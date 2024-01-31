РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11900 посетителей онлайн
Новости Фото
6 139 8

В боях за Украину погиб вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский. ФОТО

27 января от полученных в зоне боевых действий ранений погиб боец 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины имени генерал-полковника Геннадия Воробьева, чемпион Всемирной универсиады-1999, хоккеист Денис Пашинский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации хоккея Украины.

"Денис был мобилизован летом 2022 года и с тех пор выполнял боевые задания на разных направлениях. На прошлой неделе Денис с побратимами попал под минометный огонь и был привален в блиндаже. Бойца эвакуировали в одну из больниц Днепра, где за его жизнь боролись медики. К сожалению, 27 января Денис Пашинский скончался", - говорится в сообщении.

Денис родился 28 апреля 1978 года в Киеве. Был воспитанником школы "Крижинка", за которую, как голкипер, выступал уже и во взрослом хоккее, когда команда выступала в Восточноевропейской хоккейной лиге 1996-1997-го, 1999-2000 годов. В сезоне-2001/2002 Пашинский выступал за "Донбас", в 2003/2004-м - за "Сокіл" в том же СЕХЛ и его фарм-клуб "Київ" в чемпионате Украины.

Также смотрите: В Киеве появился мурал в честь погибшего чемпиона Украины по хоккею Александра Хмиля. ФОТО

Бронзовый призер чемпионата Украины в составе команды "Донбас" и серебряный призер - в составе ХК "Київ".

В составе сборной Украины выигрывал золото Универсиады-1999 в Попраде, а в 2001 году получил бронзу.

Загинув Денис Пашинський

Автор: 

спорт (2429) хоккей (132) потери (4382) ВСУ (6587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
31.01.2024 10:47 Ответить
Щирі співчуття рідним і близьким. Смерть кацапським виродкам.
показать весь комментарий
31.01.2024 10:47 Ответить
Починав з захисту хокейних воріт Продовжив захистом всієї України!
показать весь комментарий
31.01.2024 11:05 Ответить
Вічна память герою. Звістку про загибель із фото надіслати в Олімпійській комітет, які не вгомоняться і надалі роблять спроби допустити співучасників агресії до змагань.
показать весь комментарий
31.01.2024 11:07 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Дениса до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показать весь комментарий
31.01.2024 11:27 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
31.01.2024 12:08 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2024 13:44 Ответить
Земля тобі пухом воіне . Герої не вмирають.
показать весь комментарий
01.02.2024 15:22 Ответить
 
 