Пятерым участникам схемы кума Медведчука на Закарпатье сообщили о подозрении, - СБУ. ФОТО
СБУ и БЭБ разоблачили схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье. К сделке причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.
Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что депутат облсовета является давним соратником и кумом Виктора Медведчука. В течение длительного времени мужчина возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ.
Перед началом полномасштабного вторжения РФ депутат "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.
В СБУ напомнили, что правоохранители разоблачили схему в октябре прошлого года. Тогда во время обысков на подпольном НПЗ было обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму почти 150 млн грн.
Следователи установили, что директор компании нелегально продавал некачественное топливо по производственным мощностям подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в г. Мукачево. В организацию сделки привлек четырех работников предприятия.
Участники преступной группы покупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на заводе. Затем готовая продукция была реализована сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.
Директору предприятия и его подельникам сообщили о подозрении в незаконном изготовлении подакцизных товаров по ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204.
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Ну так і справу можна до архіву здавати, а Суд Людський, він без АРХІВУ!!
пишаюсь роботою слідчих, що нікого зайвого не знайшли, щоб засвідчити потужну діяльність директора+4 демонів праці... Стільки років во благо Рукзакянів і компанії і жодних заперечень від доблесних охоронців правопорядку...
а ще, сховатися від пройоба з залужним.
хитрий, ****.