Последствия атаки "шахедов" на Харьков: 3 человека получили травмы. ФОТОрепортаж

Около 22:40 30 января россияне ударили "шахедами" по жилым кварталам Харькова, произошли пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины

"Горели крыша частного жилого дома, гаражи, 2 легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещения административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв.м. Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома и торговое заведение", - рассказали спасатели.

По данным МВД Украины, враг нанес удары по гражданским объектам в двух районах Харькова.

"85-летний мужчина получил осколочные ранения, первоочередную помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения, 44-летний мужчина претерпел контузию, у еще одного мужчины — острая реакция на стресс", - добавили в МВД.

Также читайте: В Харькове раздались взрывы. Область атаковали 6 БПЛА, - Синегубов (обновлено)









