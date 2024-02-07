РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13460 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 015 4

Волонтер Владислав Маховский попал под обстрел рашистов во время эвакуации гражданских из Авдеевки. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 6 февраля в Авдеевке атаковали дроном волонтера из Запорожья Владислава Маховского, который занимался эвакуацией гражданских. Мужчина получил ранение ноги. Сейчас он в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Маховский сообщил в Facebook.

Отмечается, что 6 февраля автомобиль Маховского с красным крестом и надписью "Эвакуация" стоял возле церкви в Авдеевке, где была назначена встреча для желающих выехать из города.

Оккупанты направили туда дрон, в результате чего авто сгорело, а Маховский получил ранение.

"Белые ангелы" вывезли волонтера в больницу Запорожья, где ему провели операцию по удалению осколков.

Также читайте: В Авдеевке осталось менее 1000 гражданских лиц, эвакуация еще продолжается, - начальник ГВА Барабаш

Волонтер Владислав Маховський


Волонтер Владислав Маховський

Згоріле авто волонтера Маховського
Згоріле авто волонтера Маховського

Автор: 

ранение (3384) волонтеры (2634) Авдеевка (2444)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верещук лубенць стефанішина данилов стефанчук, такі події та їх наслідки Регламентом КМУ та ВРУ непередбачені!!
показать весь комментарий
07.02.2024 13:31 Ответить
Цих дебільних цивільних, що досі не виїхали не треба вже і евакуйовувати! Це або кончені ідіоти, чи скоріш за все ждуни...
показать весь комментарий
07.02.2024 13:36 Ответить
Навіть волонтери там Титани! Величезна пошана! Та рятувати там вже треба тільки військових, у цивільних було безмежно часу виїхати раніше...
показать весь комментарий
07.02.2024 13:40 Ответить
На біса ризикувати заради ждунів.
показать весь комментарий
07.02.2024 14:46 Ответить
 
 