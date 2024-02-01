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Пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен 3 оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен трех россиян, штурмовавших позиции ВСУ на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Захватчики пытались штурмовать позиции наших бойцов в Луганской области. Им оказали медицинскую помощь, дали воду и передали спецслужбам", - говорится в сообщении.

Среди пленных: мобилизованный из Рязани; контрактник – командир отделения из Пскова и гастарбайтер из Грозного – чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.

Также смотрите: Российский солдат сдался в плен, следуя за украинским дроном. ВИДЕО

полонені окупанти
полонені окупанти
полонені окупанти
полонені окупанти
полонені окупанти

Автор: 

армия РФ (19210) Госпогранслужба (6425) плен (2609)


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А чому рожі кацапські заблюрили?????
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01.02.2024 13:03 Ответить
Це стосується обміну подальшого, дуже багато ньюансів...
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01.02.2024 13:11 Ответить
так і скажіть, що уже обміняли там, "на нулі"
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01.02.2024 13:18 Ответить
Нахіба усіх брали? Там тіки заробітчанин щось вартий...
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01.02.2024 13:29 Ответить
Медпомощь я еще могу понять, но вода, сигареты? Никто не знает что кацапня вытворяет с пленными
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01.02.2024 14:41 Ответить
 
 