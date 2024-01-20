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Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных. ФОТО

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время поездки на Восточный фронт передал в логистическое подразделение ДШВ два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Грузовки Foden мы применяем сейчас, в основном, для эвакуации поврежденной техники, для перевозки грузов", - объясняют военные, принимая технику и расходники.

Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных 01

"Когда были повреждены западные самоходные артиллерийские установки - они тяжелые, и ничем их не могли вытащить. Мы подумали: нужно сделать что-то такое, что позволит батальону логистики иметь эти два великана, которые мы в команде называем "малышами". Что они могут делать? Там выдвигаются гидравлические лапы. Установили лебедку, которая тянет 100 тонн, может вытянуть все, даже "Абрамсы". "Абрамс" весит более 70 тонн. Мы повышаем мобильность, а ключевое для десантника - мобильность", - отмечает Порошенко.

Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных 02
Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных 03
Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных 04
Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных 05

В общей сложности, на этот раз Порошенко передал в войска рекордную партию техники на 40 млн грн.

В частности, это девять БПЛА Poseidon с тремя машинами управления, передвижные авторемонтные мастерские, мощные грузовики DAF YA, стирально-душевые комплексы, полтысячи FPV-дронов, а также квадрокоптеры DJI Mavic, активные наушники, "Старлинки", дефицитные шиныдля КрАЗов и "Уралов", оргтехника.

Помощь от Фонда Порошенко получили более 20 бригад и батальонов – это и морпехи, и подразделения ДШВ, разведчики, артиллеристы, пехотинцы, бойцы зенитно-ракетного полка и логисты.

Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных 06

"Хлопцы встречают радостно. ему радуются? FPV-шкам и Мавикам — их здесь много, для нескольких бригад. Передаем дроны с платой инициации и боевой частью. Артиллеристам привезли активные наушники. Значительная часть ранений - это контузии. Это только первая партия: мы получили тысячу наушников, заказали еще две тысячи", - сообщил пятый Президент.

Логистическое подразделение ДШВ получило два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных 07

"Знаю точно: хлопцы найдут наилучшее применение этой технике. И очистят не одну посадку от российского оккупанта", – отмечает Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19600) техника (1736) волонтеры (2633)


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Топ комментарии
+42
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20.01.2024 16:32
+33
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20.01.2024 16:46
+25
А ви звернули увагу, що квартал95, який складається з мільйонерів, не передав для ЗСУ жодної допомоги
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20.01.2024 16:37
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Подумав спочатку, що це від братів Стефанчуків, але ж куди їм, злидоті, та на такі вчинки! У них же бізнес, не для таких справ, хоть би тещам, за проживання на їх жилплощах, хватило дєньог заплатити! Бідують вони сильно, війна ж, десь в Україні!!!
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20.01.2024 16:31 Ответить
Якби від них або ще від когось, то було б прізвище або назва фонду у заголовку. А якщо у заголовку нема - то від Порошенка. Просто "отримали" і все. Наче з неба впало, бо Бог послав.
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20.01.2024 17:59 Ответить
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20.01.2024 16:32 Ответить
А ви звернули увагу, що квартал95, який складається з мільйонерів, не передав для ЗСУ жодної допомоги
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20.01.2024 16:37 Ответить
пишу тут в сотий раз.....куска мила не купили зеленосракі
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20.01.2024 17:04 Ответить
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20.01.2024 16:46 Ответить
Це ще не все. Порошенко вкладає власні кошти, а Зєлєнскій - кошти з держб'юджету, тобто людські. На свї хай би вже робв, що хоче.
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20.01.2024 18:08 Ответить
Саме так.
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20.01.2024 18:17 Ответить
Барига! Бізнес на крові! Абрвалг!..
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20.01.2024 16:46 Ответить
І знову шини... І знову буде мати можливість . Хоча, ні, на цей раз навіть сотні нема - https://t.me/budem_bambit/3348 лише тільки на ₴360'000, а кожна шина - по ₴60'000 . Задорого, скаже Салатенко, барижить на ЗСУ, мовляв, цей барига.
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20.01.2024 17:02 Ответить
Неправильно пиарится. Сколько на эти деньги видосиков можно было запилить! Страшно подумать!
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20.01.2024 17:17 Ответить
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20.01.2024 17:23 Ответить
От піариться барига. Нє, щоб серіальчики за бюджетні гроші косячити.
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20.01.2024 17:50 Ответить
Это вам не асфальт! Пиарится же!!)))
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20.01.2024 18:01 Ответить
"А ви знаєте, він пофоткається, а потім назад забирає. Мінє про це в парикмахєрській розказували!" (С) цитата з розмови з зєлєбобіком...
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20.01.2024 18:38 Ответить
а це колеса.....
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20.01.2024 18:59 Ответить
 
 