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Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: 1 человек погиб, повреждено более 30 домов. ФОТОрепортаж

Российские войска 30 декабря обстреляли Семеновку в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Около 15:00 россияне обстреляли Семеновку (Новгород-Северский район). Повреждены более 30 домов и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, погиб 32-летний местный житель", - говорится в сообщении.

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Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: 1 человек погиб, повреждено более 30 домов 01
Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: 1 человек погиб, повреждено более 30 домов 02
Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: 1 человек погиб, повреждено более 30 домов 03
Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: 1 человек погиб, повреждено более 30 домов 04

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Хватит "скулить", нужно давать сдачи и отпор! Зуб за зуб, око за око и пусть кричат и льют слезы разного рода защитники "прав голых обезьян", рабы паРаши должны почувствовать эту войну свой жопой (буквально) раз с головой не дружат!!!
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30.12.2023 18:11 Ответить
Мда. На таке треба відповісти, росіяни розуміють лише удар кірзаком в рило.

Думаю удари фпв та скиди із баби яги по трансформаторах і грп у всіх прикордонних населених пунктах на рф були б симетричною відповіддю. Це навіть не складно і не сильно затратно. А який ефект! Просто уявіть собі що все гоблінське населення на глибину спочатку в 15 км потім в 30 км, а потім і більше залишається без електрики, зв'язку, та газу. Роби яку хоч республіку.

Нам навіть не треба бити по людях тому що вони можуть бути нашими манкуртами, ні нам треба демілітаризувати їх та зробити цю територію непридатною для життя. Вже не кажучи що справжня потужна держава мала б примусово виселити до себе всіх потрібних людей із цією території, а решту заставити емігрувати в глибину російських боліт.
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30.12.2023 19:59 Ответить
 
 