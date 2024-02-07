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В Ивано-Франковской области сотня людей перекрыла дорогу и напала на двух женщин и ребенка. Одну из пострадавших называли "наводчицей военкома". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Косовском районе Ивано-Франковской области около 100 человек перекрыли дорогу и нанесли травмы двум женщинам и ребенку.

Об инциденте сообщили в фейсбуке полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

"6 февраля на линию 102 поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач. На место немедленно выехало руководство областной, районной полиции и следственно-оперативная группа", – пишут в полиции.

По информации правоохранителей, жители получили ложную информацию, распространенную по локальным группам в социальной сети. Около ста человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства.

Сообщается, что между гражданами произошли потасовки, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу.

Читайте также: Жителям Ивано-Франковской области предлагают отсрочку от мобилизации за участие в строительстве фортификаций на Донетчине

Полицейские провели с жителями разъяснительные беседы и люди вскоре разошлись.

Полиция ожидает результатов экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествия.

Одна из пострадавших Иванна Ванджурак рассказала об инциденте в своем фейсбуке.

По ее словам, она ехала в отделение "Новой почты" в Космач. С ней в машине находилась шестилетняя дочь. В центре, возле заправки, ее остановила толпа разъяренных женщин. Она отметила, что некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения. У них в руках были палки, биты и разные металлические вещи.

Как рассказала Ванджурак, женщины спросили ее, кто она такая, куда едет и "чего ты приехала к нам в село?" Женщина объяснила, что едет с ребенком на почту, и что местная, из соседнего села. Люди с "наездом" потребовали, чтобы Иванна показала свой телефон, не снимала ли их там. Потерпевшая все показала и ее отпустили.

На обратной дороге толпа снова остановила машину Иванны. Ванджурак увидела, как люди просто идут на машину. Она успела запереть дверь и открыть окно. Несколько человек начали снова спрашивать, кто она такая.

"Назвали меня "наводчицей военкома". Думали, что я "сдаю" их мужей", - рассказала женщина.

Автор: 

