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Новости Фото Война
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Россия вербует наемников в Сирии для войны против Украины, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТО

Россия вербует на войну против Украины наемников в Сирии. К схеме рекрутинга причастны туристические фирмы. Сирийцам выдают российские паспорта по ускоренной процедуре за 5 дней.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным украинской разведки, подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия (около 1000 наемников) проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке, отмечает ГУР МО.

После прохождения учений боевиков доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда в Россию. По прибытии им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

ГУР опубликовало видео, где сирийцам вручили паспорта РФ, изготовленные за пять дней.

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В пресс-службе разведки отмечают, что рекрутинг в армию сирийцев Москва реализует через туристические фирмы. ГУР объясняет, что сначала наемникам обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем привлекают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.

В Улан-Уде паспортизированных наемников ждет мобилизация в 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду ВС РФ (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях в Украине.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", - отмечает ГУР МО.

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Автор: 

разведка (4175) Сирия (3146) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+5
Пох... і мавп повідстрілюємо...
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07.02.2024 16:01
+5
Колись Україна з Срірії евакуювала українських дружин цих вівцейобов разом з **********, тепер в Україну приїдуть татусі ! Алах їм в сраку !!!
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07.02.2024 16:20
+5
Правильно,чучмеки,все записывайтесь в росармию и идите воевать.Она вам ведь мир уже принесла.Наверное мало.
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07.02.2024 16:44
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Росія вербує найманців у Сирії для війни проти України, - ГУР МО

Точно!
Повне гурмо!
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07.02.2024 15:58 Ответить
Пох... і мавп повідстрілюємо...
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07.02.2024 16:01 Ответить
Вже купили собі сигарети, телефони.....горілку і пакети
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07.02.2024 16:03 Ответить
А чому ми не вербуємо нікого за кордоном? А, це ж красти не можна, от лишенько...
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07.02.2024 16:04 Ответить
А навіщо? Є ж безкоштовні
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07.02.2024 16:15 Ответить
Бажаючим їхати в Україну ,потрібно якимось способом показувати, який фарш і запіканку з них зроблять українці.
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07.02.2024 16:11 Ответить
Для цього потрібно повноцінний англомовний канал на якому "зелені" піаритись не зможуть бо не знають мови...
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07.02.2024 16:19 Ответить
Аллах акбар?
- воистину акбар, идиоты
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07.02.2024 16:16 Ответить
- Аллах акбар?
- Акбар *******!
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07.02.2024 16:20 Ответить
Колись Україна з Срірії евакуювала українських дружин цих вівцейобов разом з **********, тепер в Україну приїдуть татусі ! Алах їм в сраку !!!
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07.02.2024 16:20 Ответить
цікаво, а їм показували кадри, як кацапам голови відриває? може, абізяни сирійські думають, що тут тир?
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07.02.2024 16:37 Ответить
Гадаю, що їх поставили перед вибором: або "музиканти" у Сирії їм будуть кінцівки ковадлом трощити (безкоштовно), або вони за з/п в долярах будуть воювати в Україні. Третього немає.
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07.02.2024 16:45 Ответить
Готують для взяття Харкова, чи просто Авдіївки?
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07.02.2024 16:40 Ответить
Правильно,чучмеки,все записывайтесь в росармию и идите воевать.Она вам ведь мир уже принесла.Наверное мало.
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07.02.2024 16:44 Ответить
і пакети їм одразу до паспортів надати
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07.02.2024 17:30 Ответить
Как сказала крыса Стойкому Оловянному Солдатику - А паспорт у тебя есть?
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07.02.2024 17:40 Ответить
Радісні такі, що отримали квиток на утілізацію в Україні!
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07.02.2024 23:56 Ответить
 
 