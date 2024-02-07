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Последствия атаки БПЛА на Новомосковск: Разбита почти вся коммунальная техника. ФОТОрепортаж

Войска РФ ночью атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, повредив коммунальную технику.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Трактора, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал…

Вражеские беспилотники ударили по предприятию, которое занимается благоустройством города. Заботится об уюте. Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем", - говорится в сообщении.

Также утром были взрывы в Павлоградской области. Силы ПВО сбили ракету, в то же время есть "прилеты" по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали.

Также читайте: На Днепропетровщине – взрывы. Из-за атаки дронов повреждены здания и авто

Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська

Автор: 

обстрел (27151) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+20
хм...є думка,що населення не змінить назву міста,бо "какаразница"
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07.02.2024 11:16
+10
Это не тот Новомосковск, где отказались от переименования? Ждали руссий мир - вот и дождались.
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07.02.2024 11:43
+7
Таак , москалі Новомосковськ бомбанули-знаково.
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07.02.2024 11:17
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Правила форума Совет форумчан
Ситуація зрозуміла. Потрібно переїзжати під землю усім, щоб зберігати майно.
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07.02.2024 11:16 Ответить
що мелеш - хочеш під землю?
під землю утилізувати москалів і росію
і тільки так
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07.02.2024 11:19 Ответить
Який ви потужний...
Не ви для ******* спічі пишете?
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07.02.2024 11:30 Ответить
ти мелеш абсолютну дурню - заховати все під землю нереально нікому
набагато дешевше відбудувати наземне майно чим викопати житловий бункер та підтримувати його працездатним
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07.02.2024 11:41 Ответить
Я такого не казав, це наклеп "войовничих" мамкіних тирнетних утилізаторів...
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07.02.2024 11:56 Ответить
тирнет памятає твої слова "Потрібно переїзжати під землю усім, щоб зберігати майно"
сам то хоча б в підвал бігаєш по тривозі?
як бігаєш - посиди там пів дня - може щось дійде
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07.02.2024 12:27 Ответить
У вас і марення потужне...
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07.02.2024 12:29 Ответить
не ти писав?
твої руки? а очі не бачили що твої руки робили?
ну здрасте ющенко
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07.02.2024 12:37 Ответить
Дурню, це Ви, шановний.
Фіни спромоглися побудувати бункер на 900тис.людей. мабуть, для вас, вони теж дурні.
Скажіть, мудрий чоловік, а чому зараз внесені правки, що новобудови мають бути оснащеними бомбосховищами?

І доречі, кошторисник, чи щось будували ви хоч раз власноруч, більш ніж собача будка?
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08.02.2024 01:39 Ответить
Ну і СРАТЬєх… прямо, як Зеля на засіданні його ставки…
Ох і башковитий…
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07.02.2024 11:29 Ответить
хм...є думка,що населення не змінить назву міста,бо "какаразница"
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07.02.2024 11:16 Ответить
НовоПариж, чи новоЛондон. Хоч мені більше довподоби - новоНьюйорк.
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07.02.2024 12:00 Ответить
Велика кількість цього населення зараз на війні ,а де ти **** сидиш і ******.
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07.02.2024 13:53 Ответить
Таак , москалі Новомосковськ бомбанули-знаково.
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07.02.2024 11:17 Ответить
Сразу видно, что там был штаб НАТО и били высокоточным оружием!
Да, кацапы?
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07.02.2024 11:19 Ответить
А через 2 роки війни розосереджувати техніку пробували? Чи мізків ні уя не вистачає?
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07.02.2024 11:22 Ответить
Как ты это представляешь? Техника водоканала, техника благоустройства, техника теплосети, техника больницы, техника полиции, техника автопредприятия..... по частным гаражам или по месту жительства водителя? Или меняются местами друг с другом?
Их по ночам за 2 недели растащат.....
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07.02.2024 11:28 Ответить
Мовчки. Так як у нас на підприємстві. Навіть наказ є.
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07.02.2024 12:31 Ответить
Які там мізки, щоб техніку розсередити, там головна задача в літку вкрасти всі гроші на приватні авто та відпустку на Мальдіви.
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07.02.2024 11:25 Ответить
Чекаємо верещучку з Уряду шмигаля, на шатлах ….
Хоть чимось КОРИСНИМ займеться, крім візування документів згідно з Регламентом КМУ… Важка і ЩОДЕННА бездіяльність, як і стефанішиної…
Пахарі…
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07.02.2024 11:27 Ответить
А копали б інженерні споруди за 10 -15 км від ЛБЗ фронту - були б цілі.
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07.02.2024 11:31 Ответить
Тільки хотів те ж саме написати. А підняв би тухіс Херпіду і Шмигаль, заставили б направити техніку на будівництво оборонних споруд на 3-тю лінію, були б тільки одиночні втрати.
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07.02.2024 11:56 Ответить
Терміново звільнити Заслуженого, це його провина - не сховав техніку та не перейменував місто!
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07.02.2024 11:37 Ответить
Безперечно шо русня то підори, але і назва міста має значення.
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07.02.2024 11:39 Ответить
Это не тот Новомосковск, где отказались от переименования? Ждали руссий мир - вот и дождались.
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07.02.2024 11:43 Ответить
Ново..що?
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07.02.2024 11:56 Ответить
Хай мер цього міста попросить в ЄС гуманітарку. І замінить старий знищений автопарк ******** б/у технікою. Кличко так зробив і тепер в Києві і автобуси, і пожарки, і швидкі - іноземні.
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07.02.2024 11:58 Ответить
Техніка то таке, головне щоб порося-порося на євробачення попало.
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07.02.2024 12:02 Ответить
Новомосковськ, WTF?

Невже за 30+ років не знайшлося нормальної назви для цього міста??
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07.02.2024 12:12 Ответить
ТАК хотіли змінити Дніпропетровську обл. на Дніпровську обл і Новомосковськ на іншу назву не хватило голосів-там більшисть риги і нові зе теж риги.
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07.02.2024 12:32 Ответить
Не знайшлося. Ось тільки пару тижнів назад щось пробелькотіли.
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07.02.2024 12:33 Ответить
Вже зробили на Донеччині Нью - Йорк. Але йому це не допомогло.
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07.02.2024 15:31 Ответить
Трясця, скільки можна вимагати : РОЗСЕРДЬТЕ ТЕХНІКУ ПО МІСТУ ! Особливо у тих, що біля лінії фронту. А наші навпаки - кучкуються, щоб одним снарядом все зіпсувати.
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07.02.2024 12:43 Ответить
Та куди там, IQ не дозволяє. В них Мар'яша Безумна сама вумна, то що про інших говорити.
У райцентрах за 30-100 км від кордону, Сумська, Чернігівська, купами стоять "швидкі", "пожежні", міські автобуси і маршрутки, комунальна техніка.
Є ж міські парки, сквери, стадіони, є покинуті заводи та фабрики з ангарами.
Нікуя, все стоїть на виду і купою...
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07.02.2024 13:06 Ответить
Досадная ошибка: "Павлоградщина" у Сергея Лысака https://t.me/dnipropetrovskaODA/10470 переведена не как Павлоградский район, а область.
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12.02.2024 04:59 Ответить
 
 