Общие боевые потери РФ с начала войны – около 385 230 человек (+1090 за сутки), 6310 танков, 9195 артсистем, 11757 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 385 230 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 385 230 (+1090) человек,
- танков - 6 310 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин - 11 757 (+32) единиц,
- артиллерийских систем - 9 195 (+51) единиц,
- РСЗО - 974 (+2) единицы,
- средств ПВО - 663 (+0) единицы,
- самолетов - 332 (+0) единицы,
- вертолетов - 324 (+0) единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 100 (+16) единиц,
- крылатых ракет - 1 846 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,
- подлодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12 231 (+40) единица,
- специальной техники - 1452 (+4) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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139!! одиниць техніки та 1090!! чумардосів.
Арта 53!!, броня 42!, логістика 40!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4!.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 42500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 385 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
пошёл на заполнение уже 6-й котлован...
Слава Героям! Слава ЗСУ!
в 2023 - 694 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на концерт Кабздона...
за 706 дня - 545,65 свиноцабаки в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...
ну а пока в январе - 840 свиноцабаки в сутки, закончили своё существование извращённым способом самоубийства...