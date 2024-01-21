Оккупанты обстреляли из "Градов" жилую застройку в Курахове, 1 человек погиб, 1 ранен. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области. Сегодня, 21 января, оккупанты нанесли удар из "Градов" по г. Курахово.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела г. Курахово.

Сегодня днем россияне обстреляли город из "Градов" - ударили в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина. Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем", – говорится в сообщении.

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Глава региона также призвал всех, кто до сих пор остается на Донетчине, эвакуироваться.