Россияне ночью сбросили 3 КАБа на Сумщину: Пострадала женщина. ФОТОрепортаж
Российские войска ночью атаковали Сумщину, сбросив три авиабомба на Юнаковскую громаду.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, сообщает Цензор.НЕТ.
"Около 1:40 ночи оккупанты с территории российской федерации нанесли авиационный удар по территории Юнаковской громады Сумского района.
По предварительной информации, вражеский самолет сбросил 3 авиационные бомбы типа "КАБ". В результате атаки агрессора повреждены 6 частных домовладений. Пострадала местная жительница", – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий07.02.2024 11:07 Ответить Мне нравится 0
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