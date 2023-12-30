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Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области. В Авдеевке, Красногоровке и Торецке пострадали гражданские лица.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передаёт Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки Россия совершила 22 атаки на гражданское население Донбасса. Обстрелам подверглись 11 населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Селидово, Торецк, поселки Северное, Щербиновка, села Новопокровское, Новоселовка Первая, Северное, Соловьево.

"Враг бил ракетами "С-300", управляемыми авиабомбами, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерией.

Повреждены 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, школа, админздания, котельная, автомобили.

Оккупанты нанесли массированный удар по Авдеевке - ранили человека. Разрушениям подверглись многоквартирный и частный дома, инфраструктура.

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Из артиллерии россияне накрыли Красногоровку. Травмированы трое жителей, повреждены по меньшей мере четыре частных дома.

Еще одно гражданское лицо пострадало в Торецке. Оккупационные войска обстреляли частные дома", - говорится в сообщении.

Таким образом, в результате российских ударов в Донецкой области травмированы пять человек.

Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов 01
Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов 02
Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов 03
Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов 04
Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов 05
Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов 06
Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов 07
Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, травмированы 5 человек, повреждены 28 гражданских объектов 08

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656)


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