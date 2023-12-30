Двое мужчин в гидрокостюмах пытались незаконно пересечь границу из Румынии в Украину через Тису, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники спасли двух мужчин, пытавшихся пересечь Тису в гидрокостюмах и незаконно попасть из Румынии в Украину.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Двое закарпатцев пытались незаконно пересечь границу из Румынии в Украину через Тису. Оба "вооружились" гидрокостюмами, однако с первых минут погружения потеряли силы из-за холодного и мощного течения. Первого отбросило на румынский берег, его вытащили румынские пограничники. Второго – на украинский, самостоятельно выбраться из воды он не мог. Пограничники вытащили "дайвера" и доставили в подразделение, где предоставили сухую одежду и согрели", - говорится в сообщении.