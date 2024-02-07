Последствия атаки БПЛА на Новомосковск: Разбита почти вся коммунальная техника. ФОТОрепортаж

Войска РФ ночью атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, повредив коммунальную технику.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Трактора, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал…

Вражеские беспилотники ударили по предприятию, которое занимается благоустройством города. Заботится об уюте. Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем", - говорится в сообщении.

Также утром были взрывы в Павлоградской области. Силы ПВО сбили ракету, в то же время есть "прилеты" по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали.

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