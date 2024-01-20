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"Метинвест" приступил к производству стальных штабов-бункеров для ВСУ, защищающих от обстрелов. ФОТОрепортаж

Группа Метинвест в рамках инициативы "Сталевий Фронт" Рината Ахметова наладила производство стальных подземных командных пунктов, защищающих личный состав от последствий обстрелов и позволяющих в безопасных и комфортных условиях обеспечивать работу командования ВСУ на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Как отмечается, первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, на безвозмездной основе уже был передан Сухопутным войскам Украины и установлен на одном из самых горячих направлений фронта.

"Командный пункт помогает спасать жизнь военных, ведь за короткое время разворачивается и сворачивается на линии фронта и при правильной установке обеспечивает защиту от обстрелов артиллерии любого калибра. Стальной штаб состоит из пяти или шести (в зависимости от комплектации) отдельных мобильных бункеров, производство которых Метинвест освоил еще в октябре 2022 года. Это соединенные между собой подземные укрытия, выполняющие различные функции - от жилого помещения и санитарной зоны до рабочего штаба командования. Таким образом, образуется целый подземный комплекс зданий", - говорится в сообщении.

Бункер від Метінвесту 01

Бункер від Метінвесту 02
Бункер від Метінвесту 03
Бункер від Метінвесту 04
Бункер від Метінвесту 05
Бункер від Метінвесту 06
Бункер від Метінвесту 07

Смотрите: "Метинвест" передал 3-й штурмовой бригаде ВСУ системы РЭБ на 11 млн грн. ФОТО

Изготовленные из волнистой стали бункеры оборудованы всем необходимым оборудованием на уровне хорошей гостиницы: спальными местами и рабочими зонами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами хранения оружия и личных вещей и электронной техникой. Это позволяет использовать подземный штаб не только в качестве укрытия и места отдыха, но и в качестве рабочей зоны, обеспечивающей качественную работу командования на линии фронта.

Автор: 

помощь (7800) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+9
Так вчасно. Не прошло і пів року. Навіть шашлики на травневі не встигли посмажити
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20.01.2024 14:32
+8
Мабуть, як 3-кімнатна квартира на печерську?
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20.01.2024 15:16
+7
А корпуси для 155 мм снарядів налагодити виготовлення, ні?
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20.01.2024 14:32
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Так вчасно. Не прошло і пів року. Навіть шашлики на травневі не встигли посмажити
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20.01.2024 14:32 Ответить
ПРитулені до Єрмакомафії олігархи вже хочуть їсти допомогу партнерів України - не даремно ж вони сиділи 2 роки на дієті Єрмакомарафону ...Не ПРосто ж так Ахметов подарував Єрмаку свої телеканали УКРАЇНА та УКРАЇНА 24
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20.01.2024 15:32 Ответить
Як це требо розуміти?

Дуже просто:

1. АХМЕТОВ відкрив рота та кричить :

« Дайте грошей з бюджету та міжнародноі допомоги!».

2. Така нагода! Можно і тут гребсти гроші лопатою!

3. Зверніть увагу -?АХМЕТОВ принципово не виготовляє Зброю для ЗСУ, бо він « паціфіст», він за « мир».

4. Е великі підозри що креслення та технічні данні ( товщина металу, тощо) вже давно відомі у Москві. А коли буде монтування готових приладів у землю, то GPS коордінати, також будуть відомі кацапам.

