Акция в поддержку военнопленных "Не молчи! Плен убивает" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 января, в Киеве на Контрактовой площади состоялась акция-напоминание в поддержку военнопленных "Не молчи! Плен убивает".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как отмечают организаторы акции, к инициативе семей пленных и погибших защитников Мариуполя из бригады "Азов" присоединились семьи военных из других подразделений по меньшей мере в 20 городах Украины и сотни неравнодушных в десятках городов Европы и мира.
"В период с декабря 2023 по настоящее время суммарно было проведено почти более 70 таких акций. В 1990 году, 21 января, ровно 30 лет назад, когда украинцы образовали "Цепь единства", с участием миллионов людей, мы смогли объединиться ради Независимости Украины. Сегодня мы выходим ради возвращения украинских военнопленных, комбатантов и гражданских заложников из плена домой!", - добавляют организаторы.
Відео та ФОТО: Олег Богачук
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