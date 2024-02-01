В ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму: 50 тысяч летних комплектов уже поступают в армию. ФОТОрепортаж
Женщины-военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Как отмечается, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации.
Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: ІІ и ІІІ. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.
"До этого мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них – около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все больший интерес женщин в привлечении к Вооруженным силам на добровольной основе. Наша задача - создать достойные условия для их службы", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, присутствующая во время выдачи формы.
В настоящее время сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 года объявлены тендеры на закупки этих товаров.
50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.
Женская военная форма в ВСУ
В июле 2022 года в Минобороны рассказали, что для женщин разрабатывают первую в истории ВСУ унифицированную военную форму. Ее разработку осуществляют волонтеры двух инициативных групп. Одну из них курирует проект первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность". Вторую группу – Arm Women Now – возглавила депутат Киевсовета Ирина Никорак. Сейчас обе группы работают вместе.
21 декабря 2022 года в Украине впервые представили экспозицию военной женской формы и амуниции.
В июле 2023 года в Минобороны представили обновленную летнюю полевую женскую форму одежды.
В октябре 2023 года Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.
Министерство обороны в декабре 2023 года сертифицировало первый бронежилет для женщин-военных. Он украинского производства и прошел два этапа испытаний.
В январе 2024 года Минобороны сертифицировало второй образец бронежилета для женщин-военных. Его разработали в компании "Темп – 3000". Бронежилет был укомплектован демпферными подушками, которые помогут подогнать его под анатомические особенности каждой женщины.
Также в январе 2024 года в ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму.
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4 або 5 є?
купебатальон, а не микшировать и уже по факту смотреть на результаты.
За його словами, Діана переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни. Палко закохалась в українську культуру та традиції, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства. Джерело: А така купка крисячого говна,як ти сидить у безпечній норі і пише свою ху..... Дуже хочеться на тебе глянути,ні не для того щоб від....ти,щоб подивитися яка зовнішньо така наволоч...
А проєкт, т. з. першої "леді" називається "Бездарність", бо щось нерозбірливо написано?
А на рахунок білизни - замість звичайних бюстиків можна було б спортивні ТОПикі закупити. І дешевше й простіші в експлуатації, безпечніші.
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;
Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів - від XS до XL;Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.
Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
В каком органе гражданского контроля служите?
Наших красунь нічим не зіпсуєш, а якщо їм зручно- це тільки тішить.
Але коли йдеш на смерть на війні, вже пофіг яка форма, як вона сидить на тобі, яка вона брудна чи чиста, як взагалі ти виглядаєш, чи бритий ти , чи не бритий, чи довге у тебе волосся, чи коротке, ітд.
Це все умовності.
Головне щоб вижити.
- без приталених штанов, сиськастого броника и миллионов на ветер, Украине войну не выиграть
Для реклами, на марафоні, покажуть у цій новій уніформі, оту безумну разом з катлєтою та стефанчуком! Вони ж, франтафіки!!