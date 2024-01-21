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Сутки на Донетчине: ракетные удары по Новогродовке и Селидову, обстрелы Лиманской громады, 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

За сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Под вражеским огнем оказались Новогродовка, Селидово, Мирноград, Константиновка, Северск, Лиманская, Торецкая и Часовоярская громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Накануне россияне выпустили 3 ракеты по Новогродовке - повредили 55 частных домов, многоэтажку, детсад, школу и админздание. Селидово подверглось 2 ударам - повреждены 2 пятиэтажки, 8 частных домов, предприятие, 7 гаражей, 2 хозяйственные постройки, 2 нежилых помещения и ангар. В Мирнограде россияне ударили в заведение культуры", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов в Константиновке повреждены 6 частных домов, школа, детсад и магазин. В течение суток враг 10 раз обстрелял Лиманскую громаду. В Торецкой громаде повреждены 5 домов: 3 в Щербиновке и 2 в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка, 3 частных дома и промышленное здание. В Северске разрушен дом, еще 2 повреждены.

"Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, ранили 2 человек. С линии фронта эвакуированы 106 человек, в том числе 19 детей", - добавил Филашкин.

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Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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Хтось задамбіл ринок у даунецьку.
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21.01.2024 10:58 Ответить
Казиться ***** від безсилля перед УКРАЇНЦЯМИ, тому гадить, де йому це удається!
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21.01.2024 10:59 Ответить
 
 