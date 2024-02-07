Чиновницу-коллаборантку с Луганщины заочно приговорили к 10 годам за решеткой. ФОТО
Бывшая чиновник Старобельского горсовета, работающая в незаконной оккупационной властной структуре, получила приговор - 10 лет заключения.
Об этом сообщили в Третьем управлении ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, передает Цензор.НЕТ.
"Начальницу управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения оккупационной "администрации Старобельского района ЛНР" Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновной по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
До начала полномасштабного вторжения РФ женщина уволилась и переехала на постоянное проживание в временно оккупированный Крым. Но в 2022 году, после оккупации Старобельщины, она вернулась и присоединилась к команде местных "регионалов"-коллаборантов.
Она работает в незаконно созданной российскими захватчиками структуре власти и обеспечивает функционирование чиновничьего аппарата.
Поскольку фигурантка скрывается на временно оккупированной территории, к ней применена процедура заочного осуждения. В настоящее время она находится в розыске.
Досудебное расследование проводили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.
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https://www.ar25.org/article/memorandum-nota-ministerstva-zakordonnyh-sprav-nimechchyny-radyanskomu-uryadovi-vid-21
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