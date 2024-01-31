Сутки на Харьковщине: атака "шахедов" по Харькову, ракетные удары по Коротичу и Лесному, обстрелы КАБами Грачевки, 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковщины, совершили атаку "шахедов" на областной центр, КАБами атаковали село Грачевка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 22.45 враг "шахедами" нанес удары по гражданским объектам Слободского и Салтовского районов Харькова. Оккупанты выпустили 6 вражеских БПЛА, зафиксированы 4 попадания. Четверо гражданских лиц пострадали - три человека и одна женщина. Повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по более чем 17 населенным пунктам области, среди которых Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово, Малая Вовча, Уды, Вовчанск. Авиаудары зафиксировали в с. Устиновка.

30 января в 10.30 враг обстрелял КАБами частное предприятие в с. Грачевка. В 13.00 из артиллерии россияне обстреляли с. Моначиновка, поврежден частный дом, в 12.20 ракетой Х-59 попали по с. Коротич.

"Около 13.00 в Вовчанске в результате минометного удара поврежден частный дом. Около 16.26 совершен ракетный обстрел С-300 с. Лесное Дергачевского района. Без разрушений и пострадавших", - добавил Синегубов.

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Вечером под вражескими ударами оказались села Лесное, Ивашки и Лиман. Враг нанес ракетный удар (вероятно, Искандером-М) по селу Лесное в 18.55, без пострадавших. Около 19:30 оккупанты из артиллерии обстреляли с.Ивашки, повреждены два двухэтажных многоквартирных дома. В 00:30 в с. Лиман поврежден частный дом, пострадавших нет.





