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Последствия обстрела Киевщины войсками РФ: Повреждены не менее 10 домов в Бучанском и Фастовском районах. ФОТОрепортаж

В результате ракетной атаки РФ на Киевщине повреждены частные здания в двух районах Киева.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Бучанском и Фастовском районах повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации.

В Офисе генпрокурора заявили, что в результате атаки РФ на Киевщине пострадали 2 человека.

"В двух районах Киевщины обломки вражеских ракет попали в частные и многоквартирные дома. Также повреждены хозяйственные постройки и транспортные средства", - говорится в сообщении.

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Обстріл Київщини
Обстріл Київщини
Обстріл Київщини
Обстріл Київщини
Обстріл Київщини

Автор: 

Киевская область (4135) обстрел (27151)


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