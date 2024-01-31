Последствия атаки "шахедов" на Харьков: 3 человека получили травмы. ФОТОрепортаж
Около 22:40 30 января россияне ударили "шахедами" по жилым кварталам Харькова, произошли пожары.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины
"Горели крыша частного жилого дома, гаражи, 2 легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещения административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв.м. Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома и торговое заведение", - рассказали спасатели.
По данным МВД Украины, враг нанес удары по гражданским объектам в двух районах Харькова.
"85-летний мужчина получил осколочные ранения, первоочередную помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения, 44-летний мужчина претерпел контузию, у еще одного мужчины — острая реакция на стресс", - добавили в МВД.
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