Командир подбитого российского Ил-22 Климов ликвидирован в результате атаки на бомбардировщик, - соцсети

Командир российского бомбардировщика ВКС РФ Ил-22, подбитого 14 января над Азовским морем, майор Виктор Климов ликвидирован в результате удара по воздушному судну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ряд телеграм-каналов, в частности "Бутусов плюс" и "Крымский ветер".

Что Климов "задвухсотился", подтверждает также в Фейсбуке Александр Гарнаев – высокопоставленный российский летчик.

Заметим, что под сообщением Гарнаева о ликвидации Климова комментарии далеко не сострадательного характера.

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По данным "Крымского ветра", второй пилот был ранен и сумел посадить самолет.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российского самолета ДРЛО А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пораженный российский самолет Ил-22 не подлежит восстановлению.

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