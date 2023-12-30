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Во время обстрела в Степногорске на Запорожье погиб мужчина, праздновавший свой день рождения. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли жилую застройку города Степногорск в Запорожской области. Погиб 43-летний местный житель.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

В 12:10 враг в очередной раз цинично обстрелял жилую застройку города Степногорск из РСЗО.

Эта атака отняла жизнь 43-летнего местного жителя. Погибший мужчина праздновал сегодня свой день рождения", - говорится в сообщении.

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Во время обстрела в Степногорске на Запорожье погиб мужчина, праздновавший свой день рождения 01
Во время обстрела в Степногорске на Запорожье погиб мужчина, праздновавший свой день рождения 02

Автор: 

обстрел (27165) Запорожская область (3086)


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Топ комментарии
+6
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30.12.2023 16:53
+5
Степногорск до 24.02.22 уже бил городом призраком.В нем жили пенсионери и алкоголики.Больше 30 лет закрити шахти.люди разєхались
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30.12.2023 17:17
+3
только одному мне кажется странным что на фото пустые необжитые помещения, без следов обоев и потолков, или я не понял и фото не имеют отношение к тексту новости ?
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30.12.2023 16:47
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только одному мне кажется странным что на фото пустые необжитые помещения, без следов обоев и потолков, или я не понял и фото не имеют отношение к тексту новости ?
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30.12.2023 16:47 Ответить
Так на фото нежилое помещение
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30.12.2023 16:52 Ответить
Часто берутся рандомные фотки. Но сути дела это не меняет. Или вам обязательно нужны мозги по стенам?
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30.12.2023 17:01 Ответить
да нет, конечно. у меня просто после прочтения не сложилась картинка, и я немного в ступор впал.
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30.12.2023 17:02 Ответить
Треба вказувати що фото ілюстраційне.
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30.12.2023 17:03 Ответить
Це Запорізька ОВА виклала такі фотки. Значить, не рандомні фоти.
Ну, покійний мужик чогось там таки був у тому будинку.
Металобрухт збирав. Чи з бомжами святкував свій день народження.
Цього ми вже не дізнаємося...

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30.12.2023 17:24 Ответить
Степногорск до 24.02.22 уже бил городом призраком.В нем жили пенсионери и алкоголики.Больше 30 лет закрити шахти.люди разєхались
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30.12.2023 17:17 Ответить
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30.12.2023 16:53 Ответить
...одразу - не про цЮ, конкретно, трагедію..., яких вже стільки сталося в Україні..
але:
будь-хто, придатний до служби, хто отримав (отримає) повістку, має усвідомити, що в Україні натепер можна загинути скрізь..
але Доля, вона така, що одні неушкодженими повернуться Героям з пекла фронту з Українською Перемогою, а інші - загинуть у глибокому тилу у шикарному авто з дороговалютною "нужной бумажкой", залишившися навіки "чотирижди уклоністом" чи втопляться в жіночому вбранні у прикордонній річці при втечі, як ті шО "умєют жЫдь"
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30.12.2023 17:23 Ответить
РЯТУЙТЕ!!!!!!
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30.12.2023 18:20 Ответить
узькій мір поздоровив (вибачте за дурний жарт).
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30.12.2023 17:31 Ответить
 
 