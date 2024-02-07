Последствия обстрела Киевщины войсками РФ: Повреждены не менее 10 домов в Бучанском и Фастовском районах. ФОТОрепортаж
В результате ракетной атаки РФ на Киевщине повреждены частные здания в двух районах Киева.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Бучанском и Фастовском районах повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации.
В Офисе генпрокурора заявили, что в результате атаки РФ на Киевщине пострадали 2 человека.
"В двух районах Киевщины обломки вражеских ракет попали в частные и многоквартирные дома. Также повреждены хозяйственные постройки и транспортные средства", - говорится в сообщении.
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