5. Безумовно що такі оборонні споруди потрібні ЗСУ.
Але допуск до оборонних завдань потрібен бути біль жорсткий, щоб ніякій АХМЕТОВ, якій разом з Януковичем запалив Донбас та почав цю війну,
не мали допуску до таких робіт.
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20.01.2024 17:15 Ответить
достатньо легко зробити, щоб ніякі gps координати при монтуванні не могли визначити.
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20.01.2024 18:33 Ответить
А корпуси для 155 мм снарядів налагодити виготовлення, ні?
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20.01.2024 14:32 Ответить
155 мм снаряд коштує більше 3 тисяч доларів. Дрон коштує менше 1 тисячі доларів. Давайте може ядра знову будемо відливати для гармат?
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20.01.2024 14:42 Ответить
Дрони не можуть замінити артилерію повністю. У них є те, у чому вони пересікаються, але потрібно і те, і інше.
І ні, ВИГОТОВЛЕННЯ 155мм снаряду не коштує $3000 - це з усіма накрутками та зарплатнею робітників ЕС. У кацапів їх 152мм коштують у кілька раз дешевше.
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20.01.2024 14:51 Ответить
А ви думаєте, накрутки українських корупціонерів менші ніж зарплати в ЄС?)) Я вже давно кажу, що нам вигідніше буде купувати зброю в США чи Європі, ніж робити самим. І так, я знаю, що в деяких випадках доцільніше використовувати саме снаряди. Та для тих деяких випадків їх багато і не треба. Для тих точкових цілей цілком достатньо того, що виготовляють західні країни зараз. Пан Залужний правильно сказав, для перемоги нам треба науково-технічний прорив, а робити на полі боя мільйон кратерів від снарядів - залиште цю тупість кацапам.
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20.01.2024 15:07 Ответить
Ну в ЄС такі тупі, що 1 млн снарядів невідомо навіщо виготовляють для України. А могли б 1 млн дронів на кухнях збирати.
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20.01.2024 15:19 Ответить
Зараз швидко проходить еволюція війни. Змінюються тактики, з'являються нові засоби. Всі військові аналітики це зараз визнають. Ні Європа, ні США не планували війну дронів, ніхто не вірив в їх ефективність. Якщо європейські армії воюють на близькому сході, то їм ті дрони точно не потрібні, а от якщо кацапи підійдуть до їх міст, то без дронів їм швидко буде хана. Якщо ти ще чогось не зрозумів, це не значить, що ти тупий, це значить, що в тебе не виникло таких умов, щоб це зрозуміти. Тому українські військові зараз розуміють більше європейських і американських генералів, які радили "просто об'їхати мінне поле". Ну не тупі?
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20.01.2024 15:48 Ответить
А слово РЕБ вам щось говорить? Дрони не панацея, снаряди все одно потрібно робити.
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20.01.2024 17:06 Ответить
Де я сказав, що снаряди і артилерія не потрібні?
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20.01.2024 17:38 Ответить
корпуси для 155м снарядів теж не можуть замінити штаби-бункери повністю...
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20.01.2024 18:35 Ответить
Звичайно, у всьому світі вже відмовляються від арлилеріїї та переходять на дрони. Може краще іноді промовчати?
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20.01.2024 15:17 Ответить
Може краще іноді думати? Де я сказав, що треба відмовлятися від артилерії? Артилерія зараз має точкові задачі. Навіщо для точкових задач кожній країні робити мільйони снарядів? Щоб закопувати мільярди доларів на складах? Чи щоб перетворювати землю тими снарядами на лунний пейзаж з мільйоном кратерів?
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20.01.2024 15:50 Ответить
Подивись інфу, її повно, як знищувається ціль з 1-2 снарядів ******** артилерією, а потім про "думати" тут будеш розповідати та про мілліони снарядів.
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20.01.2024 17:05 Ответить
Коли ти бачиш вибух ворожої техніки після попадання снаряду, ти не знаєш, скільки до цього було пострілів. А високоточні снаряди типу Ескалібур дійсно потрібні, але коштують вони більше 100 тисяч. От такі снаряди варто робити. А не клепати, як дурні, середньовічні 155 мм мільйонами.
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20.01.2024 17:41 Ответить
Я тобі про звичайні снаряди кажу, які у НАТО вироблять, а не про високоточні. А ти мені усе про радянські товчеш.
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20.01.2024 17:47 Ответить
Ти порахуй, скільки тими мільйонами снарядів було знищено кацапів! 100 тисяч? На одного кацапа 10 снарядів? 20 тисяч баксів на одного кацапа?? Та вигідніше було наймати кілерів в Росії, щоб вони вбивали кацапів в тилу!
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20.01.2024 15:54 Ответить
Якими ще мільйонами? Де ти їх бачив у України? Ще тільки збираються надати. А з дронів вже кожен 3-й не долітає в кращому випадку.
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20.01.2024 17:11 Ответить
Ой, экономист-любитель, иди умничай на кацапские сайты. Пускай они снаряды перестанут выпускать.
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20.01.2024 16:46 Ответить
Оце діло, не гірше ніж у росіян, може й краще. Тепер державі треба тільки їх замовляти і встановлювати. Щоб у нас підрозділи не конфліктували один з одним за підвал.
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20.01.2024 14:40 Ответить
якби ще не тільки командні а і для простих військових в окопах
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20.01.2024 15:09 Ответить
Якщо примітивні протимінні трали з чорної сталі Ахметов продає по 50000 дол, то скільки ж коштує цей бункер?? Він скоро увійде в топ-10 найбагатших людей світу
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20.01.2024 15:15 Ответить
Мабуть, як 3-кімнатна квартира на печерську?
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20.01.2024 15:16 Ответить
не хвилюйтеся, зараз гудок у держави запросить мільйони донатів... і буде всім щастя
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20.01.2024 15:28 Ответить
А ви очікували, що подібні оборонні споруди будуть декілька тисяч коштувати? Наївні діти...
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20.01.2024 18:39 Ответить
Так це те що він уміє робити найкраще. 9аробляти. Продавав Львіввугілю перефарбовані пускачі в шахти за ціною нових. Дивео чекати від них чогось іншого.
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20.01.2024 16:36 Ответить
Та похрін, хай входить там куди хоче. Укриття потрібні були всі ці два роки, а держава не спромоглася зробити ні-чо-го!!! Тому, велике дякую Ахмєтову, хай краще краде він на укріпленнях, ніж зелені на дорогах і розв'язках!
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20.01.2024 17:10 Ответить
Десь бачив масове виробництво дешевших протимінних тралів? Бо оце "примітивні" видає в вас людину, яка дупля не бʼє про те, що пише...
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20.01.2024 18:43 Ответить
Обращение к Бигусу, Соколовой, Ткачу и другим - ВЫ СЕЛИ В ОДНУ ЛОДКУ С АНТОНОМ КРАСОВСКИМ, вылазьте - Ничего святого с Сергеем Поярковым
https://www.youtube.com/watch?v=U7yZ1wVkB74&t=26s

