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В ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму: 50 тысяч летних комплектов уже поступают в армию. ФОТОрепортаж

форма,жінки,жіноча,військовослужбовиці

Женщины-военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отмечается, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации.

Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: ІІ и ІІІ. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

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"До этого мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них – около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все больший интерес женщин в привлечении к Вооруженным силам на добровольной основе. Наша задача - создать достойные условия для их службы", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, присутствующая во время выдачи формы.

В настоящее время сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 года объявлены тендеры на закупки этих товаров.
50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.

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Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма

Женская военная форма в ВСУ

В июле 2022 года в Минобороны рассказали, что для женщин разрабатывают первую в истории ВСУ унифицированную военную форму. Ее разработку осуществляют волонтеры двух инициативных групп. Одну из них курирует проект первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность". Вторую группу – Arm Women Now – возглавила депутат Киевсовета Ирина Никорак. Сейчас обе группы работают вместе.

21 декабря 2022 года в Украине впервые представили экспозицию военной женской формы и амуниции.

В июле 2023 года в Минобороны представили обновленную летнюю полевую женскую форму одежды.

В октябре 2023 года Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.

Министерство обороны в декабре 2023 года сертифицировало первый бронежилет для женщин-военных. Он украинского производства и прошел два этапа испытаний.

В январе 2024 года Минобороны сертифицировало второй образец бронежилета для женщин-военных. Его разработали в компании "Темп – 3000". Бронежилет был укомплектован демпферными подушками, которые помогут подогнать его под анатомические особенности каждой женщины.

Также в январе 2024 года в ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму.

Автор: 

женщины (886) одежда (161) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+11
Гроші на вітер.
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01.02.2024 19:21
+10
О, і першу ''скумбрію'' пропіарили. І ще й ''першу в історії.. ''-все як ЗЄ любить
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01.02.2024 19:29
+9
А зеленському таку форму видали чи зростом до 146 не дотягує?
А проєкт, т. з. першої "леді" називається "Бездарність", бо щось нерозбірливо написано?
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01.02.2024 19:31
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01.02.2024 19:20 Ответить
Гроші на вітер.
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01.02.2024 19:21 Ответить
Швидше твої мізки на вітер!
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01.02.2024 19:26 Ответить
они воюют, а ты сидишь на Цензоре 3.14здишь, конечно на ветер!
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01.02.2024 23:24 Ответить
було б цікаво подивитися,якби такого легіня,як ти під Авдіївку і Роботине,чи ти вів би себе там так само хвацько як і зараз на продавленому але безпечному дивані в тилу....а за те,що ти обзиваєш невідомих тобі жінок-військовослужбовців курвами тощо...такому пі...нетрадиційнику як ти треба б фаберже затиснути в тиски і закручувати,закручувати,закручувати їх...
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03.02.2024 00:36 Ответить
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03.02.2024 09:46 Ответить
все так, но если хочется равноправия, то никто не мешает сделать женское купе батальон, а не микшировать и уже по факту смотреть на результаты.
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03.02.2024 12:22 Ответить
Бойові частини з жінок, підрозділи бойового і ТИлового забезпечення - то п-ць для Армії і Країни. А ось підрозділи ПОлового забезпечення - то інша справа...
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04.02.2024 08:40 Ответить
но перед тем как точно это утверждать - надо же поставить эксперимент? а то ж как за равноправие - так да, а как за эффективность - так нет, и так во всем. потому мы там, где есть.
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05.02.2024 00:56 Ответить
"Вагнер Савіта Діана, Wagner Savita Diana, "Snake" - німкеня, яка мріяла стати українкою. 21.06.1987 р.н. - вічність. Бойовий медик третьої штурмової сотні. Перша небесна жінка - військовослужбовець батальйону Карпатська Січ ім.Олега Куцина", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Діана переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни. Палко закохалась в українську культуру та традиції, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства. Джерело: А така купка крисячого говна,як ти сидить у безпечній норі і пише свою ху..... Дуже хочеться на тебе глянути,ні не для того щоб від....ти,щоб подивитися яка зовнішньо така наволоч...
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03.02.2024 18:18 Ответить
У чому проблема - не маєш дзеркала? Подивийся - і побачиш там все, що перелічив - наволоч, суходрота, підараса, гандона (штопаного)....
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04.02.2024 08:51 Ответить
🐁
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04.02.2024 11:36 Ответить
Безуглій видайте 56 розмір
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01.02.2024 19:22 Ответить
О, і першу ''скумбрію'' пропіарили. І ще й ''першу в історії.. ''-все як ЗЄ любить
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01.02.2024 19:29 Ответить
Нас не цікавить який розмір, нас цікавить ціна за комплект? Ставлю 25К
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01.02.2024 19:30 Ответить
я 35 -38т
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01.02.2024 19:34 Ответить
А зеленському таку форму видали чи зростом до 146 не дотягує?
А проєкт, т. з. першої "леді" називається "Бездарність", бо щось нерозбірливо написано?
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01.02.2024 19:31 Ответить
Кажуть що його зріст 155 ))
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01.02.2024 20:18 Ответить
На каблуках в стрибку?
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01.02.2024 20:20 Ответить
Ви не розумієте , якщо бюст не підтримується чашечками, то коли бігаєш то болять груди . Спортивні топи , всі з підтримкою грудей .
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01.02.2024 20:23 Ответить
Та які там у вовчика груди?
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01.02.2024 20:25 Ответить
На стероидах).
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01.02.2024 20:28 Ответить
Йой , це не туди мій комент))) Вибачте !!
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01.02.2024 20:24 Ответить
А я вже відфеєрив, а потім здогадався!
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01.02.2024 20:27 Ответить
Я дико перепрошую, але на фото форма якось на грудях дівчат галімая.. хто кроїв таку жесть??

