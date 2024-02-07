В Ивано-Франковской области сотня людей перекрыла дорогу и напала на двух женщин и ребенка. Одну из пострадавших называли "наводчицей военкома". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Косовском районе Ивано-Франковской области около 100 человек перекрыли дорогу и нанесли травмы двум женщинам и ребенку.
Об инциденте сообщили в фейсбуке полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
"6 февраля на линию 102 поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач. На место немедленно выехало руководство областной, районной полиции и следственно-оперативная группа", – пишут в полиции.
По информации правоохранителей, жители получили ложную информацию, распространенную по локальным группам в социальной сети. Около ста человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства.
Сообщается, что между гражданами произошли потасовки, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу.
Полицейские провели с жителями разъяснительные беседы и люди вскоре разошлись.
Полиция ожидает результатов экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествия.
Одна из пострадавших Иванна Ванджурак рассказала об инциденте в своем фейсбуке.
По ее словам, она ехала в отделение "Новой почты" в Космач. С ней в машине находилась шестилетняя дочь. В центре, возле заправки, ее остановила толпа разъяренных женщин. Она отметила, что некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения. У них в руках были палки, биты и разные металлические вещи.
Как рассказала Ванджурак, женщины спросили ее, кто она такая, куда едет и "чего ты приехала к нам в село?" Женщина объяснила, что едет с ребенком на почту, и что местная, из соседнего села. Люди с "наездом" потребовали, чтобы Иванна показала свой телефон, не снимала ли их там. Потерпевшая все показала и ее отпустили.
На обратной дороге толпа снова остановила машину Иванны. Ванджурак увидела, как люди просто идут на машину. Она успела запереть дверь и открыть окно. Несколько человек начали снова спрашивать, кто она такая.
"Назвали меня "наводчицей военкома". Думали, что я "сдаю" их мужей", - рассказала женщина.
Пожалуйста, подождите...
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То пора в ЕС.
Бо якщо влада вчиняє до людей беззаконня, то і люди будуть відповідати тим же щодо представників влади.
Конечно законно,для этого и существует граница,это не проходной двор.
Если мне срут ежедневно под дверь и говорят,что гафно случайно само под дверь попадает-то я прийму меры.Ездь через Словакию,Румынию,Венгрию и там сри.
1. Блокування абсолютно незаконне. Для вирішення питань законним способом існують суди.
2. Саме так, "срут под дверь", куйло виправдовує агресію проти нашої країни.
Если он не в розыске,то в чём его преступление?Кто такой корупционер,почему он в розыске?
Стадо колгоспного бидла .
Зупиняють навіть рейсові міжміські автобуси .
Вимагають виходити з автобуса всім чоловікам у віці від 18 до 60 років.
У кого є бронь та документи в порядку, тих відпускають назад в автобус.
Решта пакують.
А люди зранку їдуть на роботу у Франківськ.
Они могут попросить выйти,но не имеют право вытягивать с автобуса.
У них сьодні подвійна радість - приїхав Трампа посланець, просить у плєшивого миру і "валнєнія на Украінє".
Пабєда блізка кароч...
Від леґенд до правди. XXIX-ХL.
https://zbruc.eu/taxonomy/term/35336 Лонгин Цегельський
https://zbruc.eu/node/85039
Від леґенд до правди. XXIX-ХL.
https://zbruc.eu/taxonomy/term/35336 Лонгин Цегельський
https://zbruc.eu/node/85039
На конференції поляки заявили, що ЗУНР - це комуністи, тому ніякої держави "зунрівським більшовикам"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Західноукраїнська Народна Республіка [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=12 ред.
На відміну від більшости міст та містечок Галичини, де українці взяли владу до рук 1 листопада 1918 року, поляки утримували владу у місті до 2 листопада. Українці опанували містом після прибуття до нього військових частин. На жаль, не удалось уникнути при цьому кровопролиття.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]
14 - 15 квітня 1919 р. в місті вибухнуло повстання, очолюване революційним комітетом, керівне ядро якого становили комуністи (члени КП Східної Галичини) В.Коцко, Г.Михаць, І.Кушнір. Робітники, повсталі міліціонери захопили центр міста, вокзал, пошту, приміщення суду, тюрму. Увечері об'єднана робітничо-селянська рада була проголошена органом державної влади (керівництво - 5 осіб). Було надіслано привітання Радянським урядам України, Угорщини. 15 квітня частини УГА обеззброїли повстанців, проводирів було заарештовано. 8 - 10 травня у місті відбулось виїзне засідання уряду ЗУНР з участю військового командування. Дрогобицький бунт вписувався у геополітичні плани Москви щодо створення більшовицького містка до Угорщини і Баварії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23]
Василь Федорович Коцко (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C квітень https://uk.wikipedia.org/wiki/1873 1873 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87) Млинки Шкільні , нині у складі м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Дрогобича Львівської обл. - https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 26 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 ) - діяч комуністичного руху в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західній Україні . У радянський час на його честь була названа https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 вулиця у Львові .
Народився в селянській сім'ї. З 1888 року провадив ідеологічну роботу, переважно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Дрогобичі і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Бориславі . Брав участь у діяльності комуністів на Полтавщині. Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КПЗУ з 1918. Один із керівників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82 Дрогобицького збройного заколоту 1919 проти влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЗУНР , який розпочала місцева міліція, що перебувала під впливом «червоних» ідей. Він тривав два дні (14-15 квітня) і був швидко придушенийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
У 1918-1921 - член Дрогобицького повітового та окружного комітетів, з 1921 - ЦК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Компартії Східної Галичини .
Всіх державних чиновників і їх дітей на передову!
https://www.volynnews.com/news/all/na-volyni-ttsk-i-politsiia-zakuvaly-v-kaydanky-i-zatrymaly-batka-******-iakyy-zaraz-na-peredoviy-video/ НА ВОЛИНІ ТЦК І ПОЛІЦІЯ ЗАКУВАЛИ В КАЙДАНКИ І ЗАТРИМАЛИ БАТЬКА ВОЇНА, ЯКИЙ ЗАРАЗ НА ПЕРЕДОВІЙ.
Не знаю чи виновата ця жінка, але симптом сам по собі вже рухається впевнено до громадянської війни.
До речі пʼяним можна назвати любого , а докази де
- ми, дибіли, нє етага хатєлі..
і гдє шашликі для Великага асфальта?
- нє для того мама бородату квіточку ростила..
Я знаю, що цей покидьок, коли настане, не дай Боже, швах, втіче кудись на Захід. А от тим, що дуже переймалися своїми правами, кацапи покажуть ...как_родіну_любіЦь...
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/7230141120405835?__cft__[0]=AZV2yKUtI8GRDc-_oiuYndZyahYcQwK1QRXRHcnjBeV7ewPY5MJ5uDUdbLF-jIcMUrkvLb7UfLfgYralK5AAhNYK9359CtrVjMvOQGD1lNxD4Oa1jaZaoiwlUTCWiHK7ci4dw7gVRLYZ0nTd6OQ6DXNu&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Не надати в законі чітко визначений термін служби за мобілізацією - означає демотивувати тих, хто в армії з 2022 і одночасно відвернути від служби всіх військовозобов'язаних, які абсолютно логічно уникатимуть служби на незрозумілий час.
Це гарантовано призведе до конфліктів та в цілому вже незабаром до зниження боєздатності армії, бо скласти мобілізаційний план буде майже нереально.
Люди в Україні є, але їхні "слугі" знову біжать граблями "простих рішень" та грають в улюблене "не дивись вгору".
Нагадаю про успішний досвід шести хвиль мобілізації, коли в 2017 році взагалі відмовились від призову, і при тому ніхто не закривав кордони - бо була грамотна робота з населенням, чіткі правила та можливість короткого контракта, що дозволило сформувати ОР-1, який багато в чому допоміг зірвати бліцкріг 24.02.
.......
Зараз це не просто закон про мобілізацію - це тест на життєздатність держави.
Ну шо дибіли, поржали? Хуже нє будєт?
.
ось у чому питання
А так це вже початок громадянської війни! Перші дзвіночки...
Якщо вже вони просяться бути пограбованими і примушеними до роботи то хай це зробить Україна а не кацапня.
пристосуванці, зрадники та хатоскрайники
Чи ніхто не бачить конкретний зв'язок між цими подіями ?
Правнуки погані...."
У 1944 році було проголошено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Космацьку незалежну республіку . Взимку 1944-1945 років село обороняли дев'ятнадцять сотень УПА. Після захоплення села енкаведистами в січні 1945 року був розміщений гарнізон МВС (500 чол.), на село здійснили наскок відділи Коломийського та Станиславівського відтинків УПА (1200 чол.). Знищено автоколону з 12 машин та біля 300 більшовиківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-3 [3] . 3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%C2%BB курені «Скажені» (командир Павло Вацик «Прут»), «Гайдамаки» і «Карпатський» вели оборону Космача, а курінь «Скажені» та дві сотні «Гайдамак» почали контрнаступ і знищили близько 80 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 карателів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-4 [4] .
чекають на "асвабадітєлєй" ?