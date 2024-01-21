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Командир подбитого российского Ил-22 Климов ликвидирован в результате атаки на бомбардировщик, - соцсети

Командир российского бомбардировщика ВКС РФ Ил-22, подбитого 14 января над Азовским морем, майор Виктор Климов ликвидирован в результате удара по воздушному судну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ряд телеграм-каналов, в частности "Бутусов плюс" и "Крымский ветер".

Что Климов "задвухсотился", подтверждает также в Фейсбуке Александр Гарнаев – высокопоставленный российский летчик.

Командир подбитого российского Ил-22 Климов ликвидирован в результате атаки на бомбардировщик, - соцсети 01

Заметим, что под сообщением Гарнаева о ликвидации Климова комментарии далеко не сострадательного характера.

Также читайте: Уничтожение российского А-50 может отсрочить ракетные обстрелы Украины, - ОК "Південь"

По данным "Крымского ветра", второй пилот был ранен и сумел посадить самолет.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российского самолета ДРЛО А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пораженный российский самолет Ил-22 не подлежит восстановлению.

Смотрите также: Подбитый российский Ил-22 на аэродроме Анапы. ФОТО

Автор: 

авиация (2825) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+60
Маруся Клімова уже нє ждьот любімава
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21.01.2024 10:31
+38
було би добре всіх парашних літунів ліквідувати
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21.01.2024 10:31
+19
Прикольно що кацапи розганяли тему що гівнольот збила власна ППО, - типу не так обідно. Але коли запустили останній А-50 то його маршрут був чомусь тільки над Краснодарським краєм подалі від фронту...
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21.01.2024 10:37
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21.01.2024 12:05 Ответить
Продаётся самолёт Ил-22 б/у.
Есть незначительные повреждения корпуса.
Требует покраски и поднятия с дна моря.
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21.01.2024 12:18 Ответить
Не битый и не крашеный, без пробега по болотам
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21.01.2024 12:42 Ответить
наверное сидел в хвосте как "самом безопасном месте". ну или его гебня пристрелила, может место чье-то занимал.
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21.01.2024 12:29 Ответить
Гарний кацап. У воду не шльопнувся, але ласти склеїти встиг...
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21.01.2024 12:37 Ответить
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21.01.2024 12:51 Ответить
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21.01.2024 12:53 Ответить
Вечного тобі помёта у Пеклі, гнида.
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21.01.2024 13:02 Ответить
Снежный мальчик
Здравствуй и прощай
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21.01.2024 13:19 Ответить
ХЄР-ой атєчєcтва лаПОТНОго
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21.01.2024 13:31 Ответить
Звістку про чергового задвухсотеного рашистськогоо пілота кожен Українець приймає як бальзам на душу.......
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21.01.2024 13:48 Ответить
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