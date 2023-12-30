В Киевской области подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома, его задержали. ФОТОрепортаж
Полицейские в Киевской области задержали 15-летнего парня, который во время конфликта знакомых взорвал гранату в подъезде жилого дома в городе Обухов.
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"29 декабря, около 23 часов, по спецлинии "102" поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов города Обухов.
Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний правонарушитель во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома достал взрывное устройство из кармана и швырнул. После чего несовершеннолетний скрылся.
На территории Обуховского района стражи порядка срочно ввели полицейскую спецоперацию. На поиски молодого человека были оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Обуховского управления полиции", - говорится в сообщении.
По результатам проведенного комплекса розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника.
В результате взрыва 16-летний участник конфликта и взрыватель получили телесные повреждения, поврежден подъезд дома.
На месте происшествия работали специалисты взрывотехники, изъявшие остатки корпуса гранаты.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По факту хулиганства с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК), следователи начали досудебное расследование.
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Таким чином ми досягнемо три мети: навчальну - навчиться користуватися гранатами, розвивальну - вивчення слабких місць враження різноманітних цілей, виховна - виховання ненависті до кацапів, головних ворогів свого народу... Ось якось-такось, а ви одразу довбойоб, довбойоби у Верховній Раді, київських кабаках та найбільший в кабінеті пердзидента України, хоча ні, віннелох, йомусоротрироки.
До речі, сумнозвісний Тітушко воює і на нулі, а не по генделикам на Буковелі шариться... і так буває. А скільки товстомордих депутатів від із слуг народу добровільно з'явились в ТЦК... Ото ж бо
беру свої слова взад
Отаке прийде помститись вчителям чи школярам..
але!
далі більше!
це, нажаль, це тільки початок. мєнти не спроможні протидіяти. взагалі, система неспроможна протидіяти.
гранат багато, вони будуть скрізь.
я, про це писав, з самого початку. кожний, з вас, може це прослідкувати.
а, нас чекає, жива історія!
чи, ви вважаєте, що українці посумнішали? чи, мабуть, освіта, чимось відрізняється від довоєнної?
так! ми українці, досі, пубертатні, інфантильні!
нєнє! це, не вирок, це, треба пройти!
Нагадити і утікти… патіхамувлєс … акакаяразніца … хоть паржом
Падліток...
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Тому, хто кинув гранату, - 15 років.
По кому кинули гранату, - 16 років.
розбиті губи для пацана, не часто? - це нормально...
граната? - ні.
гранати то іграшки для дорослих...