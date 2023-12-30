Вследствие обстрела Харькова вечером 30 декабря ранен журналист из Великобритании. ФОТО
Среди пострадавших вследствие обстрела в Харькове в субботу вечером британский журналист.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает ГСЧС.
В сообщении отмечаются: "Ближе к вечеру Россия обстреляла центр Харькова, в очередной раз ударив по гражданской инфраструктуре. ГСЧС, полиция - работают. Домедицинскую помощь спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших - журналист из Великобритании. Также спасатели и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам.
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Правительство Японии передаст Украине всяко разной помощи почти на 6 миллиардов долларов💪✊🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇺🇦
Між іншим.
Дрібниця, але приємно.
З Окінави може прилетіти.