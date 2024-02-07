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Россияне ночью сбросили 3 КАБа на Сумщину: Пострадала женщина. ФОТОрепортаж

Российские войска ночью атаковали Сумщину, сбросив три авиабомба на Юнаковскую громаду.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, сообщает Цензор.НЕТ.

"Около 1:40 ночи оккупанты с территории российской федерации нанесли авиационный удар по территории Юнаковской громады Сумского района.

По предварительной информации, вражеский самолет сбросил 3 авиационные бомбы типа "КАБ". В результате атаки агрессора повреждены 6 частных домовладений. Пострадала местная жительница", – говорится в сообщении.

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Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


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Там был штаб НАТО ?
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07.02.2024 11:07 Ответить
 
 