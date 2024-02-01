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Россияне ударили по Саблуковке на Херсонщине двумя управляемыми авиабомбами. ФОТОрепортаж

Российская армия сбросила на село Саблуковку в Херсонской области две авиабомбы. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Херсонская ОВА.

"Вчера ночью оккупанты ударили по населенному пункту двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, местные жители не пострадали.

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Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині
Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині
Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині
Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині
Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині

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бомба (370) обстрел (27129) Херсонская область (4764)


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