В Киевской области подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома, его задержали. ФОТОрепортаж

Полицейские в Киевской области задержали 15-летнего парня, который во время конфликта знакомых взорвал гранату в подъезде жилого дома в городе Обухов.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"29 декабря, около 23 часов, по спецлинии "102" поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов города Обухов.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний правонарушитель во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома достал взрывное устройство из кармана и швырнул. После чего несовершеннолетний скрылся.

На территории Обуховского района стражи порядка срочно ввели полицейскую спецоперацию. На поиски молодого человека были оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Обуховского управления полиции", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного комплекса розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника.

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В результате взрыва 16-летний участник конфликта и взрыватель получили телесные повреждения, поврежден подъезд дома.

На месте происшествия работали специалисты взрывотехники, изъявшие остатки корпуса гранаты.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту хулиганства с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК), следователи начали досудебное расследование.





