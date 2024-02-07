Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Харькову, оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами. ФОТОрепортаж

Утром 7 февраля россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. За сутки под артиллерийскими и минометными обстрелами находились около 22 населенных пунктов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие повреждения 52-летняя женщина, без госпитализации. Осмотр мест продолжается", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне усилили удары управляемыми авиабомбами. 9:40 враг нанес удары двумя КАБами по с. Охримовка Чугуевского района. Повреждены 10 ангаров предприятия и другая нежилая инфраструктура. Также в это время 4 Кабами обстреляли село Малая Волчья. Повреждены 5 частных домов, складское помещение, автомобиль.

В 9:50 в с. Варваровка произошел обстрел тремя КАБами. Повреждены помещения школы.

Около 14:00 в результате ударов по с. Песчаное пострадала 70-летняя женщина, получила взрывную травму, проведена травматическая ампутация пальцев, госпитализирована в медицинское учреждение.

В 14:40 оккупанты обстреляли Волчанск, повреждены хозяйственные помещения предприятия. В результате повторного обстрела повреждены частный дом, автомобиль.

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