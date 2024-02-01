Россияне ударили по Саблуковке на Херсонщине двумя управляемыми авиабомбами. ФОТОрепортаж
Российская армия сбросила на село Саблуковку в Херсонской области две авиабомбы. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Херсонская ОВА.
"Вчера ночью оккупанты ударили по населенному пункту двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, местные жители не пострадали.
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