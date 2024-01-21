Парламентарии немецкого Бундестага посетили Ирпень. ФОТОрепортаж
Делегация немецкого парламента – Бундестага – посетила Ирпень Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил в фейсбуке.
"Сегодня мой первый заместитель Андрей Кравчук показал разрушенный Ирпень представителям немецкого Бундестага – депутатам от разных фракций, руководителям и сотрудникам офисов парламентариев. Тем, кто влияет на политические решения в ведущем государстве Европы", – отметил Маркушин.
По его словам, сейчас вся Украина в ожидании принятия решения о поставках дальнобойных ракет Taurus. "К сожалению, значительная часть парламента за передачу ракет Украине голосовать не спешит - на этой неделе там провалили соответствующий законопроект", - отметил мэр.
"Убежден, что каждый, кто лично станет свидетелем того, что с Ирпенем и другими регионами совершили российские ракеты и снаряды, - никогда не будет тормозить передачу Украине оружия для защиты", - подчеркнул Маркушин.
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300 тонн это 300 тысяч кг.,в одном килограмме может быть несколько вещей.
А потім одвідали українських вареничків, бограчу, галушок і т. і.
Кароч, добряче посиділи.
Удався візит.
Очень жирная цель
Для кацапчиков экспорт нефти и газа это вопрос жизни и смерти
Надо *башить по ихним экспортным терминалам постоянно, в том числе по зерновым