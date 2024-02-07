Россия вербует наемников в Сирии для войны против Украины, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТО

Россия вербует на войну против Украины наемников в Сирии. К схеме рекрутинга причастны туристические фирмы. Сирийцам выдают российские паспорта по ускоренной процедуре за 5 дней.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным украинской разведки, подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия (около 1000 наемников) проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке, отмечает ГУР МО.

После прохождения учений боевиков доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда в Россию. По прибытии им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

ГУР опубликовало видео, где сирийцам вручили паспорта РФ, изготовленные за пять дней.

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В пресс-службе разведки отмечают, что рекрутинг в армию сирийцев Москва реализует через туристические фирмы. ГУР объясняет, что сначала наемникам обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем привлекают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.

В Улан-Уде паспортизированных наемников ждет мобилизация в 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду ВС РФ (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях в Украине.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", - отмечает ГУР МО.

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