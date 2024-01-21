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Акция в поддержку военнопленных "Не молчи! Плен убивает" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, в Киеве на Контрактовой площади состоялась акция-напоминание в поддержку военнопленных "Не молчи! Плен убивает".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как отмечают организаторы акции, к инициативе семей пленных и погибших защитников Мариуполя из бригады "Азов" присоединились семьи военных из других подразделений по меньшей мере в 20 городах Украины и сотни неравнодушных в десятках городов Европы и мира.

"В период с декабря 2023 по настоящее время суммарно было проведено почти более 70 таких акций. В 1990 году, 21 января, ровно 30 лет назад, когда украинцы образовали "Цепь единства", с участием миллионов людей, мы смогли объединиться ради Независимости Украины. Сегодня мы выходим ради возвращения украинских военнопленных, комбатантов и гражданских заложников из плена домой!", - добавляют организаторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Free Azov: в Киеве прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває

Відео та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

акция (2425) военнопленные (1070) Богачук Олег (1462)


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Хто там з влади має резиденцію на контрактовій площі? До кого вони звертаються? Може, там офіс слуг уродів? - а навіть так, то ні Разумков, ні Корнієнко, ні нинішня Шуляк (як голови партії), та Агрохімія, як голова фракції - по полону нічого не вирішують... навіть не вони здавали в полон бійців ЗСУ та просто громадян в окупацію... вони причетні, і сильно причетні - але не здавали.
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21.01.2024 13:57 Ответить
До Кончі Заспи..урядові дачки.
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21.01.2024 14:24 Ответить
Позитивні придворні лідєри мнєній Подоляка не сказали комсомольцям що здав в полон оборонців Маріка їх незламний кумір, треба йти під ОП
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21.01.2024 15:15 Ответить
Цим людям можна лише поспівчувати. З такою "владою" як зараз вони ще довго виходитимуть з мовчазними протестами.
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21.01.2024 14:44 Ответить
Чого не на Банкову пішли і не запитали зелєнковича..? Хіба це не він їх відправив на "курорти" днр під гарантії ООН і червоного хреста..?
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21.01.2024 15:16 Ответить
А хтось з родичів цих протестувальників, вже воює за окупантів проти України (((
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21.01.2024 16:27 Ответить
На кого розраховано цей пікет? На Гаркавого Баритона? Баритон платить середню пенсію українцю,що має більше 49 років стажу роботи на ету страну 5000 /міс,а на 1 рашенвійськополоненого виділяє 10000/міс.....Це все що потрібно знати про Гаркавого Баритона ....
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21.01.2024 17:14 Ответить
 
 