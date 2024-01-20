Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных. ФОТО

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время поездки на Восточный фронт передал в логистическое подразделение ДШВ два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Грузовки Foden мы применяем сейчас, в основном, для эвакуации поврежденной техники, для перевозки грузов", - объясняют военные, принимая технику и расходники.

"Когда были повреждены западные самоходные артиллерийские установки - они тяжелые, и ничем их не могли вытащить. Мы подумали: нужно сделать что-то такое, что позволит батальону логистики иметь эти два великана, которые мы в команде называем "малышами". Что они могут делать? Там выдвигаются гидравлические лапы. Установили лебедку, которая тянет 100 тонн, может вытянуть все, даже "Абрамсы". "Абрамс" весит более 70 тонн. Мы повышаем мобильность, а ключевое для десантника - мобильность", - отмечает Порошенко.









В общей сложности, на этот раз Порошенко передал в войска рекордную партию техники на 40 млн грн.

В частности, это девять БПЛА Poseidon с тремя машинами управления, передвижные авторемонтные мастерские, мощные грузовики DAF YA, стирально-душевые комплексы, полтысячи FPV-дронов, а также квадрокоптеры DJI Mavic, активные наушники, "Старлинки", дефицитные шиныдля КрАЗов и "Уралов", оргтехника.

Помощь от Фонда Порошенко получили более 20 бригад и батальонов – это и морпехи, и подразделения ДШВ, разведчики, артиллеристы, пехотинцы, бойцы зенитно-ракетного полка и логисты.

"Хлопцы встречают радостно. ему радуются? FPV-шкам и Мавикам — их здесь много, для нескольких бригад. Передаем дроны с платой инициации и боевой частью. Артиллеристам привезли активные наушники. Значительная часть ранений - это контузии. Это только первая партия: мы получили тысячу наушников, заказали еще две тысячи", - сообщил пятый Президент.

"Знаю точно: хлопцы найдут наилучшее применение этой технике. И очистят не одну посадку от российского оккупанта", – отмечает Порошенко.