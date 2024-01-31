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Ночью враг снова атаковал юг Украины, 7 "шахедов" сбила ПВО, один человек получил ранения. ФОТОрепортаж

Ночью 31 января враг снова прибег к дроновому террору южных регионов Украины, есть попадания в Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Ночью подразделения ПВО Сил обороны юга сбили 7 БпЛА типа "Shahed-131/136": 5 на Николаевщине и 2 на Кировоградщине.

"В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Продолжается ликвидация пожара. Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия падения обломков российской ракеты на Кировоградщине. ВИДЕО

Атака шахедів, наслідки на півдні
Атака шахедів, наслідки на півдні
Атака шахедів, наслідки на півдні
Атака шахедів, наслідки на півдні

Автор: 

Николаевская область (2123) обстрел (27129) Кировоградская область (630)


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Слава нашим героям ППО! А що таке "сбила..."?
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31.01.2024 07:45 Ответить
"...7 "шахедів" сбила ППО..." - шанові панове цензори будь-ласка перевіряйте правильність написання українських слів. Подружіться з граматикою та правописом української мови. Неприємно читати український текст з грубими помилками в словах. Або читати в українському тексті кацапські слова, наприклад «сбила», бо українською правильно буде "...7 "шахедів" збила ППО..."
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31.01.2024 12:39 Ответить
 
 