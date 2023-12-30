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В Киевской области подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома, его задержали. ФОТОрепортаж

Полицейские в Киевской области задержали 15-летнего парня, который во время конфликта знакомых взорвал гранату в подъезде жилого дома в городе Обухов.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"29 декабря, около 23 часов, по спецлинии "102" поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов города Обухов.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний правонарушитель во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома достал взрывное устройство из кармана и швырнул. После чего несовершеннолетний скрылся.

На территории Обуховского района стражи порядка срочно ввели полицейскую спецоперацию. На поиски молодого человека были оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Обуховского управления полиции", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного комплекса розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника.

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В результате взрыва 16-летний участник конфликта и взрыватель получили телесные повреждения, поврежден подъезд дома.

На месте происшествия работали специалисты взрывотехники, изъявшие остатки корпуса гранаты.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту хулиганства с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК), следователи начали досудебное расследование.

В Киевской области подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома, его задержали 01
В Киевской области подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома, его задержали 02
В Киевской области подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома, его задержали 03

Автор: 

граната (998) Киевская область (4136) подростки (445)


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Топ комментарии
+11
слово пацана...бл@дь..
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30.12.2023 15:27
+8
юрець, схаменись - не дивись в єміграції руський бред - повертайся та вступай до лав ЗСУ - зачекались тебе
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30.12.2023 15:30
+8
Та ні, маладєць пацан, не сцикло🤔🧐😁 От тільки його бойовий порив потрібно спрямувати в потрібне русло,- дати йому ящик гранат, відвести до найближчого тренувального табору, та дати накидатися до усєрачки, щоб у нього вуха скрутились у трубочки від ударів вибухових хвиль по барабанних перетинках🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪 При цьому, щоб він кидав гранати у мішені типу танк, БТР, піхота в окопі з виставленим кацапським триколором.
Таким чином ми досягнемо три мети: навчальну - навчиться користуватися гранатами, розвивальну - вивчення слабких місць враження різноманітних цілей, виховна - виховання ненависті до кацапів, головних ворогів свого народу... Ось якось-такось, а ви одразу довбойоб, довбойоби у Верховній Раді, київських кабаках та найбільший в кабінеті пердзидента України, хоча ні, віннелох, йомусоротрироки.
До речі, сумнозвісний Тітушко воює і на нулі, а не по генделикам на Буковелі шариться... і так буває. А скільки товстомордих депутатів від із слуг народу добровільно з'явились в ТЦК... Ото ж бо
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30.12.2023 16:45
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дєбілєко!
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30.12.2023 15:26 Ответить
Та ні, маладєць пацан, не сцикло🤔🧐😁 От тільки його бойовий порив потрібно спрямувати в потрібне русло,- дати йому ящик гранат, відвести до найближчого тренувального табору, та дати накидатися до усєрачки, щоб у нього вуха скрутились у трубочки від ударів вибухових хвиль по барабанних перетинках🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪 При цьому, щоб він кидав гранати у мішені типу танк, БТР, піхота в окопі з виставленим кацапським триколором.
Таким чином ми досягнемо три мети: навчальну - навчиться користуватися гранатами, розвивальну - вивчення слабких місць враження різноманітних цілей, виховна - виховання ненависті до кацапів, головних ворогів свого народу... Ось якось-такось, а ви одразу довбойоб, довбойоби у Верховній Раді, київських кабаках та найбільший в кабінеті пердзидента України, хоча ні, віннелох, йомусоротрироки.
До речі, сумнозвісний Тітушко воює і на нулі, а не по генделикам на Буковелі шариться... і так буває. А скільки товстомордих депутатів від із слуг народу добровільно з'явились в ТЦК... Ото ж бо
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30.12.2023 16:45 Ответить
бачу що ви природжений педагог🙏
беру свої слова взад
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30.12.2023 16:52 Ответить
слово пацана...бл@дь..
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30.12.2023 15:27 Ответить
юрець, схаменись - не дивись в єміграції руський бред - повертайся та вступай до лав ЗСУ - зачекались тебе
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30.12.2023 15:30 Ответить
Він кацап гагарін
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30.12.2023 15:44 Ответить
wellcome до нової реальності... тепер любий конфлікт буде вирішуватись підривом протитанкової міни... і це ще дембеля не повернулись додому з РПГ
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30.12.2023 15:28 Ответить
Маячня від фантомаса.
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30.12.2023 15:33 Ответить
Таке враження, що війна в Україні почалася 2 роки тому, а не 10
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30.12.2023 15:40 Ответить
І це відповідь на питання - нафіга рамки й поліцейські у школах.