Нацполиция (16463) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+41
івано-франківські патріоти формують батальйони теріторіальної оборони від мобілізації.
Очікувано.
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07.02.2024 17:59
+32
Вспомнились "Новые Санжары"...
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07.02.2024 17:58
+30
Зелень доведе людей до гріха
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07.02.2024 17:58
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Страница 3 из 3
Можно просто так авто останавливать и спрашивать куда едешь?
То пора в ЕС.
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07.02.2024 18:15 Ответить
Можна.
Бо якщо влада вчиняє до людей беззаконня, то і люди будуть відповідати тим же щодо представників влади.
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07.02.2024 18:21 Ответить
Та я не против,ну как то беззаконие с ЕС плохо сочетается.
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07.02.2024 18:25 Ответить
Що ти там верзеш, маємо наслідок правління Зе-болота, який поділив людей на бідних та злодіїв!
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07.02.2024 19:51 Ответить
А блокування кордонів з Україною законне чи ні? І нічого, якось поєдналось з ЄС...
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07.02.2024 19:52 Ответить
Гуманитарку и военные грузы транзитом никто не задерживает.
Конечно законно,для этого и существует граница,это не проходной двор.
Если мне срут ежедневно под дверь и говорят,что гафно случайно само под дверь попадает-то я прийму меры.Ездь через Словакию,Румынию,Венгрию и там сри.
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07.02.2024 20:12 Ответить
Маячня.
1. Блокування абсолютно незаконне. Для вирішення питань законним способом існують суди.
2. Саме так, "срут под дверь", куйло виправдовує агресію проти нашої країни.
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07.02.2024 21:19 Ответить
А прихисток Австрією усіх бажаючих корупціонерів, то закон?
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07.02.2024 20:01 Ответить
Преступниками занимается интерпол.
Если он не в розыске,то в чём его преступление?Кто такой корупционер,почему он в розыске?
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07.02.2024 20:06 Ответить
тобто, жінка з дитиною, яких побило це стадо скотів, - представники влади?
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07.02.2024 18:46 Ответить
Володя, а ви на відео де?
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07.02.2024 19:34 Ответить
Яке беззаконня вчиняє влада?
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07.02.2024 19:59 Ответить
То чому не йдуть бити морду владі ? Чому напали на жінку й дитину .? п.здець ідіоти .
Стадо колгоспного бидла .
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07.02.2024 20:07 Ответить
Якась мутна історія....А чого ці люди вимагали...невже головної метою натовпу було побитя жінки з дитиною?? Скорішь за все це був протест проти свавілля місцевих чинуш але про це замовчено...
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07.02.2024 18:21 Ответить
При в'їзді у Івано-Франківськ стоять блок пости.
Зупиняють навіть рейсові міжміські автобуси .
Вимагають виходити з автобуса всім чоловікам у віці від 18 до 60 років.
У кого є бронь та документи в порядку, тих відпускають назад в автобус.
Решта пакують.
А люди зранку їдуть на роботу у Франківськ.
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07.02.2024 18:25 Ответить
Вообще-то автобус это не общественное место,туда могут зайти только определённые люди(купившие билет например,не обосраные и т.д)
Они могут попросить выйти,но не имеют право вытягивать с автобуса.
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07.02.2024 18:29 Ответить
Формується армія ухилянтів і переходить до війни ?
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07.02.2024 18:25 Ответить
Порадували кацапів. Молодці.
У них сьодні подвійна радість - приїхав Трампа посланець, просить у плєшивого миру і "валнєнія на Украінє".
Пабєда блізка кароч...
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07.02.2024 18:27 Ответить
Це кожного дня радує Зе! Що тут не зрозумміло, жидва знищує українців!
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07.02.2024 19:53 Ответить
Щоб не радувати кацапів треба стати тихим рабом. Що вже фактично сталося.
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08.02.2024 01:52 Ответить
То пишуть а ТК що жінка з дитиною тут уже дві жінки і дитина . До ранку не дивно якщо з багпжника ТЦКашники повилазять
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07.02.2024 18:29 Ответить
Текст прочитали? Прочитайте, знайдете другу.
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07.02.2024 20:05 Ответить
В Телеграм каналах писали що жінка була смма з дитиною . Егеж😜
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07.02.2024 22:36 Ответить
в 1919 коли уряд ЗУНРу мобілызував чоловіків до захисту свроєї держави, то таких баб жандарми пороли батогами

Від леґенд до правди. XXIX-ХL.

https://zbruc.eu/taxonomy/term/35336 Лонгин Цегельський

https://zbruc.eu/node/85039
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07.02.2024 18:30 Ответить
в 1919 коли уряд ЗУНРу мобілызував чоловіків до захисту свроєї держави, то таких баб жандарми пороли батогами

Від леґенд до правди. XXIX-ХL.
https://zbruc.eu/taxonomy/term/35336 Лонгин Цегельський
https://zbruc.eu/node/85039
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07.02.2024 18:36 Ответить
І де зараз та ЗУНР?
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07.02.2024 18:57 Ответить
соціалісти-євреї в Дрогобичі заявили під час Паризької конференції, що націоналізують нафтопромисли власниками яких були англійці і французи.
На конференції поляки заявили, що ЗУНР - це комуністи, тому ніякої держави "зунрівським більшовикам"

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Західноукраїнська Народна Республіка [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=12 ред.
На відміну від більшости міст та містечок Галичини, де українці взяли владу до рук 1 листопада 1918 року, поляки утримували владу у місті до 2 листопада. Українці опанували містом після прибуття до нього військових частин. На жаль, не удалось уникнути при цьому кровопролиття.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]

14 - 15 квітня 1919 р. в місті вибухнуло повстання, очолюване революційним комітетом, керівне ядро якого становили комуністи (члени КП Східної Галичини) В.Коцко, Г.Михаць, І.Кушнір. Робітники, повсталі міліціонери захопили центр міста, вокзал, пошту, приміщення суду, тюрму. Увечері об'єднана робітничо-селянська рада була проголошена органом державної влади (керівництво - 5 осіб). Було надіслано привітання Радянським урядам України, Угорщини. 15 квітня частини УГА обеззброїли повстанців, проводирів було заарештовано. 8 - 10 травня у місті відбулось виїзне засідання уряду ЗУНР з участю військового командування. Дрогобицький бунт вписувався у геополітичні плани Москви щодо створення більшовицького містка до Угорщини і Баварії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23]

