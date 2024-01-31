Готовил прорыв российских ДРГ и разведывал места размещения ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ в Сумах. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала "на горячем" агента ФСБ, разведывавшего места базирования Сил обороны в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, агент пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области. Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность и скрыто фиксировал позиции украинских войск под видом телефонных разговоров.

Еще одной задачей фигуранта было создание сети своих осведомителей для усиленной разведки на территории области.

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По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумщины.

Но сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведзадания.

Это позволило сорвать планы врага и обезопасить места временного базирования украинских защитников от возможных воздушных атак противника.

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По данным следствия, задержанным оказался 54-летний житель города Сумы, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения прокремлевских комментариев на своей странице в "Одноклассниках".

После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. Также по этому каналу он направлял агрессору фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов.

За выполненные задачи оккупанты отправляли своему приспешнику денежное вознаграждение, поступавшее ему через криптовалютные платежи.

Во время обысков у задержанного изъяли банковскую карту и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

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На данный момент следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.











