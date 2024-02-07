Волонтер Владислав Маховский попал под обстрел рашистов во время эвакуации гражданских из Авдеевки. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 6 февраля в Авдеевке атаковали дроном волонтера из Запорожья Владислава Маховского, который занимался эвакуацией гражданских. Мужчина получил ранение ноги. Сейчас он в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Маховский сообщил в Facebook.

Отмечается, что 6 февраля автомобиль Маховского с красным крестом и надписью "Эвакуация" стоял возле церкви в Авдеевке, где была назначена встреча для желающих выехать из города.

Оккупанты направили туда дрон, в результате чего авто сгорело, а Маховский получил ранение.

"Белые ангелы" вывезли волонтера в больницу Запорожья, где ему провели операцию по удалению осколков.

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