Василь Федорович Коцко (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C квітень https://uk.wikipedia.org/wiki/1873 1873 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87) Млинки Шкільні , нині у складі м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Дрогобича Львівської обл. - https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 26 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 ) - діяч комуністичного руху в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західній Україні . У радянський час на його честь була названа https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 вулиця у Львові .

Народився в селянській сім'ї. З 1888 року провадив ідеологічну роботу, переважно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Дрогобичі і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Бориславі . Брав участь у діяльності комуністів на Полтавщині. Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КПЗУ з 1918. Один із керівників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82 Дрогобицького збройного заколоту 1919 проти влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЗУНР , який розпочала місцева міліція, що перебувала під впливом «червоних» ідей. Він тривав два дні (14-15 квітня) і був швидко придушенийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .

У 1918-1921 - член Дрогобицького повітового та окружного комітетів, з 1921 - ЦК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Компартії Східної Галичини .
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09.02.2024 09:45 Ответить
Спитайте будь-кого, Косівський р-н ...там при совку влади не було... Вся влада у людей
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07.02.2024 18:45 Ответить
Коли у державі несправедливість, народ береться за сокири!

Всіх державних чиновників і їх дітей на передову!
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07.02.2024 18:46 Ответить
НЕГАЙНО та 100%...!!!!
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07.02.2024 18:50 Ответить
"прастой наріт береться за сокири" і б'є невинних жінок та їх дітей
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08.02.2024 09:52 Ответить
Пора уже прессе про это говорить - мобилизация слишком странная,пока из села призывают последних эпилептиков и группников в городах красиво отдыхают молодые и здоровые госслужашие,которым шапито бесконтрольно раздало бронь,люди недовольны.
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07.02.2024 18:48 Ответить
Шизофрения на марше.
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07.02.2024 18:50 Ответить
Так подібні конфлікти постійно і вони двохсторонні, далі буде ще гірше.

