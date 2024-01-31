В боях за Украину погиб вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский. ФОТО

27 января от полученных в зоне боевых действий ранений погиб боец 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины имени генерал-полковника Геннадия Воробьева, чемпион Всемирной универсиады-1999, хоккеист Денис Пашинский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации хоккея Украины.

"Денис был мобилизован летом 2022 года и с тех пор выполнял боевые задания на разных направлениях. На прошлой неделе Денис с побратимами попал под минометный огонь и был привален в блиндаже. Бойца эвакуировали в одну из больниц Днепра, где за его жизнь боролись медики. К сожалению, 27 января Денис Пашинский скончался", - говорится в сообщении.

Денис родился 28 апреля 1978 года в Киеве. Был воспитанником школы "Крижинка", за которую, как голкипер, выступал уже и во взрослом хоккее, когда команда выступала в Восточноевропейской хоккейной лиге 1996-1997-го, 1999-2000 годов. В сезоне-2001/2002 Пашинский выступал за "Донбас", в 2003/2004-м - за "Сокіл" в том же СЕХЛ и его фарм-клуб "Київ" в чемпионате Украины.

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Бронзовый призер чемпионата Украины в составе команды "Донбас" и серебряный призер - в составе ХК "Київ".

В составе сборной Украины выигрывал золото Универсиады-1999 в Попраде, а в 2001 году получил бронзу.