Устроилась продавщицей, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ на Донетчине задержала информатора РФ. ФОТО
На Донетчине задержали женщину, которая шпионила за движением эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ, а также корректировала ракетный удар по Покровскому району области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По ее "наведению" 6 января оккупанты ударили по жилой застройке в Покровском районе. Тогда в результате вражеских "прилетов" погибли 6 мирных жителей, среди них - двое детей.
"Также злоумышленница отслеживала наличие и периодичность движения эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ в направлении передовой. Для выполнения этой задачи информатор российской разведки устроилась продавщицей привокзального киоска во фронтовом районе области.
Там она "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у работников вокзала во время доверительных разговоров и продажи товаров. Кроме того, она пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск", - говорится в сообщении.
Всю полученную информацию она дистанционно передавала кадровому сотруднику главного управления Гнештаба ВС РФ. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности.
Для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в популярном мессенджере. Передачу разведданных фигурантка осуществляла в виде текстовых отчетов и электронных фото украинских объектов с привязкой к местности. Сотрудники СБУ разоблачили вражескую информаторшу и задержали ее в собственном доме.
"По данным следствия, российское ГРУ привлекло женщину к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения России. Тогда она приезжала во временно оккупированный Донецк, где навещала своего мужа - уголовника, отбывавшего тюремный срок в местной колонии. После выхода "на свободу" он добровольно вступил в ряды российской частной военной компании "Вагнер", а его жена начала работать на военную разведку России.
Летом 2023 года на фигурантку вышел ее российский "куратор", который определил ей задачу сбора информации на Бахмутском направлении", - рассказали в Службе безопасности.
Во время обысков по месту жительства задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.
Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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Вона УБИВАЛА Українців, які живуть ПОРЯД з нею, руками московських убивць! Судді МАЙДАНУ мабуть років 5 і присудять, акакаяразніца… хотьпаржом …
Пильнуймо Україну від такої нечисті