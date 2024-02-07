Есть разрушения в 18-этажном доме в Голосеевском районе Киева, под завалами могут быть погибшие, - глава МВД Клименко. ФОТО
В Голосеевском районе Киева в результате ракетной атаки РФ разрушены в 18-этажном доме.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция. В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно есть погибшие. Также загорелось здание СТО и автомобили", - отметил он.
Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля
Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.
Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.
В Голосеевском районе есть возгорание в многоквартирном доме, также горят автомобили и помещения СТО.
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А воно он, як … Українці дали йому по ботоксу!! От його і марудить, падлюку! А привладні за журналістами шпигують, на ЗАХИСТ УКРАЇНИ у привладних, розуму невистачає… Тільки заважають та гадять…
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