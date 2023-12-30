Вследствие обстрела Харькова вечером 30 декабря ранен журналист из Великобритании. ФОТО

Среди пострадавших вследствие обстрела в Харькове в субботу вечером британский журналист.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает ГСЧС.

В сообщении отмечаются: "Ближе к вечеру Россия обстреляла центр Харькова, в очередной раз ударив по гражданской инфраструктуре. ГСЧС, полиция - работают. Домедицинскую помощь спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших - журналист из Великобритании. Также спасатели и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам.

Читайте также: Вследствие удара РФ по центру Харькова пострадали 16 человек, - Терехов







