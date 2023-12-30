Воины ВСУ "выкуривают" россиян с позиции - 2 оккупанта ликвидированы, 4 - взяты в плен. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал кадры того, как украинские воины выкуривают россиян с позиции - в результате чего 2 оккупанта были ликвидированы, а 4 взяли в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы на телеграм-канале Бутусов плюс.
В сообщении отмечается: "Четыре украинских пехотинца буквально выкуривают российских оккупантов с ранее утраченной позиции на Авдеевском направлении. Два военнослужащих ВС РФ ликвидированы, еще четверо попали в плен. Работает отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого".
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як зветься ?
мені б таку, бо кріси на дачі дістали
Елегантно ви їх, хлопці!
Бережіть себе!
Просто, вилазячи з окопу, орк міг незграбно повернутися, впасти і скрутити собі в'язи. Міг? Міг.
...І весь біном Ньютона.
після обміну поверненому орку зроблять "пропозицію, від якої він не зможе відмовитись" і буде, курва, знову стріляти в наших
Воєнні злочинці з ****** з болота сруськага міра…
Кари, злодіям срусьКІм, страшної кари!