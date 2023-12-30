Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: 1 человек погиб, повреждено более 30 домов. ФОТОрепортаж

Российские войска 30 декабря обстреляли Семеновку в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Около 15:00 россияне обстреляли Семеновку (Новгород-Северский район). Повреждены более 30 домов и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, погиб 32-летний местный житель", - говорится в сообщении.

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