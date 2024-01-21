Парламентарии немецкого Бундестага посетили Ирпень. ФОТОрепортаж

Делегация немецкого парламента – Бундестага – посетила Ирпень Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил в фейсбуке.

"Сегодня мой первый заместитель Андрей Кравчук показал разрушенный Ирпень представителям немецкого Бундестага – депутатам от разных фракций, руководителям и сотрудникам офисов парламентариев. Тем, кто влияет на политические решения в ведущем государстве Европы", – отметил Маркушин.

По его словам, сейчас вся Украина в ожидании принятия решения о поставках дальнобойных ракет Taurus. "К сожалению, значительная часть парламента за передачу ракет Украине голосовать не спешит - на этой неделе там провалили соответствующий законопроект", - отметил мэр.

"Убежден, что каждый, кто лично станет свидетелем того, что с Ирпенем и другими регионами совершили российские ракеты и снаряды, - никогда не будет тормозить передачу Украине оружия для защиты", - подчеркнул Маркушин.

Читайте также: В Бундестаге обещают отреагировать в случае уменьшения поддержки США для Украины: "Мы едины по этому поводу в коалиции"









