Во время обстрела в Степногорске на Запорожье погиб мужчина, праздновавший свой день рождения. ФОТО
Российские оккупанты обстреляли жилую застройку города Степногорск в Запорожской области. Погиб 43-летний местный житель.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.
В 12:10 враг в очередной раз цинично обстрелял жилую застройку города Степногорск из РСЗО.
Эта атака отняла жизнь 43-летнего местного жителя. Погибший мужчина праздновал сегодня свой день рождения", - говорится в сообщении.
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Ну, покійний мужик чогось там таки був у тому будинку.
Металобрухт збирав. Чи з бомжами святкував свій день народження.
Цього ми вже не дізнаємося...
але:
будь-хто, придатний до служби, хто отримав (отримає) повістку, має усвідомити, що в Україні натепер можна загинути скрізь..
але Доля, вона така, що одні неушкодженими повернуться Героям з пекла фронту з Українською Перемогою, а інші - загинуть у глибокому тилу у шикарному авто з дороговалютною "нужной бумажкой", залишившися навіки "чотирижди уклоністом" чи втопляться в жіночому вбранні у прикордонній річці при втечі, як ті шО "умєют жЫдь"