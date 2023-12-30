В Херсоне в результате попадания "Шахеда" повреждено здание, где размещается представительство омбудсмана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате атаки РФ на Херсон зафиксирован "прилет" шахедов в здание, где размещается представительство омбудсмана.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера страна-террорист совершила одну из самых жестоких ракетных атак на мирное население Украины. Почти в каждой области украинцы стали свидетелями российского террора. Российская ракета попала в дом нашей сотрудницы в Одессе".

А уже сегодня прилет шахедов в здание, где находится представительство Омбудсмана в Херсоне. Место, где занимаются защитой прав человека. Но ведь России безразлично все, если для них человеческая жизнь - ничто!" - написал Лубинец.

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