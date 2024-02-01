Задержана информатор РФ, которая собирала разведданные о дислокации ВСУ в районе Бахмута и переписывалась с главой "Народного совета ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила на Донетчине информатор российской военной разведки. Фигурантка была на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), дислоцирующегося на передовой. Женщина – подруга главы так называемого "Народного совета ДНР" Артема Жоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
Как отмечается, по указаниям агрессора женщина собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.
Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.
По имеющимся данным, разведомости требовались российскому ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.
Также в ходе документирования преступлений информатору стало известно, что она знакома и периодически общается с главой так называемого "Народного совета ДНР" Артемом Жогой. В телефонных разговорах фигурантка хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой.
Для максимального сбора разведомостей она планировала устроиться продавцом в местный магазин недалеко от подразделения украинских защитников.
Сотрудники СБУ разоблачили вражеские намерения фигурантки и задержали ее в собственном доме.
По данным следствия, задержанной оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ. Таким образом, в июне 2023 года она попала в поле зрения командира спецназа российского ГРУ.
Фигурантка направляла разведывательные "отчеты" в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с отметками украинских объектов.
Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон и компьютер, которые она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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нажаль ваша влада може показати жорстокість на мирних вулицях
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виловлюючи чоловіків до війська..
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відносно зрадників та хабарників вона підозріло " гуманна та
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"демократична"... але в цьому щось є..
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Доречі дядько Д.Трампа - етнічний німець під час другої світової був інтернованим в США.
Усе рівно, як за лантух макухи краденої…
Слава Україні!
Просто з цікавості: що заважає тому ж СБУ уважніше придивитися до пєрєсєлєнцав-бамбасітав?