А на рахунок білизни - замість звичайних бюстиків можна було б спортивні ТОПикі закупити. І дешевше й простіші в експлуатації, безпечніші.
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01.02.2024 19:40 Ответить
У нас в части женщины действительно подгоняли форму под себя. Главная проблема курточка, где молния не застегиванся на груди, и штаны, которые на бедра не налазят. Перешивали они ее сами. И можно отметить что весьма удачно. Так что это хорошая новость, не надо отвлекаться на излишнюю подгонку формы. А бюстгальтеры в войсках женщины давно не носят (ну кроме отдельных фанаток)
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01.02.2024 19:51 Ответить
Мені якось, років 20 тому свезло. З малим відпочивали, а тут негода, шторм. Шмаття теплого я не захватила. Й на ринку, випадково, придбала штани. Чисто жіночі. Камуфло. Стрейч. Негорючий (!)..я хз, що за тканина була. В Одесі конфіскант, як завжди. Але було казково-завально - куча кишень, негорючесть..і можна було не прати часто - висохли - тряханула. Грязюка відвалилась. То вже у Карпатах випробування. Але стільки років узанія - нитки повідпадали..жалкую до сих пір. Були чисто на жіночу фігуру..
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01.02.2024 19:59 Ответить
А в военных частях женщинам не везет. Чтобы получить форму согласно параметрам тела надо брать на три размера больше, а потом ушивать и перешивать. В мужской форме нет пространства для груди и более широких бедер. Эта излишняя возня отвлекает от выполнения служебных обязанностей. Представьте военного медика, которому штаны двигаться мешают...
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01.02.2024 20:07 Ответить
І вони не м'який стейч.((
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01.02.2024 20:16 Ответить
Можно я промолчу об удобствах военной формы для мужчин?
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01.02.2024 20:20 Ответить
Та я в курсах..у чоловіка була. Але мультикам. Й дуже пристойна, не нашого виробництва.
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01.02.2024 20:40 Ответить
Марина, я служил. И получал пиксель на вещевом складе. И там же девочки получали. Про что Вы мне пытаетесь рассказать?
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01.02.2024 21:34 Ответить
не буду спрашивать, о том на каком складе вы узнали, что женщины не носят бюстгальтеры
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02.02.2024 00:08 Ответить
При чем тут бюстгалтеры?
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02.02.2024 08:16 Ответить
это у вас надо спросить, к чему вы это написали)
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02.02.2024 23:26 Ответить
К чему что. Формулируте вопрос конкретно.
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03.02.2024 15:02 Ответить
И еще вопрос: на каком вещевом складе Вы получали обмундирование?
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02.02.2024 14:20 Ответить
Все нормально.
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01.02.2024 20:03 Ответить
Та гоните! Навіале виграли тендер на жіночу білизну?))))
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01.02.2024 20:19 Ответить
ну так білизну таку і розробили. Що не так?
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01.02.2024 20:07 Ответить
Тканина галімая. Взяли б у розробку ті, що використовує Адідас, наприклад.
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01.02.2024 20:20 Ответить
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;
Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
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01.02.2024 20:29 Ответить
Ну це вже інший ж комплект..не такий, що вище.
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01.02.2024 20:34 Ответить
взагалі це розробляла команда Arm Women Now. Кажуть зручна і комфортна в польових умовах, вона не натирає під бронежилетом і дозволяє тілу "дихати" та почуватися комфортно. Але я особисто не випробовував.
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01.02.2024 20:39 Ответить
...особисто не випробовував.
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03.02.2024 01:36 Ответить
Жах ... оті резинки , а чашечки де , а безшовну білизну слабо пошити ?
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01.02.2024 20:20 Ответить
чашечки не замовляли.
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01.02.2024 20:24 Ответить
Спортивні топи всі з підтримкою грудей , а тут , не но, це жах реально ...
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01.02.2024 20:26 Ответить
Та ні. В мене ТОПіки Адідас. Живуть довго. Тканина бомбезна, широка резинка - то не така, як на панталонах совдепії. Зручна, м'яка.
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01.02.2024 20:36 Ответить
А, вставок додаткових, чи силікону немає.
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01.02.2024 20:37 Ответить
Пані Марино , в брендовому топі плетіння різне , під грудьми , навколо ... всюди різне , розраховане на підтримку і фіксацію грудей .
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01.02.2024 20:42 Ответить
Я в курсі.
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01.02.2024 20:45 Ответить
Всі брендові анатомічні , зручні, продумані . Краще купити дорогий , чим ..У вас є смак .
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01.02.2024 20:38 Ответить
Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ, повідомили у Міністерстві оборони. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів - від XS до XL;Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
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01.02.2024 20:27 Ответить
Зрозуміла , на безумній випробували ..А нормальна жінка це не одіне !!! Бо це не зручно ..!
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01.02.2024 20:29 Ответить
от як раз її на тестуваннях не було.
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01.02.2024 20:33 Ответить
Джізас...
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01.02.2024 19:44 Ответить
Скільки коштів витратили опублікуйте звіти
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01.02.2024 19:51 Ответить
Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ - разом з громадськими організаціями та українськими виробниками.

