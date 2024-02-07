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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Чиновницу-коллаборантку с Луганщины заочно приговорили к 10 годам за решеткой. ФОТО

Бывшая чиновник Старобельского горсовета, работающая в незаконной оккупационной властной структуре, получила приговор - 10 лет заключения.

Об этом сообщили в Третьем управлении ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, передает Цензор.НЕТ.

"Начальницу управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения оккупационной "администрации Старобельского района ЛНР" Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновной по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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Чиновниця колаборантка отримала вирок

До начала полномасштабного вторжения РФ женщина уволилась и переехала на постоянное проживание в временно оккупированный Крым. Но в 2022 году, после оккупации Старобельщины, она вернулась и присоединилась к команде местных "регионалов"-коллаборантов.

Она работает в незаконно созданной российскими захватчиками структуре власти и обеспечивает функционирование чиновничьего аппарата.

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Вирок для колаборантки
Колаборантка работает "начальницей управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения" оккупационной "администрации Старобельского района ЛНР"

Поскольку фигурантка скрывается на временно оккупированной территории, к ней применена процедура заочного осуждения. В настоящее время она находится в розыске.

Досудебное расследование проводили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Автор: 

приговор (1216) СБУ (19898) коллаборационизм (870) Луганская область (6496)


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А чего так мало? Всего 10 лет? Госизмена должна быть минимум пожизненный.
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07.02.2024 09:00 Ответить
Да просто за#уярьте цю кобилу .
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07.02.2024 09:03 Ответить
Один теж побажав зазирнути в русскій глаз...
https://www.ar25.org/article/memorandum-nota-ministerstva-zakordonnyh-sprav-nimechchyny-radyanskomu-uryadovi-vid-21
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07.02.2024 09:06 Ответить
А что ипала такие унылые у коллаборантов- власовцев? Есть чуйка, что по-любому им фызда...
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07.02.2024 09:22 Ответить
Це цирк шапіто. Куча калобарантів і ментів, які встигли у 14р. попрацювати на сРашку живуть в Україні. Паша палач з ізоляції 2 роки жив у Києві, і тільки випадково в'язень впізнав його на вулиці і пішов до ментів дело забрали СБУшники, і що далі ніхто не знає, мабуть живе у Іспанії. А цих цих будуть показувати і то заочно. А Штепа, забули?
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07.02.2024 09:47 Ответить
Ооо гачоров свиня сидить бившуй мер Старобільська за часів професора. На тебе суку гіляку треба потовще та шнурів штук пʼять .
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07.02.2024 09:49 Ответить
Десять років - це майже нічого...
Вони мають доскону жити у спеціальному зоопарку, дохнути там, а потім ще років триста служити "наглядним пасобіем" (у ролі скелету) у школах, медичних ВУЗах, та палеонтологічних музеях...
І шоб у вітрині спеціальна дірка була, через яку людям булоб зручно плювати на них...
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07.02.2024 09:51 Ответить
 
 