Суд рассматривает ходатайство о продлении содержания Червинского под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченковский райсуд Киева продолжает рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей полковника Романа Червинского.
Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.
Судебное разбирательство ведет Вадим Ковтуненко.
Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Дело Романа Червинского
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.
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От якби Червінський спільно з СБУ проводив операцію по стеженню за журналістами, то все в нього було б ОК.
Патріоти гинуть за "фортецю Авдіївка",
"прастой нарот" переживає иільки за євробачення, схвалює мільярдні витрати на літачки, нові автозаки, апгрейди камер спостереження - все як в кумира нетряпки!
Забула, треба ще закон про дискредитацію ручної мавпи їрмакаки внести, з конфіскацією майна!
https://ukranews.com/ua/news/982972-areshtovanyj-suddya-makarivskogo-sudu-tandyr-yakyj-zbyv-nasmert-natsgvardijtsya-***********
баканафф вже "працює" над звільненням та виправданням кулініча.....
Зєлєньській, звільни Червінського і не драконь ЗСУ відставкою Залужного, кришка піаніни - штука "творча" і з двома положеннями
Цікаво, а мама-папа не бажають вибачитися перед народом за своє "проізвєдєніє"?