В каком органе гражданского контроля служите?
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01.02.2024 19:53 Ответить
Головне, щоб жінки розробляли.
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01.02.2024 20:05 Ответить
Хороша новина яка покращує побут жінок які служать у ЗСУ але коли бачиш одні ядовиті коменти то розумієш що за рівнем інтелекту малоросійські хохли сильно далеко від козломордих кацапів не втекли.
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01.02.2024 19:52 Ответить
Давно известно,что в армии два размера- большой и маленький.
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01.02.2024 19:52 Ответить
літню зимою, а зимову літом?
Наших красунь нічим не зіпсуєш, а якщо їм зручно- це тільки тішить.
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01.02.2024 20:00 Ответить
а мультікам буде?
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01.02.2024 20:02 Ответить
Це добре звичайно.
Але коли йдеш на смерть на війні, вже пофіг яка форма, як вона сидить на тобі, яка вона брудна чи чиста, як взагалі ти виглядаєш, чи бритий ти , чи не бритий, чи довге у тебе волосся, чи коротке, ітд.
Це все умовності.
Головне щоб вижити.
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01.02.2024 20:08 Ответить
У комфортній є шанси вціліти.
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01.02.2024 20:21 Ответить
А если до смерти еще далеко, то все равно должны дивчата ходить в неудобном?
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01.02.2024 23:21 Ответить
Миноборони утверждает:
- без приталених штанов, сиськастого броника и миллионов на ветер, Украине войну не выиграть
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01.02.2024 20:38 Ответить
Нарешті дійшло на склади, попереду ще довга дорога до військових на передовій!
Для реклами, на марафоні, покажуть у цій новій уніформі, оту безумну разом з катлєтою та стефанчуком! Вони ж, франтафіки!!
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01.02.2024 20:41 Ответить
Літні костюми в лютому місяці!!!.Таке може бути тільки при Зермаку, Резнікову, Умерову і всій огидніній зеленій шоблі.
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01.02.2024 21:35 Ответить
Ну да, лето ж никогда не наступит.
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01.02.2024 23:22 Ответить
щось не помітив на дворі літа... дбл блд (с)
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01.02.2024 22:01 Ответить
Тыыы - моя Контуззиия, яяя - твой преданный Алкееей! (Пытаюсь подражать Валерию Ободзинскому)
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01.02.2024 22:36 Ответить
НАВІЩО ВИГАДУВАТИ ВЕЛО?!? Спеціально вивчав фото військової форми НАТО на їхніх жінках, цікаве спостереження: ВСЯ ВІЙСКОВА ФОРМА НАТО ЗАСТІБАЄТЬСЯ НА "ЧОЛОВІЧУ СТОРОНУ". Висновок: військова форма НАТО МАКСИМАЛЬНО УНІФІКОВАНА, відмінності мінімальні.
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01.02.2024 22:39 Ответить
а где эти сс*ны, которые под каждой новостью про мобилизацию ноют что они пойдут после баб? Бабы пошли, а вы где, уроды?
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02.02.2024 00:10 Ответить
МО впервые начало воровать на женской форме.
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02.02.2024 03:27 Ответить
що за паралітик робив фото? дівчата таке не сприймають!
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02.02.2024 23:40 Ответить
 
 