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Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский. ФОТОрепортаж

До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадали около 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю всех наших спасателей ГСЧС Украины, работников и работниц коммунальных предприятий, полицейских, всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь", - отметил Зеленский.

По его словам, всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на данный момент, к сожалению, 39 погибших.

"Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь. Отдельно хочу поблагодарить всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, которые осудили эту атаку. Спасибо журналистам из многих стран, которые поддерживают наших людей и рассказывают правду о российском зле и о нашей защите. Оружие в руках украинцев - это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора снова и снова доказывает - нельзя медлить с помощью противостоящим террору. Мы все вместе должны победить террор", - говорится в сообщении.

Читайте также: Атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв. 1 января в столице будет день траура, - Кличко

Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 01
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 02
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 03
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 04
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 05
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 06
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 07
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 08
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 09
Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский 10

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.

Также сообщалось, что количество погибших в результате обстрела Киева возросло до 16 человек.

Читайте также: В Запорожье объявлен день траура, в результате обстрела погибли 9 человек

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обстрел (27165)


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Топ комментарии
+12
Чучало садило мільярди дерев і будувало дороги....
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30.12.2023 14:44
+12
Зеленський не повинен був іти в президенти. Він сам не розумів, що він не зможе керувати країною ???? Війна не лише на совісті Путлера. Зеленський винен у смертях українців не менше, ніж він. Напиши заяву на звільнення !!!
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30.12.2023 15:30
+10
Ми б могли виробляти власні ракети і шахеди з дальністю 500+ км у кількості сотень одиниць на місяць, однак на це немає грошей - всі гроші пішли на дороги і тєлємарафони, бо там можна добре вкрасти.
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30.12.2023 15:36
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Чучало садило мільярди дерев і будувало дороги....
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30.12.2023 14:44 Ответить
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30.12.2023 14:47 Ответить
Зато кацапское чурбанье затаривается боярышником и спокойно готовится к НГ.
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30.12.2023 14:49 Ответить
Зеленський не повинен був іти в президенти. Він сам не розумів, що він не зможе керувати країною ???? Війна не лише на совісті Путлера. Зеленський винен у смертях українців не менше, ніж він. Напиши заяву на звільнення !!!
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30.12.2023 15:30 Ответить
Та ви що!!! Він же ******* і не тряпка, та і Нелох.
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30.12.2023 16:50 Ответить
Ми б могли виробляти власні ракети і шахеди з дальністю 500+ км у кількості сотень одиниць на місяць, однак на це немає грошей - всі гроші пішли на дороги і тєлємарафони, бо там можна добре вкрасти.
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30.12.2023 15:36 Ответить
Проблема не в грошах, їх в кінцевому випадку можна надрукувати скільки завгодно, а в тому, що практично вся територія України перебуває в зоні москальського ураження (ми не можемо технічно відповісти аналогічно). Тому ракети можна виробляти лише в третіх країнах. Якщо б я був президентом, то запропонував би де-кому бартер: наші ракетні технології в обмін на їхні ядерні боєголовки. І тоді б з путлєром розпочалася зовсім інша розмова...
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30.12.2023 16:19 Ответить
Ні пане Максим, це неправда, бо до 2019 року "барига" і його команда спромоглися доробити ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха-Вільха М", "Вербу", "Стугна М" та інші і почали їх виробляти і коли передавали владу, то крім цих розробок передали 3 мільярди доларів США, виграних у параші за газ, 170 мільярдів гривень в казні (хоча самі прийшли, коли в казні було 160 тисяч), золото-валютні резерви 28 мільярдів доларів США, розробки ракет та інше і ніхто не заважав робити ці ракети і навіть САУ "Богдана" та снаряди до неї, просто у Херпіду були інші приоритети - дороги і він все це вбухкав під асфальт. А сьогодні ні асфальту ні ракет і це його вина, яку він має розділити із нарідом 73%.
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30.12.2023 17:03 Ответить


На більшості совєцьких стратегічних підприємствах впк є підземні виробничі площі.
Можна хоч у чистому полі збудувати підприємоство, якщо зарити його на глибину 10 метрів і надбудувати щось зверху. І піторські простріли у такому разі будуть похєр.
Ще можна будувати ракети в шахтах метро, у гірських районах і тд.
А про треті країни - міг сказати тільки довпойоп. Достатньо подивитися як ляхи заблокувли кордони аби назавжди забути про будівництво ракет у третіх країнах.
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31.12.2023 13:56 Ответить
на різних ресурсах жахливі фотки наслідків повітряного удару. То напищіть яку допомогу надає влада потерпілим, і чи її вистачає. Світ має це теж знати щоб допомогти.
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30.12.2023 15:57 Ответить
Наші БПЛА здатні донести, наприклад, до Москви лише 10-15 кг вибухівки, що в принципі є ніщо в сенсі нанесення шкоди ворогу. Але існують,, наприклад, біотоксини, які здатні кількома грамами вбити людину. Москалі ведуть війну на знищення України та українців, то чому ми маємо залишатися в білих лицарських рукавичках? Після закінчення війни буде абсолютно байдуже хто яких конвенцій дотримувався, буде мати сенс лише хто кого переміг та знищив, байдуже в який спосіб.
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30.12.2023 16:07 Ответить
Пане Максиме, ніхто вже не допоможе вбитим десяткам наших громадян тільки за один ракетний напад. А за вбитими до сотні тисяч Маріупольців хто відповість? А тисяч знищених підприємств. Тут винен пуйло і його психічно хворий народ Засрашки, але не менше винен наш Херпіду, який залишив народ без захисту і замість того, щоб накопичувати ракети і системи ППО ПРО, він навпаки вилучав клістрони, садив тих, хто захищав і здатен був захищати Україну і фактично зупинив виробництво ракет, дронів, РЕБ, танків, бронетехніки, а спеціалістів звільнив. Як і чим він сьогодні буде захищати громадян, які йому довірили своє життя, життя родин і всю Україну? А якби США і країни ЄС не нанали допомогу, то щоб уже з нами було? Хіба про це не мав дбати Верховний головнокомандувач великої країни, яка знаходилася у війні?
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30.12.2023 17:10 Ответить
 
 