Врач ВВК в Хмельницкой области требовал 5 тыс. дол. взятки у больного военного за подтверждение диагноза, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке члена гарнизонной госпитальной военно-врачебной комиссии в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, медик требовал 5 000 долларов у больного военнослужащего за признание его военно-врачебной комиссией непригодным к службе с исключением из военного учета и увольнением из рядов Вооруженных Сил Украины. При этом врач достоверно знал, что у военного медицинское заболевание, которое является основанием для признания его непригодным. Злоумышленник обязывался оформить соответствующие медицинские справки, а также повлиять на коллег для принятия ими положительного решения.

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Задержан врач в военном госпитале на Хмельнитчине во время получения второй части взятки в размере 1800 долларов. Первую часть он получил в качестве аванса накануне.

В настоящее время ему избрана мера пресечения, он отстранен от должности. Прокуратура сообщила взяточнику о подозрении ч.3 ст.369-2 УК Украины.