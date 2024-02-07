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Врач ВВК в Хмельницкой области требовал 5 тыс. дол. взятки у больного военного за подтверждение диагноза, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке члена гарнизонной госпитальной военно-врачебной комиссии в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Затримання на хабарі члена ВЛК на Хмельнитчині

По данным следствия, медик требовал 5 000 долларов у больного военнослужащего за признание его военно-врачебной комиссией непригодным к службе с исключением из военного учета и увольнением из рядов Вооруженных Сил Украины. При этом врач достоверно знал, что у военного медицинское заболевание, которое является основанием для признания его непригодным. Злоумышленник обязывался оформить соответствующие медицинские справки, а также повлиять на коллег для принятия ими положительного решения.

Хабар

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Задержан врач в военном госпитале на Хмельнитчине во время получения второй части взятки в размере 1800 долларов. Первую часть он получил в качестве аванса накануне.

В настоящее время ему избрана мера пресечения, он отстранен от должности. Прокуратура сообщила взяточнику о подозрении ч.3 ст.369-2 УК Украины.

Автор: 

взятка (6159) Хмельнитчина (896) врачи (1515) военно-врачебная комиссия (191)


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Топ комментарии
+17
мразіна...
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07.02.2024 17:22
+16
Виродки.
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07.02.2024 17:25
+16
....скільки ж в Україні гнид, 73%вих, тупорилих чи продуманих жлобів... зла не вистачає за результати негативного, неприроднього відбору "успішних" хвойд за останні 300 років у межах України, та й не тільки
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07.02.2024 17:27
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мразіна...
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07.02.2024 17:22 Ответить
Виродки.
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07.02.2024 17:25 Ответить
....скільки ж в Україні гнид, 73%вих, тупорилих чи продуманих жлобів... зла не вистачає за результати негативного, неприроднього відбору "успішних" хвойд за останні 300 років у межах України, та й не тільки
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07.02.2024 17:27 Ответить
то же самое могу сказать про 54,70% голосов при явке 59,48 % в 20014, то же самое про 48,95 % в 2010 и т.д.
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07.02.2024 18:48 Ответить
Тільки дебіли зараз не бачать різниці між Порохом та Зе.
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07.02.2024 20:46 Ответить
Щоб його черв'яки живцем з'їли! Де ж ви такі гади беретеся? І ще й падло сидить в тилу!
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07.02.2024 17:27 Ответить
Пожизненный срок должен быть за такое. Врачь работает на врага-на россию и за такое только высшая мера наказания
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07.02.2024 17:27 Ответить
І чому ж люди відмовляються проходити ту ВЛК? Дивина...
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07.02.2024 19:35 Ответить
От саме тому люди не хочуть іти воювати, і кінця і краю цьому не буде.
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07.02.2024 17:30 Ответить
Якійсь йолоп, навіщо вимагати гроші у реально хворого, якщо при ціні у $5000 за довідку про непридатність до нього б черга стояла з тих, хто ні за що б його не здав?
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07.02.2024 17:31 Ответить
Ну як сказати ) 5 штук-то для реально хворого,а за фальшивий діагноз-розцінки вже інші )))
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07.02.2024 17:36 Ответить
Какой то совсем тупой влкшник
Ну если у человека есть все документы, то нахрена ему ещё и платить. Если реально там болезнь, то он может оспорить решение местного тцк в областном. И сейчас много адвокатов гоняются за подобными делами чтоб имидж себе набить.
Влкшник реально тупой
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07.02.2024 17:33 Ответить
В тому то й справа,що в областному тцк буде те саме що й в місцевому )))А те,що є всі документи- то нічого ще не визначає ),звісно,якщо об'єктивно немає руки,ноги,чи якогось внутрішнього органа )
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07.02.2024 17:40 Ответить
Ну рішення обласного тцк можна оскаржити в суді, а в суд можна в якості доказу принести результати досліджень у профільному медичному закладі. І тоді буде слово лікаря влк проти слова кандидата чи доктора наук і профільного фахівця!
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07.02.2024 18:02 Ответить
Складно щось оскаржувати чи доказувати, сидячи в окопі. На це й розрахунок.
