Пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен 3 оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен трех россиян, штурмовавших позиции ВСУ на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Захватчики пытались штурмовать позиции наших бойцов в Луганской области. Им оказали медицинскую помощь, дали воду и передали спецслужбам", - говорится в сообщении.

Среди пленных: мобилизованный из Рязани; контрактник – командир отделения из Пскова и гастарбайтер из Грозного – чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.

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