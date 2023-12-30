РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6123 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 795 11

Вследствие обстрела Харькова вечером 30 декабря ранен журналист из Великобритании. ФОТО

Среди пострадавших вследствие обстрела в Харькове в субботу вечером британский журналист.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает ГСЧС.

В сообщении отмечаются: "Ближе к вечеру Россия обстреляла центр Харькова, в очередной раз ударив по гражданской инфраструктуре. ГСЧС, полиция - работают. Домедицинскую помощь спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших - журналист из Великобритании. Также спасатели и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам.

Читайте также: Вследствие удара РФ по центру Харькова пострадали 16 человек, - Терехов

Вследствие обстрела Харькова вечером 30 декабря ранен журналист из Великобритании 01
Вследствие обстрела Харькова вечером 30 декабря ранен журналист из Великобритании 02
Вследствие обстрела Харькова вечером 30 декабря ранен журналист из Великобритании 03
Вследствие обстрела Харькова вечером 30 декабря ранен журналист из Великобритании 04

Автор: 

журналистика (3295) ранение (3384) Харьков (7490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
30.12.2023 22:00
+17
Російський нацизм. Харків - українське місто!
показать весь комментарий
30.12.2023 21:43
+13
Усе московитам вернеться, ще і з відсотками.
показать весь комментарий
30.12.2023 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усе московитам вернеться, ще і з відсотками.
показать весь комментарий
30.12.2023 21:39 Ответить
Російський нацизм. Харків - українське місто!
показать весь комментарий
30.12.2023 21:43 Ответить
Это наверное и был "иностранный наемник"...
показать весь комментарий
30.12.2023 21:48 Ответить
Добкін з братом, на передовій в Харківській області, мабуть…
показать весь комментарий
30.12.2023 21:58 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2023 22:00 Ответить
https://youtu.be/qKgV7ozNT_c?si=T_uGZPGLyZuCSRCG ..

Правительство Японии передаст Украине всяко разной помощи почти на 6 миллиардов долларов💪✊🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇺🇦
показать весь комментарий
30.12.2023 22:01 Ответить
Японія досі у стані війни з Росією.
Між іншим.
Дрібниця, але приємно.
З Окінави може прилетіти.
показать весь комментарий
30.12.2023 22:07 Ответить
і шо?
показать весь комментарий
30.12.2023 22:17 Ответить
Найшвидшого одужання панові журналісту та всім постраждалим від кацапської нежиті.
показать весь комментарий
30.12.2023 22:43 Ответить
Журналіст Британії, це таке - нема на них Борисфена Джонсона, а якщо б Ізраильтянський був??
показать весь комментарий
30.12.2023 23:41 Ответить
 
 