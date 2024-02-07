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Суд рассматривает ходатайство о продлении содержания Червинского под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева продолжает рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей полковника Романа Червинского.

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

Судебное разбирательство ведет Вадим Ковтуненко.

Также читайте: Это нарушение права Червинского на справедливый суд, – адвокат Куса о действиях судей

Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського

Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Дело Романа Червинского

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.

Смотрите также: Суд отказал Червинскому в жалобе на бездействие ГБР. ВИДЕО

Автор: 

суд (25096) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+13
"операція проводилася попри заперечення СБУ..."

От якби Червінський спільно з СБУ проводив операцію по стеженню за журналістами, то все в нього було б ОК.
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07.02.2024 12:28
+10
Зелёная власть уже ДАВНО не удивляет. Одно удивляет , неужели они думают что им это всё сойдёт с рук ?
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07.02.2024 12:32
+5
Сойдьот, якщо не буде України.
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07.02.2024 12:37
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Правила форума Совет форумчан
А чому ключовий свідок не прибув? Ау!!! СБУ! Куди свідка заховали?
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07.02.2024 12:27 Ответить
Правосуддя має таку харю, що хоч за це можна садити у клітку
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07.02.2024 13:28 Ответить
"операція проводилася попри заперечення СБУ..."

От якби Червінський спільно з СБУ проводив операцію по стеженню за журналістами, то все в нього було б ОК.
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07.02.2024 12:28 Ответить
Зелёная власть уже ДАВНО не удивляет. Одно удивляет , неужели они думают что им это всё сойдёт с рук ?
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07.02.2024 12:32 Ответить
Сойдьот, якщо не буде України.
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07.02.2024 12:37 Ответить
А що ви зможете зробити, нічого.
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07.02.2024 12:37 Ответить
А хто їм завадить?
Патріоти гинуть за "фортецю Авдіївка",
"прастой нарот" переживає иільки за євробачення, схвалює мільярдні витрати на літачки, нові автозаки, апгрейди камер спостереження - все як в кумира нетряпки!
Забула, треба ще закон про дискредитацію ручної мавпи їрмакаки внести, з конфіскацією майна!
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07.02.2024 12:38 Ответить
"українські адвокати" рєзнікафф та інші баканаффи...вже "працюють" над алібі для Земародерів....
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07.02.2024 12:47 Ответить
Як же судді МАЙДАНУ, запопадливо виконують хателки ОПУ щодо Захисника України!!
https://ukranews.com/ua/news/982972-areshtovanyj-suddya-makarivskogo-sudu-tandyr-yakyj-zbyv-nasmert-natsgvardijtsya-***********
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07.02.2024 12:39 Ответить
Що по Тандиру? Начебто відпустили?
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07.02.2024 12:40 Ответить
тандир, тупіцкій, князєв, Злодій умка, вбивця крисін та інші покидьки на кшталт шуфричів з медведчуками для зе-влади не створюють ніяких загроз...

баканафф вже "працює" над звільненням та виправданням кулініча.....
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07.02.2024 12:51 Ответить
Трясця, отже зеленське гівно ! Втручається у все, де його думка копійки не варта. А там, де втручатись потрібно, як гаранту Справедливості (за Конституцією) тільки бороду вищіпує ! Та здЄрмаком анекдотами обмінюються. Я б Гаранта гарантовано за грати лише за одно : недбале виконання обов'язків !
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07.02.2024 12:50 Ответить
Це не суд розглядає, а пОПа і вова розглядають справу Полковника Червінського.
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07.02.2024 12:51 Ответить
..у камері, де сидить тепер Червінський, має згодом сидіти Зєльда, можно навіть і з родиною - з дермаком..
Зєлєньській, звільни Червінського і не драконь ЗСУ відставкою Залужного, кришка піаніни - штука "творча" і з двома положеннями
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07.02.2024 13:01 Ответить
З Зєльдою давно все зрозуміло, він ворог для українців. Весь час таким був.
Цікаво, а мама-папа не бажають вибачитися перед народом за своє "проізвєдєніє"?
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07.02.2024 13:32 Ответить
Робота судової системи в Україні не змінилася, працює як у раші
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07.02.2024 14:22 Ответить
 
 