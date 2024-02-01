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Пятерым участникам схемы кума Медведчука на Закарпатье сообщили о подозрении, - СБУ. ФОТО

СБУ и БЭБ разоблачили схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье. К сделке причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что депутат облсовета является давним соратником и кумом Виктора Медведчука. В течение длительного времени мужчина возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ депутат "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.

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В СБУ напомнили, что правоохранители разоблачили схему в октябре прошлого года. Тогда во время обысков на подпольном НПЗ было обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму почти 150 млн грн.

Кум Віктора Медведчука організував схему з виробництва та продажу неякісного пального
Кум Віктора Медведчука організував схему з виробництва та продажу неякісного пального

Следователи установили, что директор компании нелегально продавал некачественное топливо по производственным мощностям подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в г. Мукачево. В организацию сделки привлек четырех работников предприятия.

Участники преступной группы покупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на заводе. Затем готовая продукция была реализована сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.

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Директору предприятия и его подельникам сообщили о подозрении в незаконном изготовлении подакцизных товаров по ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204.

Кум Медведчука виготовляв та продавав неякісне пальне

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) СБУ (19893) горючее (20) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+7
З усієї МЕРЕЖІ за 20років, тільки 5 фігурантів??
Ну так і справу можна до архіву здавати, а Суд Людський, він без АРХІВУ!!
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01.02.2024 13:30
+5
" Повідомили про підозру" Це як спортивна ловля риби--піймали,поцілували відпустили Досить про це ДЕ ПОСАДКИ ???
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01.02.2024 13:42
+5
а ще, вигуляти кулебу, перед сіярто.
а ще, сховатися від пройоба з залужним.
хитрий, ****.
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01.02.2024 13:47
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Правила форума Совет форумчан
З усієї МЕРЕЖІ за 20років, тільки 5 фігурантів??
Ну так і справу можна до архіву здавати, а Суд Людський, він без АРХІВУ!!
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01.02.2024 13:30 Ответить
Слідчі встановили, що директор компанії нелегально продавав неякісне пальне з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в м. Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства. Джерело:

пишаюсь роботою слідчих, що нікого зайвого не знайшли, щоб засвідчити потужну діяльність директора+4 демонів праці... Стільки років во благо Рукзакянів і компанії і жодних заперечень від доблесних охоронців правопорядку...
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01.02.2024 14:04 Ответить
всі на прізвище, балога? нє? знову, якогось пишту та друга його сандора, десь у гаражах, знайшли?
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01.02.2024 13:34 Ответить
Короче всі ******...
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01.02.2024 13:41 Ответить
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01.02.2024 14:01 Ответить
" Повідомили про підозру" Це як спортивна ловля риби--піймали,поцілували відпустили Досить про це ДЕ ПОСАДКИ ???
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01.02.2024 13:42 Ответить
а я думаю - чому туди дЄрмак їздив недавно?
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01.02.2024 13:44 Ответить
а ще, вигуляти кулебу, перед сіярто.
а ще, сховатися від пройоба з залужним.
хитрий, ****.
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01.02.2024 13:47 Ответить
Микола Кітлєта?
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01.02.2024 13:58 Ответить
Оприлюднили через 3 місяці,комусь не вдалось переписати на себе.
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01.02.2024 14:08 Ответить
А вже "встановили", як до цього причетний Порошенко? )))
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01.02.2024 15:03 Ответить
 
 