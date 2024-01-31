На Киевщине и в ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)
Утром 31 января в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - отмечают Воздушные силы.
По состоянию на 8.55 карта тревог была такой:
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