитрий (459)


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Топ комментарии
+1
дада. правильно, поліціянткінесса.
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30.12.2023 11:07
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Омбудсман...тепер правильно - спортсман, суперман? (раніше - спортовики, гімнастика - руханка...).
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30.12.2023 10:54 Ответить
тихо!!!! бо зараз ще почнуть писати - "конгресвуман(ка)", "бізнесманка", "психолог-манка" і т.д.

тут була стаття де якась людина в тексті висрала слово "поліціянткиня".
я спеціально перевіряв - на 1100 коментарів тільки 7 людей обурились\посміялись над ідіотським словечком.
А ми ще дивуємось з 73% поржатилєй-шашликожратєлєй?
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30.12.2023 11:02 Ответить
дада. правильно, поліціянткінесса.
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30.12.2023 11:07 Ответить
І правильно не кацапка, а кацапиня.
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30.12.2023 11:30 Ответить
я сподіваюсь ви це по приколу, ну, не "фемініст"? ну так, смішно. Боткевіч зі своєю як там, Давидюк-Єлдолаєвою на стрімі ржали шо тіпа вона тепер - "баригиня", типу порохоботка-підтримувачка "Бариги".
реально з цих фемінітивів просто вже не то шо смішно, а явно що "феміністи" це як мінімум корисні ідіоти, прямо як Шуфрич - він же просто дурачок, а не працює на рашку. Табачнік би підтвердив.
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30.12.2023 11:35 Ответить
Я не філолог...може правильно кацапесса?...це не корисні ідіоти - це методика самі знаєте чого.
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30.12.2023 11:45 Ответить
ну, тоді вже найкраще - кацапкинескінескинчиня. якраз стосується самок, відео було - татарки влаштували якусь "дефіляду" і хваляться шо їх чмобіки за 5000 км. від них когось "захищають". Невзоров чуть не обісрався від смакування даної новини - воно сидить майже на зворотній стороні планети, але "гордиться" шо його Бхамурдін Мгумбаттугве - поїхав х.з. куди вбивати когось. реально кінчені, кацапокінчині.
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30.12.2023 11:50 Ответить
= може правильно кацапесса =
Раніше, до червоних, казали https://r2u.org.ua/s?w=%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on кацапка або https://r2u.org.ua/s?w=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&no_accents=on&highlight=on московка .
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31.12.2023 04:14 Ответить
= раніше - спортовики, гімнастика - руханка =

Раніше, це коли? Слів https://r2u.org.ua/s?w=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on руханка та https://r2u.org.ua/s?w=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&scope=all&dicts=all&highlight=on спортовики до червонодупих у словниках - немає, хоча слово https://r2u.org.ua/s?w=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on гімнастика - існувало.
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31.12.2023 04:04 Ответить
Мабуть спортовці...а руханка слово мабуть таке ж давнє, як і слово рух.
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01.01.2024 09:43 Ответить
https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Спорт - запозичення з англійської мови. А слово https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%83%D1%85#14946 рух - дуже давнє.
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03.01.2024 16:54 Ответить
 
 