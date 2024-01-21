Командир подбитого российского Ил-22 Климов ликвидирован в результате атаки на бомбардировщик, - соцсети
Командир российского бомбардировщика ВКС РФ Ил-22, подбитого 14 января над Азовским морем, майор Виктор Климов ликвидирован в результате удара по воздушному судну.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ряд телеграм-каналов, в частности "Бутусов плюс" и "Крымский ветер".
Что Климов "задвухсотился", подтверждает также в Фейсбуке Александр Гарнаев – высокопоставленный российский летчик.
Заметим, что под сообщением Гарнаева о ликвидации Климова комментарии далеко не сострадательного характера.
По данным "Крымского ветра", второй пилот был ранен и сумел посадить самолет.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российского самолета ДРЛО А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пораженный российский самолет Ил-22 не подлежит восстановлению.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Есть незначительные повреждения корпуса.
Требует покраски и поднятия с дна моря.
Здравствуй и прощай