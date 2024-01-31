Сутки на Донетчине: Авдеевка и Курахово под обстрелами, ракетные удары по Очеретино и Покровску. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины. Из-за вражеских ударов есть жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОВА, в Авдеевке погиб человек. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Максимилиановка. Ракетный удар понес Очеретино. В Курахово повреждены 2 пятиэтажки и детсад. По Покровску россияне выпустили 2 ракеты – ранены 6 человек. В Удачном повреждены 5 домов.

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Краматорский район

"В Лиманской громаде повреждена церковь в Ставках, обстреляны Торское и Заречное. В Константиновке повреждены 4 дома, хозяйственная постройка и газопровод", - информируют в ОВА.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 6 домов. В Нью-Йорке ранен человек, повреждено 13 домов и 2 инфраструктурных объекта. Поврежден дом в Серебрянке Сиверской громады.

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Эвакуация из региона

Также в ОВА отмечают, что с линии фронта эвакуированы 97 человек, в том числе, 15 детей.