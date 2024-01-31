Ночью враг снова атаковал юг Украины, 7 "шахедов" сбила ПВО, один человек получил ранения. ФОТОрепортаж

Ночью 31 января враг снова прибег к дроновому террору южных регионов Украины, есть попадания в Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Ночью подразделения ПВО Сил обороны юга сбили 7 БпЛА типа "Shahed-131/136": 5 на Николаевщине и 2 на Кировоградщине.

"В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Продолжается ликвидация пожара. Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.

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