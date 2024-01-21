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Россияне в течение 21 января трижды обстреляли Никопольщину из артиллерии и 6 раз атаковали дронами-камикадзе, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в течение 21 января семь раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил: "Напряженный день для Никопольщины. Трижды россияне били по ней из тяжелой артиллерии. Семь раз атаковали дронами-камикадзе. Попали по районному центру и Мировской громаде.

Из-за обстрелов в самом Никополе повреждены 2 пятиэтажки и 6 частных домов. В одном из домов произошло возгорание. Огонь обуздали спасатели.

Изуродованы и предприятие, и 3 хозяйственные постройки. Задело газопровод и линию электропередачи.

Утешает единственное – без жертв и пострадавших. Благодарен каждому, кто поддерживает людей на тех территориях. Помогает устоять!"

Смотрите также: Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и ударили дронами-камикадзе, - ОВА. ФОТО

Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1018) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3946)


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21.01.2024 19:35 Ответить
 
 