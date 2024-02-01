Пятерым участникам схемы кума Медведчука на Закарпатье сообщили о подозрении, - СБУ. ФОТО

СБУ и БЭБ разоблачили схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье. К сделке причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что депутат облсовета является давним соратником и кумом Виктора Медведчука. В течение длительного времени мужчина возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ депутат "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.

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В СБУ напомнили, что правоохранители разоблачили схему в октябре прошлого года. Тогда во время обысков на подпольном НПЗ было обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму почти 150 млн грн.





Следователи установили, что директор компании нелегально продавал некачественное топливо по производственным мощностям подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в г. Мукачево. В организацию сделки привлек четырех работников предприятия.

Участники преступной группы покупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на заводе. Затем готовая продукция была реализована сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.

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Директору предприятия и его подельникам сообщили о подозрении в незаконном изготовлении подакцизных товаров по ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204.