https://www.volynnews.com/news/all/na-volyni-ttsk-i-politsiia-zakuvaly-v-kaydanky-i-zatrymaly-batka-******-iakyy-zaraz-na-peredoviy-video/ НА ВОЛИНІ ТЦК І ПОЛІЦІЯ ЗАКУВАЛИ В КАЙДАНКИ І ЗАТРИМАЛИ БАТЬКА ВОЇНА, ЯКИЙ ЗАРАЗ НА ПЕРЕДОВІЙ.
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07.02.2024 18:53 Ответить
Прийде син у відпустку і можливо не з порожніми руками
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07.02.2024 22:38 Ответить
Молодці, вєрною дорогою пішли таваріщі.
Не знаю чи виновата ця жінка, але симптом сам по собі вже рухається впевнено до громадянської війни.
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07.02.2024 18:54 Ответить
Підозрюю,що влада навмисно її провокує
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08.02.2024 11:10 Ответить
Це для поціновувачів конституції. Прав, свобод. Зграя п'яного бидла напала на жінку і дитину. Понівечила майно. Обмежила переміщення. Тримала в заручниках. Погрожувала. Обмежувала волю. З десяток порушених статей конституції та кримінального кодексу. А менти просто провели роз'яснювальну роботу. Колись у нас були такі собі стрибки, які здавали кацапам хлопців з лісу, їх родичів. Оце скоріш за все п'яний поміт отієї наволочі згадав свої гени. Ха ха ха.
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07.02.2024 18:54 Ответить
А в Омериці як до Конституції відносяться ? Теж сенатори там різні водять по ній як по роялю а як втомилися водити то ставлять на паузу?! Може то жінкаякогось тцкашника чи ще якогось "бронєбойного" от люди і пішли
До речі пʼяним можна назвати любого , а докази де
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07.02.2024 22:43 Ответить
Я не в штатах. Я в Україні. Тепер ви кажете про докази? Какіє ваші доказатєльства? Кіно Красная жара з Арнольдом. Відколи для вас ухилянтів стали потрібні докази? Люба сценка із 95 кварталу про ухилянтики і кривавого тцкашників не потребує ніякого доказу. Воєнкомів звільняли, а кого і закривали. Все ок. Так і треба. А от тепер всю цю п'яну зграю також до відповіді і в каталажку. Закони мають бути для всіх однакові, як ви любите виступати. Погано виконали завдання товаріща майора, то тепер давайте отих лярв в буцигарню. Ха ха ха.
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07.02.2024 23:58 Ответить
Не хахакай бо на дурника схожий
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08.02.2024 11:25 Ответить
Все, веселее и веселее , интересно, кто то ещё ржёт
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07.02.2024 18:54 Ответить
ну, принаймі ті, кого ти запитуєш - сруть. І жруть - лайно з Г+Г.
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07.02.2024 19:00 Ответить
вже ні, про свій вибір не згадують. Обмежуються тостами за столом накшталт "смерть росії".
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07.02.2024 19:34 Ответить
Гуцули думають, що ***** їх не закатає в м'ясо "визволяти" Варшаву чи Вільнюс подібно до того, як нині кримчани та донбаські "визволяють новоросію".
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07.02.2024 18:55 Ответить
Кримчани та донбаські йдуть воювати, в основному, цілком добровільно. Не знаю, чому, але більшість з них ненавидять Україну ще більше, ніж самі кацапи.
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07.02.2024 19:59 Ответить
Навряд чи йдуть воювати добровільно. а ненавидять тому, що розуміють, що все це жахіття - їхніх рук справа, та час не повернеш. Хоч би вчилися на помилках.
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08.02.2024 00:28 Ответить
Нічого вони не розуміють. Ненавидять Україну, в більшості, навіть, ті донбасяни, що зараз потікали у Львів.
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08.02.2024 08:00 Ответить
Активісток та підбурювачів в каталажку та на перший раз максимальний штраф. СБУ повинна прочистити місцевість - там 100% засіли вороги України.
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07.02.2024 19:04 Ответить
В каталажку треба дебілів що довели населення.
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07.02.2024 19:38 Ответить
Розділятись треба. Хай оті луганські та донецькі судді із Кієва його і захищають.
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07.02.2024 19:26 Ответить
В 2019 році Франківщина проголосувала за Кращевтіка. Хавайте.
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07.02.2024 19:30 Ответить
...ото так "прозріває-тверезіє" тупорилий прикольний лохторат Зєлєнскага?
- ми, дибіли, нє етага хатєлі..
і гдє шашликі для Великага асфальта?
- нє для того мама бородату квіточку ростила..
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07.02.2024 19:32 Ответить
Хохлобидло заслуговує на те, щоб кацапи поставили їх знову в позу...
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07.02.2024 19:35 Ответить
Тільки та частина яка голосувала за зелебобу заслуговує.
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07.02.2024 19:51 Ответить
Ця нація на 90% складається з бидла та свинопасів!!!!!!10% воїнів -лицарів у перші ж години стали до зброї і з останніх сил тримають фронт.Нажаль вони гинуть і з кожним днем їх стає все менше. А в цей час шльопй....нь,сидячи у теплих хатах і розпатякує, чи законно, чи не законно вони ЗОБОВ*ЯЗАНІ захищати свою державу.Нічого,прийде кислоокий бурят з кацапом, та все розяснять швиденько,особливо тим же гуцулам. Оунівці добре залили їм сала за шкіру і вони це добре пам*ятають!!!
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07.02.2024 20:03 Ответить
А ще "подобається", коли "омбудсмен" в законі про мобілізацію вбачає порушення прав.

Я знаю, що цей покидьок, коли настане, не дай Боже, швах, втіче кудись на Захід. А от тим, що дуже переймалися своїми правами, кацапи покажуть ...как_родіну_любіЦь...
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07.02.2024 21:16 Ответить
Таке враження що війна потрібна тільки тим хто захищає Україну від ворога ,влада всю відповідальність хоче перекласти на військових ,а вони ні до чого вони за все хороше , франківське бидло показало весь свій "патріотизм".
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07.02.2024 19:35 Ответить
Так. Тут, на Галичині, є таке явище, як галицький сепаратизм та галицький націоналізм. Взагалі їм пох Україна, вони бачать себе окремою автономією Польщі. Доволі часто можна почути таку маячню-"Чому ми маємо воювати за Україну тих східняків коли ми вже майже в Європі. Нехай самі воюють." І тут постає питання, а де справжні сєпари? А для особо обдарованих, які зараз будут кидати какашки на вентилятор та срати цеглою-я галичанин, живу на Галичині і знаю настрої місцевих краще за інших.
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07.02.2024 21:15 Ответить
А я -- не галичанин. А Ви просто верзете прокацпську маячню.
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07.02.2024 21:18 Ответить
Та ні, це не маячня, це жахлива реальність. Є досить дієвий метод перевірки-квиток до Коломиї, а далі газелькою в якесь село, наприклад в Уторопи. Далі, слухати, розмовляти, думати...
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07.02.2024 21:38 Ответить
Дивний погляд. Мене за такий погляд де вже не банили. Виявляється не тільки я так думаю.
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08.02.2024 00:29 Ответить
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZV2yKUtI8GRDc-_oiuYndZyahYcQwK1QRXRHcnjBeV7ewPY5MJ5uDUdbLF-jIcMUrkvLb7UfLfgYralK5AAhNYK9359CtrVjMvOQGD1lNxD4Oa1jaZaoiwlUTCWiHK7ci4dw7gVRLYZ0nTd6OQ6DXNu&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/7230141120405835?__cft__[0]=AZV2yKUtI8GRDc-_oiuYndZyahYcQwK1QRXRHcnjBeV7ewPY5MJ5uDUdbLF-jIcMUrkvLb7UfLfgYralK5AAhNYK9359CtrVjMvOQGD1lNxD4Oa1jaZaoiwlUTCWiHK7ci4dw7gVRLYZ0nTd6OQ6DXNu&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Не надати в законі чітко визначений термін служби за мобілізацією - означає демотивувати тих, хто в армії з 2022 і одночасно відвернути від служби всіх військовозобов'язаних, які абсолютно логічно уникатимуть служби на незрозумілий час.

Це гарантовано призведе до конфліктів та в цілому вже незабаром до зниження боєздатності армії, бо скласти мобілізаційний план буде майже нереально.

Люди в Україні є, але їхні "слугі" знову біжать граблями "простих рішень" та грають в улюблене "не дивись вгору".

Нагадаю про успішний досвід шести хвиль мобілізації, коли в 2017 році взагалі відмовились від призову, і при тому ніхто не закривав кордони - бо була грамотна робота з населенням, чіткі правила та можливість короткого контракта, що дозволило сформувати ОР-1, який багато в чому допоміг зірвати бліцкріг 24.02.

.......

Зараз це не просто закон про мобілізацію - це тест на життєздатність держави.
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07.02.2024 19:38 Ответить
Прикарпатські дритсляві суперпатріоти!
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07.02.2024 19:45 Ответить
Чим докажеш, що ти не такий?
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07.02.2024 20:07 Ответить
Приїхали...Ще й прикацаплені!
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07.02.2024 20:53 Ответить
Всякий підарас з імперськими амбіціями - це твій путін, який розпочав загарбницьку війну саме через свої імперські амбіції. І Байден тут взагалі ні до чого.
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07.02.2024 20:59 Ответить
Як шо бухе бидло починае бити на шляхах жінок з діточками, тому шо їм шось здалося, це хлопчики і є - пистець....
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07.02.2024 19:46 Ответить
Апофеоз деградації як нації так і держави загалом.
Ну шо дибіли, поржали? Хуже нє будєт?
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07.02.2024 19:58 Ответить
'пересічні', які за задумом 'иліт' повинні взяти весь тягар війни на себе, бунтують. Що тут зробиш? Відчувають несправедливість.
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07.02.2024 20:06 Ответить
Повідомляють що в горах, зокрема в районі Косів ще сильні позиції РПЦ МП... Якщо це справді так, то ...
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07.02.2024 20:08 Ответить
Село Космач . 21 століття ..

.
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07.02.2024 20:13 Ответить
чому влада втратила довіру?
ось у чому питання
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07.02.2024 20:53 Ответить
Справедливість буде, коли сини і дочки Коломойського, Тігіпка, Порошенка, Кличка, Садового, Яценюка, Турчинова, суддів, прокурорів та іншої падли, яка при кориті ці всі роки, будуть на передку в окопах!

А так це вже початок громадянської війни! Перші дзвіночки...
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07.02.2024 20:55 Ответить
Так кацапи цього і добиваються ! Отримавши по зубах 2 роки тому , вони зрозуміли "бліцкриг" їх не вдався , а отже - треба грати в довгу і просто чекати , доки українці , як завжди , пересваряться між собою ....
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07.02.2024 21:00 Ответить
А ви будете на дивані там сидіти і чекати поки вони будуть в окопах? І про батька Бандеру співати?
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07.02.2024 21:10 Ответить
П'ятірочка за перешкоджання роботі ТЦК з конфіскацією швидко охолодять ціх запальних жіночок.
Якщо вже вони просяться бути пограбованими і примушеними до роботи то хай це зробить Україна а не кацапня.
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07.02.2024 20:55 Ответить
З такими рішучіми жінками у них там, мабуть, немає ні злочинності, ні контрабанди, ні земельних баронів, суцільне торжество справедливості, демократії і рівноправія.
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07.02.2024 20:56 Ответить
Ухилянти , чуваки на спецобліку, і пенси розказують про зелену погань і кривавих тцкашників, а самі виявляється нічим не кращі. Зараз будуть казати, що алкоголічок спровокував заїзд у село незнайомої машини із жінкою і дитиною. І лише одна напівп'яна істота розгледіла, що це не та жінка. Чим не дибіли із махачкали? Тепер виявляється правильними словами комбрига про простріляні коліна. Може краще наперед ухилянтам прострілювати коліна, щоб їхні самки зарання розбігалися в корчі від незнайомих машин? Так авансом. Для профілактики. Ха ха ха.
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07.02.2024 21:09 Ответить
Ти за свою самкою дивися, козел.
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07.02.2024 21:22 Ответить
О а що твоя там бухала? Не хочеш слухати про неї чогось поганого? То скажи нехай не бухає і не налітає на незнайомі машини, а обходить стороною або сидить біля тебе. Гівно має бути біля гівна. Ха ха ха.
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07.02.2024 21:27 Ответить
краще прострелити твою голову. вона тобі всеодно не потрібна.
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07.02.2024 21:40 Ответить
Та як же ти прострелиш ухилянтики? Це ж не по конституції. Це ж тільки криваві тцкашники із ваших слів таке роблять. Якійсь у вас там хрєновий підрозділ алкоголічок. Ви ж такі пушисті і гарненькі ходите собі в трусіках, на матрасіках перепливаєте Тису і Чорне море, перевдягаєтеся у тьолочок. А тут на тобі. П'яний підрозділ вилітає не на ту машину. Хоч би інструктаж нормально би їм провели. "Бойове" завдання погано виконане. А чого? А то му що самим якось сцикотно вискакувати. Правда? Ха ха ха.
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07.02.2024 21:51 Ответить
цих людей треба позбавляти права голосу, бо їм не потрібна незалежна Україна
пристосуванці, зрадники та хатоскрайники
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07.02.2024 21:21 Ответить
Чому ніхто не згадує вчорашнє відео де дніпровська беркутня відверто не бажає йти на війну ?!
Чи ніхто не бачить конкретний зв'язок між цими подіями ?
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07.02.2024 21:29 Ответить
А що вам тільки зараз це очевидно? Ця вся історія тягнеться не один рік. Не будемо забігати далеко назад, а візьмемо хоча б 19 -20 р. На той час ЗСУ заходило в сектор приблизно з50-60 відсотками що особового складу, що озброєння. На більше просто не вистачало людей. Тому була состряпана пісулька що при необхідності різко прирізко будуть залучені мобілізанти до повної укомплектації. В кінці 21 року виходять зміни до закону про мобілізацію. Те що там написане нікого не цікавило. Абсолютно. Потім нам розказував лукашенко, що в Україні ніхто воювати проти нього і ***** ніхто не буде, і він був свого роду правий. Якби бойовим бригадам не допомогли добровольці, то я не знаю чи втримались би ми хоч по Дніпру. Суспільство готували і готують далі до того, що оце кинули мобілізантів у 22році і на тому й все. Вони виснажаться , а іншим воно не треба. Ухилянти прекрасно зрозуміли зєлю і його політику і йому підіграють із своїми сценками з 95 кварталу про свою якоби жертовність. Ну пообзивають його трохи покидьком. А він помовчіть собі. Демократія ж. Конституція ж. І інші примочки. Та сама сценка про швондера і шарікова. Я вас должен паставіть на учьот. На учьот стану, а воєвать нє пойду. Мнє бєлий білєт полагаєтца. Як казав леонід данилович. Хлопці це ж вже було. Тільки сто років тому. Ха ха ха.
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07.02.2024 22:22 Ответить
"Славних прадідів великих
Правнуки погані...."

У 1944 році було проголошено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Космацьку незалежну республіку . Взимку 1944-1945 років село обороняли дев'ятнадцять сотень УПА. Після захоплення села енкаведистами в січні 1945 року був розміщений гарнізон МВС (500 чол.), на село здійснили наскок відділи Коломийського та Станиславівського відтинків УПА (1200 чол.). Знищено автоколону з 12 машин та біля 300 більшовиківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-3 [3] . 3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%C2%BB курені «Скажені» (командир Павло Вацик «Прут»), «Гайдамаки» і «Карпатський» вели оборону Космача, а курінь «Скажені» та дві сотні «Гайдамак» почали контрнаступ і знищили близько 80 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 карателів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-4 [4] .
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07.02.2024 21:44 Ответить
В концтаборах совєтів відбували строки жителі Космача: Петро Палійчук з родиною, Василь Пожоджук, Юра Линдюк, Параска Боб'як, Петро Варцаб'юк, Олекса Костюк, Олена та Іван Мохначуки, Марія Варцаб'юк, вчителька з Завоєлів Анна Никорович, Параска Вагелюк, Іван Карп'юк з родиною і десятки-десятки інших. Тут було арештовано і вивезено на каторгу історика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентина Мороза , а згодом і космацького священика о. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Василя Романюка . Отця Василя Романюка - вже після звільнення з ув'язнення - було висвячено в Космачі на владику Ужгородського і Хустського. А невдовзі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF єпископ Володимир Романюк був обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Патріархом Київським і всієї Руси-України .
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07.02.2024 21:47 Ответить
Тільки мені виглядає дивним, що жінка з міста Косова, де достатньо п/в, поїхала у село Космач за 37 км у відділення Нової Пошти. І це після того, як жіночки самоорганізувались від людоловів. І ще текст її у фб - алкоголічкі, незаконне перекриття дороги тощо. Виглядає, як спланована провокація.
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07.02.2024 21:45 Ответить
"як жіночки самоорганізувались від людоловів..."

чекають на "асвабадітєлєй" ?

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07.02.2024 21:50 Ответить
Тебе в армії чекають, не на інтернет-фронті.
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07.02.2024 22:50 Ответить
Ти дивись, Франківці проголосували, як і всі 73% за найкращого, а сьогодні не бажають захищати свій вибір? Гайда чоловіків на фронт, то ж ваші рученьки ставили галочки і хрестики в бюлетнях, чи Зінка? А за чоловіками підете і ви, бо ті, кого ви вибрали бояться снайперів.
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07.02.2024 22:48 Ответить
Ну західняки такі "патриоти", що аж страшно.
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08.02.2024 00:17 Ответить
дикуни
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08.02.2024 16:53 Ответить
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