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Воины ВСУ "выкуривают" россиян с позиции - 2 оккупанта ликвидированы, 4 - взяты в плен. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал кадры того, как украинские воины выкуривают россиян с позиции - в результате чего 2 оккупанта были ликвидированы, а 4 взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы на телеграм-канале Бутусов плюс.

В сообщении отмечается: "Четыре украинских пехотинца буквально выкуривают российских оккупантов с ранее утраченной позиции на Авдеевском направлении. Два военнослужащих ВС РФ ликвидированы, еще четверо попали в плен. Работает отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого".

Смотрите также: Битва за Угледар: разгром батальона "Алга" 72-й бригады ВС РФ. ВИДЕО

Автор: 

плен (2610) Бутусов Юрий (4360) Авдеевка (2444) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+21
Штурмовикам черговiй респект.Козаки
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30.12.2023 21:23
+13
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30.12.2023 21:24
+8
Это же здорово и вечно.
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30.12.2023 21:23
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Это же здорово и вечно.
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30.12.2023 21:23 Ответить
класна штука кріс із нір виганяти!
як зветься ?
мені б таку, бо кріси на дачі дістали
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30.12.2023 21:52 Ответить
Слава ЗСУ !
Елегантно ви їх, хлопці!
Бережіть себе!
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30.12.2023 21:53 Ответить
щурів, пацюків
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31.12.2023 07:37 Ответить
Штурмовикам черговiй респект.Козаки
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30.12.2023 21:23 Ответить
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30.12.2023 21:24 Ответить
Старушку зарубить
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31.12.2023 14:59 Ответить
Ще чотири хочужитя додалось ,на кого ж тоді міняти наших хлопців ?
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30.12.2023 21:25 Ответить
Останнім часом про обміни не чути зовсім. То і для чого нам ті бранці, щоб лікувати та утримувати?
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30.12.2023 21:29 Ответить
була проскочила десь інформація, що обмінюються прямо на місцях ведення бойових дій. я так розумію, якщо зе це беруться оті гандони від прислуг урода, то наших ніколи не побачити.
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31.12.2023 07:39 Ответить
Спіймали, сфоткали... і тишком нишком ....., на ... їх ще кормити!
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30.12.2023 21:29 Ответить
Та ми не будемо уподоблятися цим ублюдкам!
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30.12.2023 21:39 Ответить
ці ублюдки поза законами права та моралі...
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30.12.2023 21:55 Ответить
Навіщо ж так...
Просто, вилазячи з окопу, орк міг незграбно повернутися, впасти і скрутити собі в'язи. Міг? Міг.
...І весь біном Ньютона.
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31.12.2023 03:17 Ответить
а ще він порушив правила здачі в полон, намагався зброю навести - не встиг, а там не було коли і з іншими розбиратись.
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31.12.2023 07:40 Ответить
друга армія всесвіту, ага...
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30.12.2023 21:38 Ответить
Я проти щоб мої податки ішли на утримування цих ""дарасів !!!
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30.12.2023 21:40 Ответить
це війна на знищеня а не взяття в полон. горбатого виправить тільки могила
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30.12.2023 21:53 Ответить
це вірно!
після обміну поверненому орку зроблять "пропозицію, від якої він не зможе відмовитись" і буде, курва, знову стріляти в наших
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30.12.2023 21:57 Ответить
Вдерлися рашисти ***** в Мирну Україну убивати Українців за гроші, а воно он, як вийшло…
Воєнні злочинці з ****** з болота сруськага міра…
Кари, злодіям срусьКІм, страшної кари!
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30.12.2023 22:05 Ответить
А треба було - Двох окупантів ліквідували зразу, а ще чотирьох трошки пізніше.
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30.12.2023 23:02 Ответить
Наші повертають собі втрачені раніше позиції біля Авдіївки? - Чудово!
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31.12.2023 05:54 Ответить
Снігу немає, а шкода. Могли послизнутись, впасти і...травма не сумісна з життям.
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31.12.2023 06:11 Ответить
 
 