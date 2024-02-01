Россияне ударили по Саблуковке на Херсонщине двумя управляемыми авиабомбами. ФОТОрепортаж

Российская армия сбросила на село Саблуковку в Херсонской области две авиабомбы. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Херсонская ОВА.

"Вчера ночью оккупанты ударили по населенному пункту двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, местные жители не пострадали.

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