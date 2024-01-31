Готовил прорыв российских ДРГ и разведывал места размещения ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ в Сумах. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала "на горячем" агента ФСБ, разведывавшего места базирования Сил обороны в Сумах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, агент пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области. Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность и скрыто фиксировал позиции украинских войск под видом телефонных разговоров.
Еще одной задачей фигуранта было создание сети своих осведомителей для усиленной разведки на территории области.
По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумщины.
Но сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведзадания.
Это позволило сорвать планы врага и обезопасить места временного базирования украинских защитников от возможных воздушных атак противника.
По данным следствия, задержанным оказался 54-летний житель города Сумы, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения прокремлевских комментариев на своей странице в "Одноклассниках".
После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. Также по этому каналу он направлял агрессору фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов.
За выполненные задачи оккупанты отправляли своему приспешнику денежное вознаграждение, поступавшее ему через криптовалютные платежи.
Во время обысков у задержанного изъяли банковскую карту и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.
На данный момент следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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