"Метинвест" приступил к производству стальных штабов-бункеров для ВСУ, защищающих от обстрелов. ФОТОрепортаж

Группа Метинвест в рамках инициативы "Сталевий Фронт" Рината Ахметова наладила производство стальных подземных командных пунктов, защищающих личный состав от последствий обстрелов и позволяющих в безопасных и комфортных условиях обеспечивать работу командования ВСУ на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Как отмечается, первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, на безвозмездной основе уже был передан Сухопутным войскам Украины и установлен на одном из самых горячих направлений фронта.

"Командный пункт помогает спасать жизнь военных, ведь за короткое время разворачивается и сворачивается на линии фронта и при правильной установке обеспечивает защиту от обстрелов артиллерии любого калибра. Стальной штаб состоит из пяти или шести (в зависимости от комплектации) отдельных мобильных бункеров, производство которых Метинвест освоил еще в октябре 2022 года. Это соединенные между собой подземные укрытия, выполняющие различные функции - от жилого помещения и санитарной зоны до рабочего штаба командования. Таким образом, образуется целый подземный комплекс зданий", - говорится в сообщении.













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Изготовленные из волнистой стали бункеры оборудованы всем необходимым оборудованием на уровне хорошей гостиницы: спальными местами и рабочими зонами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами хранения оружия и личных вещей и электронной техникой. Это позволяет использовать подземный штаб не только в качестве укрытия и места отдыха, но и в качестве рабочей зоны, обеспечивающей качественную работу командования на линии фронта.