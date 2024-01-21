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Ночью оккупанты ударили по Марганецкой громаде Днепропетровщины из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. ФОТОрепортаж

В течение ночи вражеская армия трижды атаковала Марганецкую громаду Никопольского района. Направили два дрона-камикадзе и обстреляли из артиллерии.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Жуткие звуки войны... После полуночи их снова слышали в Марганецкой громаде на Никопольщине. Потому что россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и гараж, в Марганце - линия электропередач. Было обесточено более 11 тыс. домов.

Смотрите также: Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и ударили дронами-камикадзе, - ОВА. ФОТО

Обстріли Дніпропетровщини 21 січня 01

Обстріли Дніпропетровщини 21 січня 02
Обстріли Дніпропетровщини 21 січня 03
Обстріли Дніпропетровщини 21 січня 04
Обстріли Дніпропетровщини 21 січня 05

Автор: 

обстрел (27129) Днепропетровская область (3946)


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