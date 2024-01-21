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Новости Фото Война
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Оккупанты обстреляли из "Градов" жилую застройку в Курахове, 1 человек погиб, 1 ранен. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области. Сегодня, 21 января, оккупанты нанесли удар из "Градов" по г. Курахово.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела г. Курахово.

Сегодня днем россияне обстреляли город из "Градов" - ударили в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина. Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем", – говорится в сообщении.

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Курахове горить будинок
Будинок у Кураховому
Курахове приліт у будинок
Курахове дитсадок
Удар по будинку в Кураховому

Глава региона также призвал всех, кто до сих пор остается на Донетчине, эвакуироваться.

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обстрел (27129) Донецкая область (9642) ГРАД (279)


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Кацапня ще на початку місяця запросила засідання Радбезу ООН - і напередодні влаштували виставу, вбили мирних І буде доводити, що донеччан вбили "західною зброєю" і вимагати припинити постачання
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21.01.2024 17:25 Ответить
Це 6 вона просила на завтра,на 22?Це як....кацап просить екстрене....Де ви прочитали новину,яка датована шостим числом?Я так бачу це ТГ канал..Який?
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21.01.2024 17:40 Ответить
Власне, те що і треба було довести
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21.01.2024 17:51 Ответить
Сумно...Кинути все нажите,їхати невідомо куди,розуміючи що нечисть кацапська все зруйнує,це непросто....
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21.01.2024 18:13 Ответить
 
 