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07.02.2024 19:38 Ответить
Навіть якщо немає органа, або він не виконує належної функції, Наказ МОУ номер 402 виписано таким чином, що на розсуд будь-якого лікаря "влк", людину легко можна визнати "придатною", і голова "влк" це залюбки підпише. Притягнути їх до відповідальності, при цьому, буде дуже важко.
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07.02.2024 18:28 Ответить
жадність фрайера згубіла
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07.02.2024 20:04 Ответить
Ніколи не зрозумію - мозок відмовляється визнавати абсурд - чому пійманого на гарячому хабарника замість того щоб арештувати і протягом 72 годин поставити перед Судом, а після Суду відправити в колонію просто відпускають...
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07.02.2024 17:43 Ответить
зарішать відпустили.
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07.02.2024 18:20 Ответить
Ну правильно, хронічно хворі люди, особи з інвалідністю - всі вмить стають на "влк" "придатними" та "здоровими" - якщо не заплатили "кругленьку суму" - стандартна практика "тцк/влк".
Все від самого початку було "заточено", щоби "збивати бабло". А потім "дивуються", що люди чимось "незадоволені". От які "погані", "не патріоти". Не хочуть працювати на кишеню пристосуванців, злочинців і мародерів, які ховаються за військовою формою, та їхніх хазяїв - "зеленої шобли".
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07.02.2024 17:48 Ответить
То може його самого на ВЛК й у окопи?
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07.02.2024 17:48 Ответить
всі на війні заробляють як можуть.... деякі крадуть одразу мільйонами та мільярдами, інші вимагають свою частку від військових та їх родичів..., є й такі, які просто обкрадають громадян за різними схемами... й тільки військові стоять на смерть, щоб це відбувалось за їхніми спинами...
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07.02.2024 17:50 Ответить
розстріляти...при спробі втечі
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07.02.2024 18:00 Ответить
Взагалі, вважаю, що ВЛК треба ліквідувати, як рудимент совка. У нас купа державних і приватних медичних закладів, де можна пройти обстеження і принести довідку звідти в ТЦК!
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07.02.2024 18:04 Ответить
а там працюють за зарплату?
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07.02.2024 18:13 Ответить
Дивлячись де...
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07.02.2024 18:17 Ответить
Влк не проводят обследования, они дают направление на обследование в соответствующие клиники. И по результатам обследования уже выносят решение
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07.02.2024 18:27 Ответить
По-перше, вони проводять огляд, ви в військоматі ніколи не були? Так, видають направлення на обстеження, але в конкретні медзаклади. Вибачте, ви вірите, що у тій клініці, куди вони посилають, кращі специ, ніж в Добробуті чи Борисі?
Мене вони чомусь посилали не в інститут ортопедії до фахових спеціалістів, а у звичайну лікарню...
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07.02.2024 18:43 Ответить
Я то как раз был и много бегать пришлось по всему Харькову.
В 26 не было снимков для рентгена, пришлось в 4 неотложку ехать. В Областной травме на 602микрорайоне послали нах - только военные.
Ну ещё из Сететенко на Пушкинской справка есть
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07.02.2024 19:51 Ответить
Ну от щоб не бігати, то треба зробити просто - пішов до профільного лікаря в будь-який медзаклад, пройшов обстеження, отримав результати і довідку, заніс в ТЦК. В ТЦК лишити одного терапевта для базового огляду і прийому довідок (ну і перевірки, що вони не підробні). І все!
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07.02.2024 20:04 Ответить
Сьогоднішні лікарі - це жах, йдуть навіть на те, аби погіршити здоров'я пацієнта.
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07.02.2024 18:50 Ответить
Це ота сама, категорія ЖДУНІВ - акакаяразніца ….
Потребує щільної роботи з Українцями…, хіба-що оте, прикре самогубство як у ригоАНАЛІВ…
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07.02.2024 18:56 Ответить
А накуя платив?
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07.02.2024 19:20 Ответить
тварь в авдеевку медиком
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07.02.2024 19:37 Ответить
Не тепер,давніше,одна моя знайома ,доводила ,що в Україні все супер,ну крім того ,що її чоловік з 10% зору,мусів періодично давати хабаря лікарці,щоб підтверджувати інвалідність по зору.
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07.02.2024 19:37 Ответить
повесить ******** с табличкой на шее-нарушил клятву гиппократа!....................................................
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07.02.2024 20:01 Ответить
 
 