В Белгороде прогремели мощные взрывы, губернатор Гладков говорит, что обстрелян центр города. ВИДЕО 18+
Днем 30 декабря в Белгороде прогремели мощные взрывы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра города, информирует Цензор.НЕТ.
Он утверждает, что город якобы обстреливают ВСУ. Также Гладков уверяет, что есть жертвы.
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+132 Максім ХОЙ #398010
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Військомати заганяють громадян у війська, які потім атакують захисників і цивільне населення України. А мєнти, прокурори і судді карають тих, хто відмовляється виконувати злочинні накази банди терористів-узурпаторів і їхніх підлеглих-виконавців. Державні адміністрації - частина злочинної системи. Авіація, залізниця, водний і автомобільний транспорт доставляє всякі вантажі для військ. Мости. Бази пального. Склади ***********. Особовий склад, особливо, командири...
- Важливих цілей дуже багато. Немає смислу атакувати цивільні об'єкти. Атаки проти цивільних - це вигідно ворожій пропаганді, щоб намагатися виправдовувати війну проти України, тому думаю, нікого не здивує, якщо з'ясується, що атаки на цивільних здійснюють самі російські злочинці задля брехливої пропаганди.
треба бомбити москву та пригороди.
Ан нет , такі да !