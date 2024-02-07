Последствия обстрела Киевщины войсками РФ: Повреждены не менее 10 домов в Бучанском и Фастовском районах. ФОТОрепортаж

В результате ракетной атаки РФ на Киевщине повреждены частные здания в двух районах Киева.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Бучанском и Фастовском районах повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации.

В Офисе генпрокурора заявили, что в результате атаки РФ на Киевщине пострадали 2 человека.

"В двух районах Киевщины обломки вражеских ракет попали в частные и многоквартирные дома. Также повреждены хозяйственные постройки и транспортные средства", - говорится в сообщении.

Смотрите: На Львовщине есть попадания: россияне атаковали промышленный объект в Дрогобыче. ВИДЕО









