"Метинвест" приступил к производству стальных штабов-бункеров для ВСУ, защищающих от обстрелов. ФОТОрепортаж
Группа Метинвест в рамках инициативы "Сталевий Фронт" Рината Ахметова наладила производство стальных подземных командных пунктов, защищающих личный состав от последствий обстрелов и позволяющих в безопасных и комфортных условиях обеспечивать работу командования ВСУ на линии фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Как отмечается, первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, на безвозмездной основе уже был передан Сухопутным войскам Украины и установлен на одном из самых горячих направлений фронта.
"Командный пункт помогает спасать жизнь военных, ведь за короткое время разворачивается и сворачивается на линии фронта и при правильной установке обеспечивает защиту от обстрелов артиллерии любого калибра. Стальной штаб состоит из пяти или шести (в зависимости от комплектации) отдельных мобильных бункеров, производство которых Метинвест освоил еще в октябре 2022 года. Это соединенные между собой подземные укрытия, выполняющие различные функции - от жилого помещения и санитарной зоны до рабочего штаба командования. Таким образом, образуется целый подземный комплекс зданий", - говорится в сообщении.
Изготовленные из волнистой стали бункеры оборудованы всем необходимым оборудованием на уровне хорошей гостиницы: спальными местами и рабочими зонами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами хранения оружия и личных вещей и электронной техникой. Это позволяет использовать подземный штаб не только в качестве укрытия и места отдыха, но и в качестве рабочей зоны, обеспечивающей качественную работу командования на линии фронта.
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Дуже просто:
1. АХМЕТОВ відкрив рота та кричить :
« Дайте грошей з бюджету та міжнародноі допомоги!».
2. Така нагода! Можно і тут гребсти гроші лопатою!
3. Зверніть увагу -?АХМЕТОВ принципово не виготовляє Зброю для ЗСУ, бо він « паціфіст», він за « мир».
4. Е великі підозри що креслення та технічні данні ( товщина металу, тощо) вже давно відомі у Москві. А коли буде монтування готових приладів у землю, то GPS коордінати, також будуть відомі кацапам.
5. Безумовно що такі оборонні споруди потрібні ЗСУ.
Але допуск до оборонних завдань потрібен бути біль жорсткий, щоб ніякій АХМЕТОВ, якій разом з Януковичем запалив Донбас та почав цю війну,
не мали допуску до таких робіт.
І ні, ВИГОТОВЛЕННЯ 155мм снаряду не коштує $3000 - це з усіма накрутками та зарплатнею робітників ЕС. У кацапів їх 152мм коштують у кілька раз дешевше.
https://www.youtube.com/watch?v=U7yZ1wVkB74&t=26s
А це мій допис там у Сергія - бо Сергій сказав що СОРОСЯТАМИ то помилково так називають Піинчукивськых ПРитулених в різный час до Банкової.
"Уважаемый Сергей, в том и вся суть мерзости нашего олигархата... ЭТИ Слуги Банковой - ПИНЧУКОСОРОРСЯТА из его совместного с Соросом фонда ВИДРОДЖЕННЯ . Это как Радио Свобода работает с УП и с НВ за деньги Фиалы, жополизствующего Банковой... Это как ВВС Россия а у нас РС Украина ... Пинчук спонсор трампистов , тому 7 лет , напечатал в WSJ статью о рациональности сдачи Донбасса и Крыма Рашке (ютуб-" Бізнесмен Віктор Пінчук дав скандальне інтерв'ю для The Wall Street Journal") ФОНД СОРОСА это осудил. НО!!! сказал, что будет продолжать сотрудничать с Пинчуком и его ВИДРОДЖЕННЯМ Сейчас Пинчук и Ахметов два столбовых опорных любимых олигарха Ерамкомафии...Все кто к ним Притутилились - все служат Банковой. А некоторые просто опомнились , борцы с коррупцией в т ч."