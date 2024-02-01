В ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму: 50 тысяч летних комплектов уже поступают в армию. ФОТОрепортаж

Женщины-военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отмечается, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации.

Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: ІІ и ІІІ. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

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"До этого мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них – около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все больший интерес женщин в привлечении к Вооруженным силам на добровольной основе. Наша задача - создать достойные условия для их службы", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, присутствующая во время выдачи формы.

В настоящее время сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 года объявлены тендеры на закупки этих товаров.

50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.

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Женская военная форма в ВСУ

В июле 2022 года в Минобороны рассказали, что для женщин разрабатывают первую в истории ВСУ унифицированную военную форму. Ее разработку осуществляют волонтеры двух инициативных групп. Одну из них курирует проект первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность". Вторую группу – Arm Women Now – возглавила депутат Киевсовета Ирина Никорак. Сейчас обе группы работают вместе.

21 декабря 2022 года в Украине впервые представили экспозицию военной женской формы и амуниции.

В июле 2023 года в Минобороны представили обновленную летнюю полевую женскую форму одежды.

В октябре 2023 года Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.

Министерство обороны в декабре 2023 года сертифицировало первый бронежилет для женщин-военных. Он украинского производства и прошел два этапа испытаний.

В январе 2024 года Минобороны сертифицировало второй образец бронежилета для женщин-военных. Его разработали в компании "Темп – 3000". Бронежилет был укомплектован демпферными подушками, которые помогут подогнать его под анатомические особенности каждой женщины.

Также в январе 2024 года в ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму.