Есть разрушения в 18-этажном доме в Голосеевском районе Киева, под завалами могут быть погибшие, - глава МВД Клименко. ФОТО

В Голосеевском районе Киева в результате ракетной атаки РФ разрушены в 18-этажном доме.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция. В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно есть погибшие. Также загорелось здание СТО и автомобили", - отметил он.







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Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

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В Голосеевском районе есть возгорание в многоквартирном доме, также горят автомобили и помещения СТО.