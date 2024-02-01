Пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен 3 оккупантов. ФОТОрепортаж
Украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен трех россиян, штурмовавших позиции ВСУ на Луганщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Захватчики пытались штурмовать позиции наших бойцов в Луганской области. Им оказали медицинскую помощь, дали воду и передали спецслужбам", - говорится в сообщении.
Среди пленных: мобилизованный из Рязани; контрактник – командир отделения из Пскова и гастарбайтер из Грозного – чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.
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Luk Viktor
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