А це мій допис там у Сергія - бо Сергій сказав що СОРОСЯТАМИ то помилково так називають Піинчукивськых ПРитулених в різный час до Банкової.

"Уважаемый Сергей, в том и вся суть мерзости нашего олигархата... ЭТИ Слуги Банковой - ПИНЧУКОСОРОРСЯТА из его совместного с Соросом фонда ВИДРОДЖЕННЯ . Это как Радио Свобода работает с УП и с НВ за деньги Фиалы, жополизствующего Банковой... Это как ВВС Россия а у нас РС Украина ... Пинчук спонсор трампистов , тому 7 лет , напечатал в WSJ статью о рациональности сдачи Донбасса и Крыма Рашке (ютуб-" Бізнесмен Віктор Пінчук дав скандальне інтерв'ю для The Wall Street Journal") ФОНД СОРОСА это осудил. НО!!! сказал, что будет продолжать сотрудничать с Пинчуком и его ВИДРОДЖЕННЯМ Сейчас Пинчук и Ахметов два столбовых опорных любимых олигарха Ерамкомафии...Все кто к ним Притутилились - все служат Банковой. А некоторые просто опомнились , борцы с коррупцией в т ч."
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20.01.2024 15:29 Ответить
Висери на Сороса, це типовий елемент рашитської/неонацистської пропаганди.
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20.01.2024 18:46 Ответить
..чим ці, звісно, нормальні "самопали ручної роботи" кращі за стандАртні морські контейнери різних розмірів, за бажанням, яких мільйони готових, тому ізначально на порядок дешевші, і у наявності просто " тут і тепер"?
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20.01.2024 15:53 Ответить
Плять, ловушку для офицеров сделали. Снаряд рядом разрывается, металлические двери 99% перекосит, хрен вылезешь. А я что-то не вижу систему аварийного сброса петель.
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20.01.2024 16:49 Ответить
Та на фронті це вже не перші ахмєтовські укріплення. Снаряд розривається зверху, за два- три метри насипної землі.
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20.01.2024 17:12 Ответить
Нове це добре забуте старе. Подібні укриття були на кп(зрз) ще в СА від полку і вище
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21.01.2024 13:44 Ответить
 
 