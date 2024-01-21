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Парламентарии немецкого Бундестага посетили Ирпень. ФОТОрепортаж

Делегация немецкого парламента – Бундестага – посетила Ирпень Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил в фейсбуке.

"Сегодня мой первый заместитель Андрей Кравчук показал разрушенный Ирпень представителям немецкого Бундестага – депутатам от разных фракций, руководителям и сотрудникам офисов парламентариев. Тем, кто влияет на политические решения в ведущем государстве Европы", – отметил Маркушин.

По его словам, сейчас вся Украина в ожидании принятия решения о поставках дальнобойных ракет Taurus. "К сожалению, значительная часть парламента за передачу ракет Украине голосовать не спешит - на этой неделе там провалили соответствующий законопроект", - отметил мэр.

"Убежден, что каждый, кто лично станет свидетелем того, что с Ирпенем и другими регионами совершили российские ракеты и снаряды, - никогда не будет тормозить передачу Украине оружия для защиты", - подчеркнул Маркушин.

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Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение

Автор: 

Германия (6953) Ирпень (370) Бундестаг (223) Маркушин Александр (38)


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Топ комментарии
+27
Нехай н Авдіївку подивляться.
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21.01.2024 18:40
+21
Я бачу, вони хочуть Бахмут подивитися. Везіть туди.
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21.01.2024 18:46
+15
ТОБТО - ТАУРУСИ ПІДОЖДУТЬ...ГОЛОВНЕ - ВІДОСИКИ
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21.01.2024 18:37
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ТОБТО - ТАУРУСИ ПІДОЖДУТЬ...ГОЛОВНЕ - ВІДОСИКИ
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21.01.2024 18:37 Ответить
НЕНАЧАСІ
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21.01.2024 18:39 Ответить
І хавальники...такі, ну, ніби озабочені, чи збентежені
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21.01.2024 18:46 Ответить
Нехай н Авдіївку подивляться.
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21.01.2024 18:40 Ответить
Не лиш((
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21.01.2024 19:22 Ответить
"На складах двох запорізьких підприємств знайдено ще 300 тонн гуманітарної допомоги, яка була передана військовим та мешканцям області ще на початку повномасштабного вторгнення, і весь цей час була захована."

300 тонн это 300 тысяч кг.,в одном килограмме может быть несколько вещей.
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21.01.2024 18:43 Ответить
Це все Зелені мародери...."какая разніца..."....
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22.01.2024 18:40 Ответить
Я бачу, вони хочуть Бахмут подивитися. Везіть туди.
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21.01.2024 18:46 Ответить
Депутати як депутати -- піараться
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21.01.2024 18:46 Ответить
Аби ж це їм допомогло правильно голосувати !!!
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21.01.2024 18:52 Ответить
тільки якщо в дупу прямой наводкой, тоді одразу мозок уключається. у будь кого. а так купка як виміраючі мамонти на екскурсії
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21.01.2024 22:49 Ответить
Лазять як на ,,ексурсії", ще й з бескоштовною їжею! Скоро на таке у себе будуть дивитись!
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21.01.2024 18:53 Ответить
Як важко це коментувати,завезли в тил німецьких депутатів і ці роблять селфі.Завезіть під ноль і хай попробують сфоткатися.
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21.01.2024 19:00 Ответить
Ти був в тому тилу? Ірпінь, Бучу і Гостомель так проутюжили, що деякі вулиці взагалі цілком спалені, знищені будинки, розвалені підприємства, повалені електричні стовпи, обірвані дроти...
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21.01.2024 19:07 Ответить
Так я не про це,так вони дивляться на зруйноване рашистами,але тим часом наші гинуть на передовій через припинення поставок зброї.Мій племінник і родич загинули недавно.Так і казали немає снарядів(
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21.01.2024 20:13 Ответить
"Немає снарядів.." - це не до європейських парламентаріїв....про це питайте в безуглих, та правих, шефірів, арахамій, бойків...та інших на банковій.....
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22.01.2024 18:44 Ответить
але будинки не роблять боляче, як куля. ну розвалено, ну некрасиво. он як, хто там приїзжав після початку війни із Німеччині в Київ, просидів у бункері 3 години, зовсім інше почалося в Німеччині в головах.
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21.01.2024 22:54 Ответить
Це був Штайнмайер....бундеспрезидент....він ВСЕ сам побачив та ВСЕ відчув....на своїй шкірі....
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22.01.2024 18:46 Ответить
та вулиця, на якій вони фотографується - там з одного боку кілька багатоповерхівок, з іншого - приватний сектор - так взагалі все знищено вщент!
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21.01.2024 19:08 Ответить
Irpen uzhe ne tot efekt , bolshe dlia galochki , a vot Avdiivka same to ! 🤔
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21.01.2024 19:13 Ответить
Парламентарі німецького Бундестагу відвідали Ірпінь

А потім одвідали українських вареничків, бограчу, галушок і т. і.
Кароч, добряче посиділи.
Удався візит.
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21.01.2024 19:17 Ответить
Не мели дурного...
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21.01.2024 19:23 Ответить
Ну,ідея,мабуть,була показати ,що гроші ваші ось,у відновленні.Але краще їм показувати мапи можливого вторгнення в ЄС москалів,може тоді тауруси дадуть.
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21.01.2024 19:23 Ответить
ЗЕскоти судячи з фото організували таку-собі відбудову (аби дешевше та скоріше) на кількох вулицях Ірпіня та возять туди іноземних туристів, щоб ті побачили, що на їх кошти щось відбудовують. А от там де іноземні туристи не бувають - людей, які втратили житло під різними приводами посилають куди подалі. А тим часом будівельна мафія ЗЕкоМанди розкрадає міжнародну допомогу у небачених розмірах.
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21.01.2024 20:07 Ответить
Нехай в Авдіївку заїдуть прям зараз
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21.01.2024 20:18 Ответить
Читаю я ці коментарі і не розумію вони щось вимагають від німецьких депутатів ,нам ніхто нічому не зобовязаний ,але німці молодці вони надали 23 мільярдів євро,це більше чим будь яка країна окрім США ,але коли трампісти заблокували роботу конгресу ,головними нашими спонсерами залишаєтся Німечина і Велика Британія тому треба подякувати ,а не повчати .
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21.01.2024 20:27 Ответить
ХАЙ ЗРОБЛЯТЬ ЗАКОН ПРО ПЕРЕХІД ВІД ВИРОБНИЦТВА АВТО НА ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ !)
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21.01.2024 20:50 Ответить
Усть-Лугу наши *банули
Очень жирная цель
Для кацапчиков экспорт нефти и газа это вопрос жизни и смерти
Надо *башить по ихним экспортным терминалам постоянно, в том числе по зерновым
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21.01.2024 21:12 Ответить
Це ж як треба спотворювати наші теперішні руйнування, що треба возити ці делегації.
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21.01.2024 23:11 Ответить
 
 