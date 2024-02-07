В Ивано-Франковской области сотня людей перекрыла дорогу и напала на двух женщин и ребенка. Одну из пострадавших называли "наводчицей военкома". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Косовском районе Ивано-Франковской области около 100 человек перекрыли дорогу и нанесли травмы двум женщинам и ребенку.

Об инциденте сообщили в фейсбуке полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

"6 февраля на линию 102 поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач. На место немедленно выехало руководство областной, районной полиции и следственно-оперативная группа", – пишут в полиции.

По информации правоохранителей, жители получили ложную информацию, распространенную по локальным группам в социальной сети. Около ста человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства.

Сообщается, что между гражданами произошли потасовки, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу.

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Полицейские провели с жителями разъяснительные беседы и люди вскоре разошлись.

Полиция ожидает результатов экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествия.

Одна из пострадавших Иванна Ванджурак рассказала об инциденте в своем фейсбуке.

По ее словам, она ехала в отделение "Новой почты" в Космач. С ней в машине находилась шестилетняя дочь. В центре, возле заправки, ее остановила толпа разъяренных женщин. Она отметила, что некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения. У них в руках были палки, биты и разные металлические вещи.

Как рассказала Ванджурак, женщины спросили ее, кто она такая, куда едет и "чего ты приехала к нам в село?" Женщина объяснила, что едет с ребенком на почту, и что местная, из соседнего села. Люди с "наездом" потребовали, чтобы Иванна показала свой телефон, не снимала ли их там. Потерпевшая все показала и ее отпустили.

На обратной дороге толпа снова остановила машину Иванны. Ванджурак увидела, как люди просто идут на машину. Она успела запереть дверь и открыть окно. Несколько человек начали снова спрашивать, кто она такая.

"Назвали меня "наводчицей военкома". Думали, что я "сдаю" их мужей", - рассказала женщина.