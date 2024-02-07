Врач ВВК в Хмельницкой области требовал 5 тыс. дол. взятки у больного военного за подтверждение диагноза, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке члена гарнизонной госпитальной военно-врачебной комиссии в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, медик требовал 5 000 долларов у больного военнослужащего за признание его военно-врачебной комиссией непригодным к службе с исключением из военного учета и увольнением из рядов Вооруженных Сил Украины. При этом врач достоверно знал, что у военного медицинское заболевание, которое является основанием для признания его непригодным. Злоумышленник обязывался оформить соответствующие медицинские справки, а также повлиять на коллег для принятия ими положительного решения.
Задержан врач в военном госпитале на Хмельнитчине во время получения второй части взятки в размере 1800 долларов. Первую часть он получил в качестве аванса накануне.
В настоящее время ему избрана мера пресечения, он отстранен от должности. Прокуратура сообщила взяточнику о подозрении ч.3 ст.369-2 УК Украины.
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Ну если у человека есть все документы, то нахрена ему ещё и платить. Если реально там болезнь, то он может оспорить решение местного тцк в областном. И сейчас много адвокатов гоняются за подобными делами чтоб имидж себе набить.
Влкшник реально тупой
Все від самого початку було "заточено", щоби "збивати бабло". А потім "дивуються", що люди чимось "незадоволені". От які "погані", "не патріоти". Не хочуть працювати на кишеню пристосуванців, злочинців і мародерів, які ховаються за військовою формою, та їхніх хазяїв - "зеленої шобли".
Мене вони чомусь посилали не в інститут ортопедії до фахових спеціалістів, а у звичайну лікарню...
В 26 не было снимков для рентгена, пришлось в 4 неотложку ехать. В Областной травме на 602микрорайоне послали нах - только военные.
Ну ещё из Сететенко на Пушкинской справка есть
Потребує щільної роботи з Українцями…, хіба-що оте, прикре самогубство як у ригоАНАЛІВ…