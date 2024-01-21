Последствия вражеских обстрелов Покровского района Донетчины: 2 человека погибли, 3 - получили ранения. ФОТОрепортаж

21 января 2024 года войска РФ ударили, вероятно, из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии по Покровскому району Донецкой области. Под обстрел попали Курахово, Красногоровка и Горняк. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"В Курахово и Красногоровке под завалами разрушенных домовладений обнаружили тела 2 жителей - погибшим было 31 и 61 год.

Кроме того, 2 жителя получили осколочные ранения в своих домах - это 70-летний пенсионер и юноша 19 лет, который вместе с родителями приехал проверить состояние дома, в котором они раньше проживали. Оба доставлены в больницу.

Еще одной пострадавшей оказалась 31-летняя жительница города Горняк. Женщина как раз находилась за рулем автомобиля на автодороге в с. Зоряное, куда ехала навестить родственников. Рядом разорвался снаряд, и от взрывной волны она получила контузию", – рассказали в прокуратуре.

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