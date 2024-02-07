Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб, трое получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсон, Чернобаевку, Садовое, Приднепровское, Понятовку, Антоновку, Белозерку, Берегово, Токаревку, Берислав, Змиевку, Михайловку и Нововоронцовку. Били из РСЗО, минометов, артиллерии и БПЛА, наносили удары из авиации. Из-за российской агрессии один человек погиб и трое ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

"В результате вражеского артиллерийского обстрела Токаревки погиб 49-летний мужчина, ранения получили 74-летняя женщина и 56-летний мужчина. На момент атаки люди находились возле магазина. В населенном пункте повреждены 4 частных дома."

Утром оккупанты сбросили с дрона взрывное устройство в Бериславе. В результате взрыва обломочные ранения рук и ног получила 67-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В Херсоне и пригороде армия РФ атаковала из артиллерии и реактивных систем залпового огня жилые дома, агропредприятие, птицефабрику. В домах выбиты окна и повреждены стены, побиты автомобили, были пожары.

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