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Новости Фото Война
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Готовил прорыв российских ДРГ и разведывал места размещения ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ в Сумах. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала "на горячем" агента ФСБ, разведывавшего места базирования Сил обороны в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, агент пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области. Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность и скрыто фиксировал позиции украинских войск под видом телефонных разговоров.

Еще одной задачей фигуранта было создание сети своих осведомителей для усиленной разведки на территории области.

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По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумщины.

Но сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведзадания.

Это позволило сорвать планы врага и обезопасить места временного базирования украинских защитников от возможных воздушных атак противника.

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По данным следствия, задержанным оказался 54-летний житель города Сумы, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения прокремлевских комментариев на своей странице в "Одноклассниках".

После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. Также по этому каналу он направлял агрессору фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов.

За выполненные задачи оккупанты отправляли своему приспешнику денежное вознаграждение, поступавшее ему через криптовалютные платежи.

Во время обысков у задержанного изъяли банковскую карту и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

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На данный момент следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ затримала агента ФСБ у Сумах

СБУ затримала агента ФСБ у Сумах

СБУ затримала агента ФСБ у Сумах
СБУ затримала агента ФСБ у Сумах

Автор: 

СБУ (19893) Сумская область (3125)


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Топ комментарии
+12
До двох коней прив'язати і по шву роздерти гниду як це раніше робили Козаки.
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31.01.2024 10:25
+7
на гіляку запроданця !!!
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31.01.2024 10:27
+4
тобто ти взяв отак і всю українську націю яка веде війну за своє існування і вимазав у лайно...
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31.01.2024 11:02
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До двох коней прив'язати і по шву роздерти гниду як це раніше робили Козаки.
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31.01.2024 10:25 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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31.01.2024 10:27 Ответить
Єрмак ? Баканов ? Татаров?
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31.01.2024 10:30 Ответить
Якщо не ліквідувати причину , ця гра буде безкінечно
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31.01.2024 10:31 Ответить
тобто ти взяв отак і всю українську націю яка веде війну за своє існування і вимазав у лайно...
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31.01.2024 11:02 Ответить
чому ця істота ще жива?
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31.01.2024 10:38 Ответить
І знову - якесь недолуге півтораметрове "яраділсівесесесеровське"ЧМО...
Натравіть на нього якогось хом'яка-джунгарика, хай загрезе його нах*й...
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31.01.2024 10:47 Ответить
Якиись конвеєр зрадників -- одних зловили - стають другі
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31.01.2024 10:50 Ответить
Електорату комуняків та опи-жопи ж пам'ятаєте скільки в процентах було? От, це вони. Куди ж їм подітись. З цього зброду може процентів з 20-30 зрозуміли, що помилялись. Ще 50 - болото "ждунів", а 20 - активні та агресивні колаборанти
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31.01.2024 12:30 Ответить
Не смогли помочь ему самоубиться?
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31.01.2024 11:03 Ответить
Знищувати мразоту на місці
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31.01.2024 11:18 Ответить
 
 