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Устроилась продавщицей, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ на Донетчине задержала информатора РФ. ФОТО

На Донетчине задержали женщину, которая шпионила за движением эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ, а также корректировала ракетный удар по Покровскому району области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По ее "наведению" 6 января оккупанты ударили по жилой застройке в Покровском районе. Тогда в результате вражеских "прилетов" погибли 6 мирных жителей, среди них - двое детей.

Затримання коригувальниці на Донеччині

"Также злоумышленница отслеживала наличие и периодичность движения эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ в направлении передовой. Для выполнения этой задачи информатор российской разведки устроилась продавщицей привокзального киоска во фронтовом районе области.

Там она "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у работников вокзала во время доверительных разговоров и продажи товаров. Кроме того, она пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск", - говорится в сообщении.

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Всю полученную информацию она дистанционно передавала кадровому сотруднику главного управления Гнештаба ВС РФ. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в популярном мессенджере. Передачу разведданных фигурантка осуществляла в виде текстовых отчетов и электронных фото украинских объектов с привязкой к местности. Сотрудники СБУ разоблачили вражескую информаторшу и задержали ее в собственном доме.

Смотрите: Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрел Торецкого, один человек погиб. ФОТО

"По данным следствия, российское ГРУ привлекло женщину к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения России. Тогда она приезжала во временно оккупированный Донецк, где навещала своего мужа - уголовника, отбывавшего тюремный срок в местной колонии. После выхода "на свободу" он добровольно вступил в ряды российской частной военной компании "Вагнер", а его жена начала работать на военную разведку России.

Летом 2023 года на фигурантку вышел ее российский "куратор", который определил ей задачу сбора информации на Бахмутском направлении", - рассказали в Службе безопасности.

Во время обысков по месту жительства задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте: Россияне наносят до 2500 ударов по территории Донетчины, - руководитель ОВА Филашкин

Автор: 

СБУ (19898) Донецкая область (9648)


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Топ комментарии
+24
мразота
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07.02.2024 10:11
+11
вона не спробувала втікати???
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07.02.2024 10:16
+8
Убивця Українців! ЖДУН, сруськага міра…
Вона УБИВАЛА Українців, які живуть ПОРЯД з нею, руками московських убивць! Судді МАЙДАНУ мабуть років 5 і присудять, акакаяразніца… хотьпаржом …
Пильнуймо Україну від такої нечисті
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07.02.2024 10:19
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мразота
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07.02.2024 10:11 Ответить
Все ж таки мабуть(?) закон про інтернування ні дарма колись вигадали??
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07.02.2024 10:12 Ответить
Семен лютого. 2024.
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07.02.2024 10:13 Ответить
вона не спробувала втікати???
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07.02.2024 10:16 Ответить
У неї тепер буде 12 років подумати, а потім нехай втікає до свого кабздона.
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07.02.2024 10:32 Ответить
при спробі втекти - варта має право стріляти на враження і відразу на концерт....
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07.02.2024 10:33 Ответить
А помучитися? Я - за більш тривалу процедуру.
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07.02.2024 10:37 Ответить
Зрадник повинен знати, що натискання кнопки на телефоні на відправлення інфи ворогу і натискання спускового гачка - одночасні події!
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07.02.2024 10:56 Ответить
12 років годувати ТЕРРОРИСТКУ⁉️Здохни падаль
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07.02.2024 11:35 Ответить
А навіщо їй втікати? У команді Херпіду всі такі і з тих країв, чи з обломків тієї партії і жодного з партіотичних регіонів. Лозунки "какая разница", "один народ","хуже не будет" і "единый язык и он точно русский" в дії, на практиці. Тільки ця свиноматка здавала рух нормальних українців, яких такі як вона вбивали, які рухалися захищати українські землі. Але чого я сюди лізу, це побажали дуже вумні нарідці 73%.
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07.02.2024 14:52 Ответить
Убивця Українців! ЖДУН, сруськага міра…
Вона УБИВАЛА Українців, які живуть ПОРЯД з нею, руками московських убивць! Судді МАЙДАНУ мабуть років 5 і присудять, акакаяразніца… хотьпаржом …
Пильнуймо Україну від такої нечисті
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07.02.2024 10:19 Ответить
12 років? 🤨 Хто ці судді?
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07.02.2024 10:30 Ответить
питання до законодавців це ВРУ, якщо суд встановив провину за статею то там написа до 12 років .. Хай депутати проголосують за 25 років + конфіскцію...
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07.02.2024 11:53 Ответить
Які б...ь ешелони.Це вже повна деградація сбу.Як би возили техніку ешелонами в дон.обл то його б вже ростріляли.Чи інфа разрахована на ідіотів.
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07.02.2024 10:31 Ответить
таких тільки на гіляку, як це робили наші діди-Герої з ОУН УПА, єдиної сили українців що боролася за Волю і Незалежність України проти обох окупантів, нацистів - коричневих і червоних !!!
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07.02.2024 10:36 Ответить
Не пойму, а Украина все ещё тяжёлую технику эшелонами возит?
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07.02.2024 10:38 Ответить
СБУ ще возить. Апаратуру, щоб стежити за ЗМІ...
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07.02.2024 10:59 Ответить
Классика жанра..ищите радистку Кэт...
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07.02.2024 11:35 Ответить
Эшелоны ночью ходят в основном...
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07.02.2024 11:37 Ответить
закатать эту тварь по полной на зону а потом вышвырнуть в рашку!
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07.02.2024 12:53 Ответить
Полная конфискация имущества в пользу ВСУ и отправление на огневую линию копать траншеи и закапывать воронки..
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07.02.2024 16:14 Ответить
 
 