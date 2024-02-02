Сутки на Харьковщине: атака БпЛА на Изюмский район, обстрелы Волчанска, удары КАБами по Ольховатке. ФОТО

Российские захватчики в течение суток обстреляли почти 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Волчанск, Малая Волчья, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово, Колодезное, Песчаное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне ночью, около 2:30, атаковали Изюмский район "шахедом", зафиксированное попадание вражеского БПЛА. Предварительно – без пострадавших.

"В 11:00 в г. Волчанск в результате вражеского артиллерийского обстрела повреждено по меньшей мере 4 частных дома, хозяйственные здания, гаражи. В 12:55 в результате ударов тремя КАБами в с. Ольховатка Купянского района уничтожены здания и сооружения агропредприятия, повреждены 9 частных домовладений, линии электросетей. Пострадавших нет", – отметил Синегубов.

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