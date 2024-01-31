Ночью враг снова атаковал юг Украины, 7 "шахедов" сбила ПВО, один человек получил ранения. ФОТОрепортаж
Ночью 31 января враг снова прибег к дроновому террору южных регионов Украины, есть попадания в Николаевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Ночью подразделения ПВО Сил обороны юга сбили 7 БпЛА типа "Shahed-131/136": 5 на Николаевщине и 2 на Кировоградщине.
"В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Продолжается ликвидация пожара. Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.
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G.I. Jane 777
показать весь комментарий31.01.2024 07:45 Ответить Мне нравится 2
Taras Wernigora
показать весь комментарий31.01.2024 12:39 Ответить Мне нравится 1
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