Последствия массированной атаки на Украину: количество погибших возросло до 39, пострадало 120 городов и сел, - Зеленский. ФОТОрепортаж

До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадали около 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю всех наших спасателей ГСЧС Украины, работников и работниц коммунальных предприятий, полицейских, всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь", - отметил Зеленский.

По его словам, всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на данный момент, к сожалению, 39 погибших.

"Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь. Отдельно хочу поблагодарить всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, которые осудили эту атаку. Спасибо журналистам из многих стран, которые поддерживают наших людей и рассказывают правду о российском зле и о нашей защите. Оружие в руках украинцев - это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора снова и снова доказывает - нельзя медлить с помощью противостоящим террору. Мы все вместе должны победить террор", - говорится в сообщении.

Читайте также: Атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв. 1 января в столице будет день траура, - Кличко





















Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.

Также сообщалось, что количество погибших в результате обстрела Киева возросло до 16 человек.

Читайте также: В Запорожье объявлен день траура, в результате обстрела погибли 9 человек