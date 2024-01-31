Общие боевые потери РФ с начала войны – около 385 230 человек (+1090 за сутки), 6310 танков, 9195 артсистем, 11757 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 385 230 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 385 230 (+1090) человек,

танков - 6 310 (+10) единиц,

боевых бронированных машин - 11 757 (+32) единиц,

артиллерийских систем - 9 195 (+51) единиц,

РСЗО - 974 (+2) единицы,

средств ПВО - 663 (+0) единицы,

самолетов - 332 (+0) единицы,

вертолетов - 324 (+0) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 100 (+16) единиц,

крылатых ракет - 1 846 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 12 231 (+40) единица,

специальной техники - 1452 (+4) единицы.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.