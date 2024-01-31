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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 385 230 человек (+1090 за сутки), 6310 танков, 9195 артсистем, 11757 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 385 230 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 385 230 (+1090) человек,
  • танков - 6 310 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин - 11 757 (+32) единиц,
  • артиллерийских систем - 9 195 (+51) единиц,
  • РСЗО - 974 (+2) единицы,
  • средств ПВО - 663 (+0) единицы,
  • самолетов - 332 (+0) единицы,
  • вертолетов - 324 (+0) единицы,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 100 (+16) единиц,
  • крылатых ракет - 1 846 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,
  • подлодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 231 (+40) единица,
  • специальной техники - 1452 (+4) единицы.

Втрати окупантів за добу

Также смотрите: Пограничники точными сбросами боеприпасов уничтожили внедорожник, БТР и блиндаж оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) уничтожение (6916) техника (1736)


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Топ комментарии
+29
Ранок починається не з кави.Слава ЗСУ.
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31.01.2024 08:26
+16
Минув 3629 день москальсько-української війни.
139!! одиниць техніки та 1090!! чумардосів.
Арта 53!!, броня 42!, логістика 40!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4!.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 42500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 385 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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31.01.2024 08:52
+15
Сто сорок залізяк, охреніти ! Слава ЗСУ, ❤️ слава Україні!
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31.01.2024 08:34
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Ранок починається не з кави.Слава ЗСУ.
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31.01.2024 08:26 Ответить
А тепер можна й каву
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31.01.2024 08:34 Ответить
У кацапав патєрь нєт, фсьо па-плану
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31.01.2024 08:33 Ответить
Сто сорок залізяк, охреніти ! Слава ЗСУ, ❤️ слава Україні!
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31.01.2024 08:34 Ответить
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31.01.2024 08:43 Ответить
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31.01.2024 08:44 Ответить
51 артсистема!!!!
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31.01.2024 08:51 Ответить
Стільки ж було 23-го, а на наступний день було вже 61 ствол, на завтра потрібен такий же повтор, можна й більше - тоді буде друге місце по арті за місяць з початку війни, назараз 713 стволів і це третій показник. Більш реалістичні шанси вийти в лідери у авто - на сьогодні 901 од. по переду 915 (березень 22) і 935 (грудень 23). Ну а по спецтехніці хоч нуль, хоч 15 (буде добовий рекорд) - вона вже давно займає перше місце як за місяць, на разі 175 одиниць (це більше ніж за весь 22-й рік, що правда тоді не до спецтехніки було, нищили броню, та і дронів було катма, а відправлять Байрактар вглиб під кацапське ППО - було б повной дурістю)
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31.01.2024 11:55 Ответить
Минув 3629 день москальсько-української війни.
139!! одиниць техніки та 1090!! чумардосів.
Арта 53!!, броня 42!, логістика 40!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4!.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 42500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 385 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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31.01.2024 08:52 Ответить
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31.01.2024 08:55 Ответить
більше ніж 10 Зажопінськів та 33 Усть-Пердюйська
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31.01.2024 08:56 Ответить
О як "Генерал Погода" розвоювався! Писав ще тиждень тому - на небі "молодик" На нижньому рогу "висить відро і не падає" Значить місяць буде малохмарним і з малою кількістю опадів А це - найкраща погода для дронів - як розвідувальних так і ударних Тому кацапам важко ховать артилерію на позиціях і колони на марші Та й "м"ясу" у наступі важко сховаться посеред поля
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31.01.2024 09:03 Ответить
ЗСУ окончательно засыпали земелькой 5-й котлован с уничтоженными свиноцабаками...\равный площади футбольного поля...\
пошёл на заполнение уже 6-й котлован...
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31.01.2024 10:09 Ответить
У лемінгів "день сурка"... І арту потягли за собою., та й інший реманент..
Слава Героям! Слава ЗСУ!
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31.01.2024 09:05 Ответить
Схоже що Хутін все таки реально вирішив воювати до останнього кацапа
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31.01.2024 09:10 Ответить
Це ми воюємо до останнього кацапа на нашій землі, а х.ло хоче воювати до останнього українця.
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31.01.2024 09:29 Ответить
в 2022 - 343,1/2 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на переработку в белые жугули...
в 2023 - 694 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на концерт Кабздона...
за 706 дня - 545,65 свиноцабаки в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...
ну а пока в январе - 840 свиноцабаки в сутки, закончили своё существование извращённым способом самоубийства...
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31.01.2024 10:27 Ответить
 
 