Последствия атаки БПЛА на Новомосковск: Разбита почти вся коммунальная техника. ФОТОрепортаж
Войска РФ ночью атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, повредив коммунальную технику.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Трактора, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал…
Вражеские беспилотники ударили по предприятию, которое занимается благоустройством города. Заботится об уюте. Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем", - говорится в сообщении.
Также утром были взрывы в Павлоградской области. Силы ПВО сбили ракету, в то же время есть "прилеты" по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали.
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під землю утилізувати москалів і росію
і тільки так
Не ви для ******* спічі пишете?
набагато дешевше відбудувати наземне майно чим викопати житловий бункер та підтримувати його працездатним
сам то хоча б в підвал бігаєш по тривозі?
як бігаєш - посиди там пів дня - може щось дійде
твої руки? а очі не бачили що твої руки робили?
ну здрасте ющенко
Фіни спромоглися побудувати бункер на 900тис.людей. мабуть, для вас, вони теж дурні.
Скажіть, мудрий чоловік, а чому зараз внесені правки, що новобудови мають бути оснащеними бомбосховищами?
І доречі, кошторисник, чи щось будували ви хоч раз власноруч, більш ніж собача будка?
Ох і башковитий…
Да, кацапы?
Их по ночам за 2 недели растащат.....
Хоть чимось КОРИСНИМ займеться, крім візування документів згідно з Регламентом КМУ… Важка і ЩОДЕННА бездіяльність, як і стефанішиної…
Пахарі…
старийзнищений автопарк ******** б/у технікою. Кличко так зробив і тепер в Києві і автобуси, і пожарки, і швидкі - іноземні.
Невже за 30+ років не знайшлося нормальної назви для цього міста??
У райцентрах за 30-100 км від кордону, Сумська, Чернігівська, купами стоять "швидкі", "пожежні", міські автобуси і маршрутки, комунальна техніка.
Є ж міські парки, сквери, стадіони, є покинуті заводи та фабрики з ангарами.
Нікуя, все стоїть на виду і купою...