Отаке прийде помститись вчителям чи школярам..
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30.12.2023 16:06 Ответить
Щас Валя з Германії вам розповість...
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30.12.2023 16:32 Ответить
у валі шабат сьогодні
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30.12.2023 19:48 Ответить
їбанько
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30.12.2023 15:32 Ответить
А також він "не лох" і "не ганчірка", йому 15 років...
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30.12.2023 17:22 Ответить
Нормальное подрастающее поколение. Легализация оружия полным ходом и не только у взрослых дяденек.
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30.12.2023 15:42 Ответить
Звісно що покоління 80-90-х було краще. А праски та паяльники - то все вигадки
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30.12.2023 16:23 Ответить
можете, все що завгодно писати мені, та блокувати мене.
але!
далі більше!
це, нажаль, це тільки початок. мєнти не спроможні протидіяти. взагалі, система неспроможна протидіяти.
гранат багато, вони будуть скрізь.
я, про це писав, з самого початку. кожний, з вас, може це прослідкувати.
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30.12.2023 15:44 Ответить
Це можна назвати фатум і по -любому нам прийдеться його пережити.
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30.12.2023 15:50 Ответить
Мені тато розповідав. Я вони ще школярами, 60 роки минулого століття у Парку партизанської слави, Дарниця, Київ, знаходили міни, гранати, патрони..аж бігом було вирити щось та до вогню кинути, підірвати на подвір'ї. Йому якось щастило, а багатьом ні. У нас це буде ще довго. Комісованих вояків треба до учбових закладів направляти для підвищення воєнної грамоти дітей..бо далі буде тільки гірше..
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30.12.2023 16:11 Ответить
так, це про стару історію.
а, нас чекає, жива історія!
чи, ви вважаєте, що українці посумнішали? чи, мабуть, освіта, чимось відрізняється від довоєнної?
так! ми українці, досі, пубертатні, інфантильні!
нєнє! це, не вирок, це, треба пройти!
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30.12.2023 16:27 Ответить
Та страшилки тиж не потрібні. Тут від п'яного мєнта або судді більше шансів загинути, ніж від гранати. Не треба думати, що всі навколо ідіоти. Війна вже десять років іде. Звісно, що такі випадків будуть
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30.12.2023 16:40 Ответить
Мабуть, це родичі катлєти з Велюру…, або абдристовича…
Нагадити і утікти… патіхамувлєс … акакаяразніца … хоть паржом
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30.12.2023 15:49 Ответить
кинути гранату це "***********"? клас!
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30.12.2023 15:54 Ответить
підліток підірвав гранату

Падліток...
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30.12.2023 15:56 Ответить
в подъезде не тцкшный ухылянт жил случайно? если так то мелкое хулиганство.
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30.12.2023 15:57 Ответить
То шо поц, понятно, но как резко с 15-ти на 16-тилетнего подрос?...
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30.12.2023 15:59 Ответить
Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач зазнали тілесних ушкоджень Джерело:
*******
Тому, хто кинув гранату, - 15 років.
По кому кинули гранату, - 16 років.
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30.12.2023 16:11 Ответить
Мабуть , 16-ти летний обидел 15-ти летнего... В итоге: оба получили ранения.
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30.12.2023 16:27 Ответить
Если 15-ти летний подорвал и себя, значит ему пора подлечиться в дурдоме "Солнышко". Не подумайте , шо я пошутил черным юмором.
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30.12.2023 16:29 Ответить
Коли кидав гранату - було 23:59 і йому було 15 років. Коли відбувся вибух - було 0:03 і йому виповнилося 16
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30.12.2023 16:36 Ответить
Можливо, - 1 КАЦАП, пойух, нехай перевернетсья, ибо нах....
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30.12.2023 17:14 Ответить
В штурмовий підрозділ його. Сином полка.
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30.12.2023 16:02 Ответить
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30.12.2023 16:13 Ответить
руками вже ніхто не машеться ...
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30.12.2023 16:36 Ответить
Чому? Коля Тіщєнко ******** махач. Ляшко любить гамселити опонентів, Шуфріч теж бойовий хлоп
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30.12.2023 16:42 Ответить
та я ж за синів-підлідків...
розбиті губи для пацана, не часто? - це нормально...
граната? - ні.
гранати то іграшки для дорослих...
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30.12.2023 16:51 Ответить
 
 