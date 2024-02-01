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Задержана информатор РФ, которая собирала разведданные о дислокации ВСУ в районе Бахмута и переписывалась с главой "Народного совета ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила на Донетчине информатор российской военной разведки. Фигурантка была на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), дислоцирующегося на передовой. Женщина – подруга главы так называемого "Народного совета ДНР" Артема Жоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, по указаниям агрессора женщина собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.

Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.

По имеющимся данным, разведомости требовались российскому ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.

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Также в ходе документирования преступлений информатору стало известно, что она знакома и периодически общается с главой так называемого "Народного совета ДНР" Артемом Жогой. В телефонных разговорах фигурантка хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой.

Для максимального сбора разведомостей она планировала устроиться продавцом в местный магазин недалеко от подразделения украинских защитников.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеские намерения фигурантки и задержали ее в собственном доме.

По данным следствия, задержанной оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ. Таким образом, в июне 2023 года она попала в поле зрения командира спецназа российского ГРУ.

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Фигурантка направляла разведывательные "отчеты" в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с отметками украинских объектов.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон и компьютер, которые она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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Російська інформаторка на Донеччині
Російська інформаторка на Донеччині
Російська інформаторка на Донеччині
Російська інформаторка на Донеччині

Автор: 

СБУ (19893) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+10
найдієвіші метод той який використовували наші діди Герої ОУН УПА - на гіляку запроданців !!!іншого виходу нажаль немає !!!
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01.02.2024 10:33
+5
всього 15 ? за загублене життя багатьох воїнів
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01.02.2024 10:30
+5
Фактично ніяких дієвих засобів поки нема проти цих посіпак, а насправді давно існує такий засіб , це "закон про інтернування"👈
Доречі дядько Д.Трампа - етнічний німець під час другої світової був інтернованим в США.
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01.02.2024 10:30
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етнічна росіянка
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01.02.2024 10:24 Ответить
---
нажаль ваша влада може показати жорстокість на мирних вулицях
..
виловлюючи чоловіків до війська..
...
відносно зрадників та хабарників вона підозріло " гуманна та
...
"демократична"... але в цьому щось є..
...
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01.02.2024 12:28 Ответить
всього 15 ? за загублене життя багатьох воїнів
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01.02.2024 10:30 Ответить
Фактично ніяких дієвих засобів поки нема проти цих посіпак, а насправді давно існує такий засіб , це "закон про інтернування"👈
Доречі дядько Д.Трампа - етнічний німець під час другої світової був інтернованим в США.
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01.02.2024 10:30 Ответить
найдієвіші метод той який використовували наші діди Герої ОУН УПА - на гіляку запроданців !!!іншого виходу нажаль немає !!!
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01.02.2024 10:33 Ответить
Це точно. Але інтернування - це привентивний засіб, як би на випередження.👈
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01.02.2024 10:39 Ответить
Таких треба знищувати принародно, буде наукою для інших зрадників!
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01.02.2024 10:34 Ответить
"Дають тюрму" за сотні вбитих й покалічених? Допоки "сволота" живе у тих хто врятувався не буде спокійного життя.
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01.02.2024 10:42 Ответить
За співУЧАСТЬ в Убивстві Українців, під час ВІЙНИ, суддівські, у дивний спосіб, виписують дивні рішення…щодо нікчемного покарання таких злочинців! Змін до ЗАКОНІВ, так і не внесено привладними…. Данилов, тільки белькоче щось про галіматню!
Усе рівно, як за лантух макухи краденої…
Слава Україні!
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01.02.2024 10:46 Ответить
А скільки ще таких конзерв розосереджено по країні?..
Просто з цікавості: що заважає тому ж СБУ уважніше придивитися до пєрєсєлєнцав-бамбасітав?
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01.02.2024 10:50 Ответить
кажу у 1001 раз - нема чого цивільним робити в Авдіївці та Бахмуті. Треба їх примусово евакуювати
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01.02.2024 10:53 Ответить
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
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01.02.2024 10:54 Ответить
ЖИВОЮ ???!!!
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01.02.2024 11:30 Ответить
Дадут 4 года через 2 отпустят
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02.02.2024 21:21 Ответить
 
 