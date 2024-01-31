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На Киевщине и в ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

Утром 31 января в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - отмечают Воздушные силы.

Также читайте: Силы ПВО уничтожили 14 "шахедов" из 20, - Воздушные сил

На данный момент актуальная карта тревог такова: 

Відбій тривоги

По состоянию на 8.55 карта тревог была такой:

Повітряна тривога

Автор: 

Воздушные силы (2296) воздушная тревога (791)


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А до чого цей заголовок? Тим паче Повітряні сили України цього не писали. Цензор, не придумувати і не перебільшувати і не відокремлювати окремі області, бо Україна цільна,а не складається з Київщини і решти. Мораль спить
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31.01.2024 09:04 Ответить
Скажу по секрету, тільки нікому не кажи, але це не Цензор оголошує повітряну тревогу.

Може тобі зайнятися редакційною політикою сайту?
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31.01.2024 09:11 Ответить
Зайди до лікаря,бо тобі скинули сторінку про ботів,а ти так і не зрозуміла, що ти просто платнаиє товарка,а не реальний дописувач .По темі щось є,бо унизу анонсу рівно те що Повітряні сили України написали, а решта то від Цензор. Читати умієш? Я не Залужний і не Порошенко і навіть не Кличко, щоб ходити за моїми коментами. З твоєї сторони коко,це уже хвороба
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31.01.2024 09:28 Ответить
Валька, не хами, бо прокляну.
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31.01.2024 09:31 Ответить
Дніпропетровська і Запоріжжя наразі в зоні атаки. Слідуйте даним.
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31.01.2024 09:41 Ответить
 
 