Оккупанты обстреляли из "Градов" жилую застройку в Курахове, 1 человек погиб, 1 ранен. ФОТОрепортаж
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области. Сегодня, 21 января, оккупанты нанесли удар из "Градов" по г. Курахово.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела г. Курахово.
Сегодня днем россияне обстреляли город из "Градов" - ударили в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина. Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем", – говорится в сообщении.
Глава региона также призвал всех, кто до сих пор остается на Донетчине, эвакуироваться.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Павло ШОвте
показать весь комментарий21.01.2024 17:25 Ответить Мне нравится 3
Stepan Kruchkovskii #569363
показать весь комментарий21.01.2024 17:40 Ответить Мне нравится 3
Павло ШОвте
показать весь комментарий21.01.2024 17:51 Ответить Мне нравится 3
Василь Воробець
показать весь комментарий21.01.2024 18:13 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль