Воины ВСУ "выкуривают" россиян с позиции - 2 оккупанта ликвидированы, 4 - взяты в плен. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал кадры того, как украинские воины выкуривают россиян с позиции - в результате чего 2 оккупанта были ликвидированы, а 4 взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы на телеграм-канале Бутусов плюс.

В сообщении отмечается: "Четыре украинских пехотинца буквально выкуривают российских оккупантов с ранее утраченной позиции на Авдеевском направлении. Два военнослужащих ВС РФ ликвидированы, еще четверо попали в плен. Работает отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого".

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