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Есть разрушения в 18-этажном доме в Голосеевском районе Киева, под завалами могут быть погибшие, - глава МВД Клименко. ФОТО

В Голосеевском районе Киева в результате ракетной атаки РФ разрушены в 18-этажном доме.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция. В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно есть погибшие. Также загорелось здание СТО и автомобили", - отметил он.

Пожежа у багатоповерхівці у Голосіївському районі Києва
Пожежа у Голосіївському районі
Горить будинок у Голосіївському районі

Читайте также: Ракетная атака РФ на Киев: в Голосеевском районе возгорание в многоквартирном доме, горят автомобили и помещение СТО (обновлено)

Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

Читайте: КГВА о ситуации в Голосеевском районе: пожар с 10 по 15 этажи в доме, горит СТО. Развернут штаб

В Голосеевском районе есть возгорание в многоквартирном доме, также горят автомобили и помещения СТО.

Клименко скрін

Автор: 

МВД (9318) пожар (5946) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+5
ПДРЫ !!! ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ БЛИЗКИЕ ПУТИНА ЗДОХЛИ !!!
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07.02.2024 10:04
+4
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ!!! кацапські виродки!!! І діти ваші до сьомого коліна!
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07.02.2024 11:15
+3
Чекаю на зібрання ради безпеки ООН
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07.02.2024 10:05
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Раніше все літало через Оболонь, а цього разу взагалі - тиша..
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07.02.2024 09:59 Ответить
ПДРЫ !!! ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ БЛИЗКИЕ ПУТИНА ЗДОХЛИ !!!
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07.02.2024 10:04 Ответить
Чекаю на зібрання ради безпеки ООН
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07.02.2024 10:05 Ответить
Хз,там вроде только верхние етажи ито только пожар.ну славабогу в любом случаи что не бч
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07.02.2024 10:05 Ответить
люди погибли - какое слава богу?
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07.02.2024 11:52 Ответить
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07.02.2024 10:12 Ответить
Горе....але добре шо бойова частина не бахнула,може РЕБом заглушили?Бо так би будинок би завалився....
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07.02.2024 10:16 Ответить
Наверно все таки бахнула. Ты слишком преувеличиваеш возможности боевой части этих ракет.
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07.02.2024 13:20 Ответить
?Минимум 150 кг взрывчатки....плюс кинет.энергия....и горит пару квартир по стояку......?
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07.02.2024 14:04 Ответить
Сруськай мір вдерся до України!! ***** на мертвечука та деркача сподівався, парад, шашлики ж обіцяли…. Думав зробити КРУТИ2…
А воно он, як … Українці дали йому по ботоксу!! От його і марудить, падлюку! А привладні за журналістами шпигують, на ЗАХИСТ УКРАЇНИ у привладних, розуму невистачає… Тільки заважають та гадять…
Тримаймося гуртом, переможемо! На асфальт, сподіватися, марна справа! Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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07.02.2024 10:34 Ответить
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ!!! кацапські виродки!!! І діти ваші до сьомого коліна!
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07.02.2024 11:15 Ответить
 
 